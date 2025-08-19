वॉशिंगटन: इस साल ओवल ऑफिस में अपनी दूसरी बैठक के दौरान, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन में किसी भी शांति समझौते पर नजर रखने के यूरोपीय प्रयासों का समर्थन करने को तैयार है. वहीं यूक्रेन के नेता वोलोडिमिर जेलेंस्की ने आभार व्यक्त किया और ज़्यादा आकर्षक वेशभूषा में दिखे. इस दौरान उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने चुप्पी साधे रखी.

गौर करें तो रूस के साढ़े तीन साल पुराने युद्ध को रोकने के लिए महीनों से रुके हुए अमेरिकी नेतृत्व वाले प्रयासों को गति देने के लिए ट्रंप ने जेलेंस्की और शीर्ष यूरोपीय नेताओं की मेजबानी की. हालांकि इस बैठक का लहजा और अंदाज उस समय से बहुत अलग था, जब फरवरी में यूक्रेन के राष्ट्रपति को व्हॉइट हाउस से बाहर निकाल दिया गया था.

वार्ता के बाद, ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन किया और उनसे लंबी बातचीत की. बीते शुक्रवार को अलास्का में ट्रंप के साथ शिखर सम्मेलन में पुतिन का भव्य स्वागत किया गया था. इस दौरान उन्होंने सहयोगियों के इस असाधारण जमावड़े पर चर्चा की. ट्रंप ने कहा कि अब वह जेलेंस्की और पुतिन के बीच एक बैठक की व्यवस्था करने के लिए काम करेंगे.

ट्रंप-जेलेंस्की बैठक का सार: ट्रंप का कहना है कि अमेरिका यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी का समर्थन कर सकता है. उन्होंने कहाकि शांति वार्ता के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि भविष्य में रूस के और अधिक आक्रमण को कैसे रोका जाए. ट्रंप ने यूक्रेन को नाटो में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. हालांकि, उन्होंने यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी का समर्थन व्यक्त किया है.

ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देश "सुरक्षा देना चाहते हैं और वे इसके बारे में बहुत दृढ़ता से महसूस करते हैं. इस स्थिति में और हम इसमें उनकी मदद करेंगे." इससे जेलेंस्की खुश हुए, जिन्होंने कहा कि अमेरिका "एक बहुत ही मजबूत संकेत" दे रहा है.

यूरोपीय देशों द्वारा यूक्रेन में किसी भी शांति समझौते का समर्थन करने वाली एक सेना गठित करने की इच्छा के साथ, ट्रंप ने सुझाव दिया कि पुतिन सुरक्षा गारंटी स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे. उनके विशेष दूत, स्टीव विटकॉफ ने रविवार को कहा कि मॉस्को यूक्रेन के लिए नाटो-शैली की सुरक्षा स्वीकार करने के लिए तैयार है.

यूरोपीय नेताओं ने इस विचार और इसके व्यापक अर्थ की सराहना की. फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा, "जब हम सुरक्षा गारंटी की बात करते हैं, तो हम पूरे यूरोपीय महाद्वीप की सुरक्षा की बात करते हैं." मैक्रों ने कहा कि यह तय करने के लिए कि अमेरिका क्या प्रदान करने को तैयार है. इसको लेकर मंगलवार से बातचीत शुरू हो जाएगी.

यूरोपीय नेताओं ने ट्रंप की तारीफ की, लेकिन कहा कि अभी कड़ी मेहनत बाकी है. यूरोपीय नेता यूक्रेन पर एकजुटता दिखाने आए थे. इस दौरान कई नेताओं ने सार्वजनिक टिप्पणियों में ट्रंप की जमकर तारीफ की. ट्रंप द्वारा भारी टैरिफ लगाने और अन्य मुद्दों पर धमकियों को लेकर तनाव को देखते हुए यह बात चौंकाने वाली थी.

अपनी बैठक से पहले, नाटो महासचिव मार्क रूट ने ट्रंप को "प्रिय डोनाल्ड" कहा और यूक्रेन में लड़ाई के बारे में कहा: "अगर हम इसे अच्छी तरह से संभालते हैं, तो हम इसे खत्म कर सकते हैं." बाद में फॉक्स न्यूज चैनल को दिए एक साक्षात्कार में, रूट ने ट्रंप को "अद्भुत" बताया और कहा कि यूक्रेनी क्षेत्र की संभावित अदला-बदली पर चर्चा नहीं हुई.

रूट ने कहा, "सबसे पहले, हमें सुरक्षा दिशा-निर्देशों पर पूरी स्पष्टता चाहिए." उन्होंने कहा कि भले ही यूक्रेन के पास नाटो की सदस्यता न हो, लेकिन गठबंधन के सदस्यों को दी जाने वाली सुरक्षा गारंटी के समान चर्चा होगी.

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने बैठक के बाद कहा कि "वास्तविक प्रगति" और "वास्तविक एकता" हुई है. व्हॉइट हाउस में नेताओं के निजी तौर पर बातचीत करने से पहले, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि सभी पक्ष "एक न्यायसंगत और स्थायी शांति" के लिए मिलकर काम कर रहे हैं.

जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने भी संयमित स्वर में कहा कि लड़ाई रोकने का "रास्ता अब खुला है" लेकिन अगले कदम "ज़्यादा जटिल" हैं. मर्ज़ ने कहा, "आइए रूस पर दबाव बनाने की कोशिश करें," और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह युद्धविराम होते देखना चाहेंगे.

ट्रंप ने कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई और कहा, "अगर हम युद्ध विराम कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है," लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह किसी भी तरह से समझौता तोड़ने वाला नहीं है. शुक्रवार की शिखर वार्ता के बाद उन्होंने युद्ध विराम की अपनी कोशिशें छोड़ दीं. साथ ही पुतिन के इस रुख से सहमति जताई कि बातचीत दीर्घकालिक शांति समझौते पर केंद्रित होनी चाहिए. जेलेंस्की और ट्रंप के बीच भी अच्छी भावनाएं थीं. यूक्रेन के नेता द्वारा ट्रंप के साथ "बहुत अच्छी बातचीत" की प्रशंसा करने के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति ने जवाब दिया, "बहुत अच्छी टिप्पणी. मैं इसकी सराहना करता हूं."

सोमवार रात पत्रकारों से बात करते हुए मर्ज़ ने कहा कि रूस की यह मांग कि यूक्रेन लड़ाई समाप्त करने के लिए अपने पूर्वी डोनबास क्षेत्र के अविजित हिस्सों को छोड़ दे, अमेरिका द्वारा फ्लोरिडा को छोड़ देने के बराबर होगी.

सोमवार को ओवल ऑफिस में ट्रंप के साथ हुई मुलाकात 6 महीने पहले की तुलना में काफी अलग थी, जब ट्रंप और वेंस ने जेलेंस्की को अमेरिकी सैन्य सहायता के लिए पर्याप्त रूप से आभारी न होने के लिए खरी-खोटी सुनाई थी. ट्रंप को एक रूढ़िवादी संस्था के रिपोर्टर द्वारा यह पूछे जाने पर भी मजा आया कि जेलेंस्की व्हॉइट हाउस में सूट क्यों नहीं पहने हुए हैं.

इस बार यूक्रेन के नेता पूरी तैयारी के साथ आए थे, उन्होंने काली शर्ट और ब्लेजर पहना हुआ था। उसी रिपोर्टर ने जेलेंस्की से कहा, "आप बहुत अच्छे लग रहे हैं." और ट्रंप ने जवाब दिया, "मैंने भी यही कहा था." फिर ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा: "यही वह है जिसने पिछली बार आप पर हमला किया था." यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें याद है, फिर मजाकिया अंदाज में अपने प्रश्नकर्ता को चिढ़ाया.

"आप वही सूट पहने हैं," जेलेंस्की ने कहा और कमरे में हंसी गूंज उठी. "मैंने बदला. आपने नहीं." यूक्रेन के राष्ट्रपति आमतौर पर एक ट्रेडमार्क हुडी या टी-शर्ट में दिखाई देते हैं. यह अग्रिम मोर्चे पर तैनात यूक्रेनी सेना के साथ एकजुटता का प्रतीक है.

जेलेंस्की ने अपने देश का समर्थन करने के लिए अमेरिका और यूरोपीय सहयोगियों का भी आभार व्यक्त किया, और युद्ध के दौरान बच्चों की हत्या रोकने के लिए पुतिन को पत्र भेजने के लिए प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प का बार-बार धन्यवाद किया. ओवल ऑफिस में, वेंस ने कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की.

वार्ता के अगले चरण पुतिन की ओर मुड़ते हैं. ट्रंप, जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कई मौकों पर दावा किया था कि वे यूक्रेन में रूस के युद्ध को एक दिन में सुलझा सकते हैं. अबकी बार सोमवार को बार-बार कहा कि यह जितना उन्होंने कभी सोचा था, उससे कहीं ज़्यादा जटिल है. लेकिन उन्होंने यह भी कहा - शायद अविश्वसनीय रूप से - कि वर्षों से चल रही लड़ाई जल्दी ही शांत हो सकती है.

ट्रंप ने कहा, "एक या दो हफ़्ते में हमें पता चल जाएगा कि हम इसे सुलझा पाएंगे या यह भयानक लड़ाई जारी रहेगी." उन्होंने यह भी कहा कि जिन मुद्दों पर अभी तक सहमति नहीं बनी है, वे "ज़्यादा जटिल" नहीं हैं.

फिर भी, बहुत कुछ अनसुलझा है, जिसमें असंगत लाल रेखाएं भी शामिल हैं. जैसे कि क्या यूक्रेन, रूस को कोई जमीन देगा. यूक्रेन की सेना का भविष्य और क्या देश को अंततः स्थायी और सार्थक सुरक्षा गारंटी मिलेगी.

ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पुतिन और जेलेंस्की के बीच आमने-सामने की बैठक की तैयारी शुरू कर दी है. लेकिन रूसी विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव ने केवल इतना कहा कि पुतिन और ट्रंप के बीच 40 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई. उन्होंने दोनों पक्षों के बीच सीधी बातचीत जारी रखने के "समर्थन" में अपनी बात रखी, रूसी सरकारी समाचार एजेंसी तास ने बताया. व्हॉइट हाउस के बाहर, जेलेंस्की ने कहा कि इस तरह की बैठक के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन अमेरिका का सुझाव है कि यह जल्द से जल्द हो.

उन्होंने कहा, "लेकिन इसके लिए सभी पक्षों की सहमति जरूरी है." उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्र का मुद्दा "एक ऐसा मामला है जिसे हम अपने और पुतिन के बीच छोड़ देंगे." हालांकि कई यूरोपीय नेता स्थायी शांति की दिशा में संभावित युद्ध विराम को छोड़ने का विरोध करते हैं, लेकिन उन्होंने इस बीच ट्रंप, जेलेंस्की और पुतिन की बैठक का समर्थन किया है. मैक्रों ने सुझाव दिया कि एक और शिखर सम्मेलन में तीनों राष्ट्रपतियों के साथ-साथ शीर्ष यूरोपीय नेता भी शामिल हो सकते हैं.

फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा, "त्रिपक्षीय बैठक का विचार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे सुलझाने का यही एकमात्र तरीका है."

अब ट्रंप-जेलेंस्की की मुलाकात के तीन प्वॉइंट पर नजर दौड़ाते हैं.

पहली बात, क्या पुतिन-जेलेंस्की की होगी मुलाकात?: डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को फोन करके रूसी नेता और जेलेंस्की के बीच द्विपक्षीय वार्ता से जुड़ी 'तैयारियां' शुरू करने को कहा है. ट्रंप ने साफ किया कि पुतिन और जेलेंस्की मुलाकात के बाद, एक त्रिपक्षीय बैठक होगी, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति भी रहेंगे.

दूसरी बात, ट्रंप युद्ध विराम से पीछे हटे: युद्ध समाप्त करने के लिए होने वाली वार्ताओं से पहले ट्रंप किसी युद्ध विराम की जरूरत को खारिज करते हुए महसूस किए गए. यूक्रेन-रूस युद्ध विराम पर सहमति बनाना एक पूर्ण शांति समझौते की तुलना में कुछ हद तक आसान हो सकता है. ऐसा इसलिए कि किसी समझौते तक पहुंचने में कई महीने लग सकते हैं. इस तरह से रूस का हमला जारी रह सकता है. अंत में ट्रंप ने युद्ध विराम को लेकर कहा, "मुझे नहीं लगता कि यह जरूरी है."

तीसरी बात, ट्रंप ने दिया सुरक्षा गारंटी का संकेत: डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि अमेरिका युद्ध खत्म करने वाले किसी भी समझौते में यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी देने में मदद करेगा. उन्होंने कहा, "सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी यूरोप की है, मगर हम भी इसमें शामिल होंगे." राष्ट्रपति ने ये भी कहा, "हम उन्हें अच्छी सुरक्षा देंगे."