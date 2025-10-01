ETV Bharat / international

क्यों पिघल रहे हैं स्विट्जरलैंड के ग्लेशियर, एक दशक में ही एक-चौथाई हिस्सा गंवाया

पिघल रहे हैं स्विट्जरलैंड के ग्लेशियर. ( AFP )

By AFP Published : October 1, 2025 at 2:34 PM IST 5 Min Read

ग्लेश: जलवायु परिवर्तन से असमान रूप से प्रभावित स्विट्जरलैंड के ग्लेशियरों ने पिछले एक दशक में ही अपने आयतन का एक-चौथाई हिस्सा खो दिया है. इसको लेकर आज बुधवार को एक अध्ययन में चेतावनी दी गई है. इससे ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने की चिंताएं बढ़ गई हैं. ग्लेशियर मॉनिटरिंग इन स्विट्जरलैंड (GLAMOS) नेटवर्क ने कहा कि 2025 में, अल्पाइन राष्ट्र में ग्लेशियरों का पिघलना एक बार फिर "बहुत ज़्यादा" होगा. यह 2022 में स्थापित रिकॉर्ड के करीब होगा. गौर करें तो जून और अगस्त में गर्मियों में तेज गर्मी और कम बर्फबारी वाली सर्दियों के कारण स्विट्जरलैंड के ग्लेशियरों का आयतन तीन प्रतिशत कम हो गया. GLAMOS की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, माप शुरू होने के बाद से यह सिकुड़न का चौथा सबसे बड़ा स्तर है, जो 2022, 2023 और 2003 से ही पीछे है. आल्प्स पर्वतमाला में ग्लेशियर एक सदी से भी ज़्यादा समय से पिघल रहे हैं. लेकिन हाल के दशकों में, जलवायु परिवर्तन के कारण जीवाश्म ईंधन के जलने से यह प्रक्रिया तेज हो गई है. ग्लैमोस के प्रमुख मैथियास हस ने एएफपी को बताया, "लगभग 20 वर्षों से, स्विट्जरलैंड के सभी ग्लेशियरों से बर्फ पिघल रही है, और इस कमी की दर और भी तेज हो रही है." बुधवार की रिपोर्ट के अनुसार, केवल 2015 और 2025 के बीच, ग्लेशियरों ने अपने आयतन का 24 प्रतिशत घटाया है, जबकि 1990 और 2000 के बीच यह आंकड़ा 10 प्रतिशत था. ग्लैमोस के शोधकर्ताओं ने सितंबर में लगभग 20 संदर्भ ग्लेशियरों पर व्यापक मापन किया और निष्कर्षों को स्विट्जरलैंड के 1,400 ग्लेशियरों पर लागू किया. स्विस संघीय मौसम विज्ञान एवं जलवायु विज्ञान कार्यालय के अनुसार, यूरोप का अल्पाइन क्षेत्र जलवायु परिवर्तन से बुरी तरह प्रभावित हुआ है और स्विट्जरलैंड में तापमान वृद्धि वैश्विक औसत से दोगुनी गति से बढ़ रही है. अन्य अल्पाइन देशों में भी ग्लेशियरों का पिघलना देखा जा रहा है, और शोधकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि स्विट्जरलैंड के ग्लेशियरों - जिनकी पर्वत चोटियां पड़ोसी ऑस्ट्रिया से ऊंची हैं, के ग्लेशियरों के तेजी से बढ़ती गर्मियों में जीवित रहने की संभावना बेहतर हो सकती है. फिर भी, वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि वैश्विक तापमान वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए और अधिक कार्रवाई न की जाए, तो इस सदी के अंत तक स्विट्जरलैंड के ग्लेशियर लगभग गायब हो सकते हैं. ग्लैमोस के प्रमुख हस ने कहा, "हम ग्लेशियरों के पिघलने को पूरी तरह से नहीं रोक सकते, लेकिन हम इसे धीमा कर सकते हैं... वैश्विक स्तर पर समन्वित जलवायु कार्रवाई के साथ."