क्यों पिघल रहे हैं स्विट्जरलैंड के ग्लेशियर, एक दशक में ही एक-चौथाई हिस्सा गंवाया
जलवायु परिवर्तन से प्रभावित स्विट्जरलैंड के ग्लेशियरों ने पिछले एक दशक में अपने आयतन का एक-चौथाई हिस्सा खो दिया है.
Published : October 1, 2025 at 2:34 PM IST
ग्लेश: जलवायु परिवर्तन से असमान रूप से प्रभावित स्विट्जरलैंड के ग्लेशियरों ने पिछले एक दशक में ही अपने आयतन का एक-चौथाई हिस्सा खो दिया है. इसको लेकर आज बुधवार को एक अध्ययन में चेतावनी दी गई है. इससे ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने की चिंताएं बढ़ गई हैं.
ग्लेशियर मॉनिटरिंग इन स्विट्जरलैंड (GLAMOS) नेटवर्क ने कहा कि 2025 में, अल्पाइन राष्ट्र में ग्लेशियरों का पिघलना एक बार फिर "बहुत ज़्यादा" होगा. यह 2022 में स्थापित रिकॉर्ड के करीब होगा.
गौर करें तो जून और अगस्त में गर्मियों में तेज गर्मी और कम बर्फबारी वाली सर्दियों के कारण स्विट्जरलैंड के ग्लेशियरों का आयतन तीन प्रतिशत कम हो गया.
GLAMOS की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, माप शुरू होने के बाद से यह सिकुड़न का चौथा सबसे बड़ा स्तर है, जो 2022, 2023 और 2003 से ही पीछे है. आल्प्स पर्वतमाला में ग्लेशियर एक सदी से भी ज़्यादा समय से पिघल रहे हैं.
लेकिन हाल के दशकों में, जलवायु परिवर्तन के कारण जीवाश्म ईंधन के जलने से यह प्रक्रिया तेज हो गई है. ग्लैमोस के प्रमुख मैथियास हस ने एएफपी को बताया, "लगभग 20 वर्षों से, स्विट्जरलैंड के सभी ग्लेशियरों से बर्फ पिघल रही है, और इस कमी की दर और भी तेज हो रही है."
बुधवार की रिपोर्ट के अनुसार, केवल 2015 और 2025 के बीच, ग्लेशियरों ने अपने आयतन का 24 प्रतिशत घटाया है, जबकि 1990 और 2000 के बीच यह आंकड़ा 10 प्रतिशत था.
ग्लैमोस के शोधकर्ताओं ने सितंबर में लगभग 20 संदर्भ ग्लेशियरों पर व्यापक मापन किया और निष्कर्षों को स्विट्जरलैंड के 1,400 ग्लेशियरों पर लागू किया.
स्विस संघीय मौसम विज्ञान एवं जलवायु विज्ञान कार्यालय के अनुसार, यूरोप का अल्पाइन क्षेत्र जलवायु परिवर्तन से बुरी तरह प्रभावित हुआ है और स्विट्जरलैंड में तापमान वृद्धि वैश्विक औसत से दोगुनी गति से बढ़ रही है.
अन्य अल्पाइन देशों में भी ग्लेशियरों का पिघलना देखा जा रहा है, और शोधकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि स्विट्जरलैंड के ग्लेशियरों - जिनकी पर्वत चोटियां पड़ोसी ऑस्ट्रिया से ऊंची हैं, के ग्लेशियरों के तेजी से बढ़ती गर्मियों में जीवित रहने की संभावना बेहतर हो सकती है.
फिर भी, वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि वैश्विक तापमान वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए और अधिक कार्रवाई न की जाए, तो इस सदी के अंत तक स्विट्जरलैंड के ग्लेशियर लगभग गायब हो सकते हैं.
ग्लैमोस के प्रमुख हस ने कहा, "हम ग्लेशियरों के पिघलने को पूरी तरह से नहीं रोक सकते, लेकिन हम इसे धीमा कर सकते हैं... वैश्विक स्तर पर समन्वित जलवायु कार्रवाई के साथ."
हस ने आगे कहा, "अगर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 30 वर्षों के भीतर शून्य पर लाया जाए... तो भी हम स्विस ग्लेशियरों के लगभग एक-तिहाई हिस्से को बचा सकते हैं."
ग्लैमोस के अनुसार, 1970 के दशक की शुरुआत से अब तक 1,100 से ज़्यादा स्विस ग्लेशियर पूरी तरह से गायब हो चुके हैं.
उन्होंने कहा, ग्लेश गांव के पास, रोन ग्लेशियर को देखते हुए, हस ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में इस विशाल हिमखंड की ऊंचाई 100 मीटर (330 फीट) से ज़्यादा कम हो गई है. "यह वास्तव में बर्फ का विनाश है."
अर्जेंटीना के पर्यटक विन्चो पोंटे, 29, ने भी इस बात पर सहमति जताई. पोएंटे ने कहा, "यह बहुत दुखद है कि यह इतनी तेजी से पिघल रही है." इस बीच, ग्लेशियरों के पीछे हटने से जल भंडार कम होते जा रहे हैं, जिससे गर्मियों के महीनों में समस्याएं बढ़ रही हैं.
हस ने आगाह किया कि इससे "न केवल पहाड़ों पर, बल्कि भूमध्य सागर तक पानी की उपलब्धता पर भी असर पड़ सकता है."
"ग्लेशियरों का लगातार कम होना भी पहाड़ों को अस्थिर करने में योगदान देता है." उन्होंने स्विट्जरलैंड के ब्लैटन गांव की ओर इशारा करते हुए चेतावनी दी, जो मई में एक नाटकीय ग्लेशियर के ढहने से नष्ट हो गया था.
GLAMOS ने निर्धारित किया है कि इस वर्ष के अंत तक स्विस ग्लेशियर का क्षेत्रफल कुल 45.1 घन किलोमीटर (10.8 घन मील) होगा या 2000 की तुलना में 30 वर्ग किलोमीटर कम.
वर्तमान में, स्विस ग्लेशियरों का सतही क्षेत्रफल 755 वर्ग किलोमीटर है, जो पिछले 25 वर्षों में 30 प्रतिशत की गिरावट है. इस वर्ष, स्विट्जरलैंड में रिकॉर्ड पर दूसरा सबसे गर्म जून रहा, जिसके कारण बर्फ तेजी से पिघली.
अगस्त में एक नई गर्मी की लहर आई, जिससे हिमांक रेखा समुद्र तल से 5,000 मीटर ऊपर पहुंच गई. पश्चिमी यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत, मोंट ब्लांक की चोटी से भी ऊपर तक गई थी.
GLAMOS ने कहा कि केवल ठंडी और नम जुलाई ने "कुछ राहत प्रदान की और इससे भी बदतर स्थिति को रोका", क्योंकि कुछ ठंडे मोर्चों के कारण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अलग-अलग दिनों में ताजा बर्फबारी हुई.
इसलिए, इस वर्ष कुल मिलाकर गर्मियों में बर्फ पिघलने की दर 2010-2020 के औसत से केवल 15 प्रतिशत अधिक थी, जो पिछले चार वर्षों में इसका सबसे निचला स्तर है.
