सायन: स्विस पायलट राफेल डोमजान सौर ऊर्जा से चलने वाले विमान में 10,000 मीटर की बाधा को तोड़ने के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए एक नया ऊंचाई रिकॉर्ड बनाने से लगभग एक हज़ार मीटर दूर पहुंच गए.

53 वर्षीय स्वघोषित पर्यावरण-अन्वेषक डोमजान ने लगभग साढ़े चार घंटे की उड़ान में सोलरस्ट्रैटोस इलेक्ट्रिक विमान को 8,224 मीटर की ऊंचाई तक उड़ाया. ये बातें उनकी टीम ने दक्षिण-पश्चिमी स्विट्जरलैंड के सायन हवाई अड्डे पर उतरने के बाद संवाददाताओं को बतायी.

सौर विमान का वर्तमान ऊंचाई रिकॉर्ड 9,235 मीटर है, जो 2010 में स्विस पायलट आंद्रे बोर्शबर्ग द्वारा उड़ाए गए सोलर इम्पल्स प्रायोगिक विमान द्वारा बनाया गया था.

डोमजान का लक्ष्य 10,000 मीटर या उससे भी अधिक ऊंचाई तक पहुंचना है. हवाई जहाज़ों जितनी ऊंचाई पर उड़ान भरना उनका मकसद है.

31 जुलाई को एक वार्म-अप उड़ान 6,589 मीटर तक पहुंची - जो सोलर स्ट्रैटोस के लिए अब तक की सबसे ऊंची उड़ान है.

और शुक्रवार को किया गया प्रयास तब अधूरा रह गया, जब चढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक गर्म हवा के तापीय क्षेत्र नहीं बन पाए, और डोमजान को रविवार के लिए बैटरियों में चार्ज बनाए रखने के लिए वापस लौटना पड़ा, जब परिस्थितियां ज़्यादा अनुकूल लग रही थीं.

रविवार को सीज़न का दूसरा प्रयास दो सीटों वाले सोलरस्ट्रैटोस के लिए एक नया सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई वाला विमान साबित हुआ, जिसके विशाल 24.8 मीटर के पंखों पर उच्च-विशिष्ट सौर पैनल लगे हैं.

अगले प्रयास के लिए बैटरियों को 100 प्रतिशत चार्ज करने के लिए धीमी गति से चार्ज होने वाले इस विमान को धूप में छोड़ दिया जाएगा.

डोमजान ने शुक्रवार को एएफपी को बताया, "एक अग्रणी, एक साहसी होने का मतलब है कुछ ऐसा करने की कोशिश करना, जिसके सफल होने के बारे में आपको यकीन न हो." "हम 10,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने तक कोशिश करते रहेंगे."

उन्होंने आगे कहा, "यह दिखाना जरूरी है कि हम सौर ऊर्जा से क्या हासिल कर सकते हैं, बिजली से क्या कर सकते हैं."

वहीं स्विस पायलट राफेल डोमजान के सपनों की उड़ान को लेकर उनकी टीम का कहना है कि वे आशान्वित हैं कि राफेल जल्द से जल्द सौर ऊर्जा वाले विमान से ये रिकॉर्ड बना लेंगे.

स्विस पायलट राफेल डोमजान की टीम का कहना है कि राफेल सौर ऊर्जा वाले विमान से रिकॉर्ड बनाने के करीब हैं. वो जल्द ही रिकॉर्ड बना सकते हैं.