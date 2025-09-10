ETV Bharat / international

'इस बार नहीं मार पाए, तो अगली बार...', कतर पर हमले के बाद हमास को इजराइल का संदेश

तेलअवीव: हमास को चेतावनी देते हुए इजराइली अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि अगर तुम इस हमले से बच गए? तो तुम्हें अगली बार मार डालेंगे. बता दें कि कतर की राजधानी दोहा में इजराइल ने हवाई हमले के जरिए हमास नेताओं का निशाना बनाया था.

कतर के दोहा में हुए हवाई हमले को अमेरिका ने एकतरफा हमला बताया है जो अमेरिकी और इजराइली हितों को आगे नहीं बढ़ाता. संयुक्त राज्य अमेरिका में इजराइली राजदूत येचिएल लीटर ने मंगलवार देर रात फॉक्स न्यूज़ के स्पेशल रिपोर्ट कार्यक्रम में कहा, "अभी हम थोड़ी आलोचना के शिकार हो सकते हैं. वे इससे उबर जाएंगे."

'अगली बार मार डालेंगे'

लीटर ने आगे कहा, "अगर हम उन्हें इस बार नहीं मार पाए,तो अगली बार मार डालेंगे." बता दें कि इजराइली कार्रवाई गतिरोध वाले युद्धविराम वार्ता के बीच हुई, जिसमें कतर गाजा में लड़ाई रोकने के लिए मध्यस्थता कर रहा है.

हमास का टॉप नेतृत्व हमले में बच गया

हमास ने कहा कि हमले में उसके पांच सदस्य मारे गए, जिनमें उसके निर्वासित गाजा प्रमुख और शीर्ष वार्ताकार खलील अल-हय्या का बेटा भी शामिल है. हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य सुहैल अल-हिंदी ने अल जजीरा टीवी को बताया कि हमास का टॉप नेतृत्व हमले में बच गया.