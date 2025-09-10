ETV Bharat / international

'इस बार नहीं मार पाए, तो अगली बार...', कतर पर हमले के बाद हमास को इजराइल का संदेश

हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य सुहैल अल-हिंदी ने अल जजीरा टीवी को बताया कि हमास का टॉप नेतृत्व हमले में बच गया.

Qatar
कतर पर इजराइल का हमला (AFP)
तेलअवीव: हमास को चेतावनी देते हुए इजराइली अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि अगर तुम इस हमले से बच गए? तो तुम्हें अगली बार मार डालेंगे. बता दें कि कतर की राजधानी दोहा में इजराइल ने हवाई हमले के जरिए हमास नेताओं का निशाना बनाया था.

कतर के दोहा में हुए हवाई हमले को अमेरिका ने एकतरफा हमला बताया है जो अमेरिकी और इजराइली हितों को आगे नहीं बढ़ाता. संयुक्त राज्य अमेरिका में इजराइली राजदूत येचिएल लीटर ने मंगलवार देर रात फॉक्स न्यूज़ के स्पेशल रिपोर्ट कार्यक्रम में कहा, "अभी हम थोड़ी आलोचना के शिकार हो सकते हैं. वे इससे उबर जाएंगे."

'अगली बार मार डालेंगे'
लीटर ने आगे कहा, "अगर हम उन्हें इस बार नहीं मार पाए,तो अगली बार मार डालेंगे." बता दें कि इजराइली कार्रवाई गतिरोध वाले युद्धविराम वार्ता के बीच हुई, जिसमें कतर गाजा में लड़ाई रोकने के लिए मध्यस्थता कर रहा है.

हमास का टॉप नेतृत्व हमले में बच गया
हमास ने कहा कि हमले में उसके पांच सदस्य मारे गए, जिनमें उसके निर्वासित गाजा प्रमुख और शीर्ष वार्ताकार खलील अल-हय्या का बेटा भी शामिल है. हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य सुहैल अल-हिंदी ने अल जजीरा टीवी को बताया कि हमास का टॉप नेतृत्व हमले में बच गया.

हालांकि, इजराइल ने हमले के परिणामों पर कोई बयान नहीं दिया है. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बुधवार को कहा गया कि इतने घंटे बीत जाने के बाद भी कोई स्पष्ट निष्कर्ष न निकलना चिंताजनक है. वहीं, कतर ने कहा कि हमले में उसका एक सुरक्षा बल मारा गया. उसने कहा कि इजराइल विश्वासघाती है और स्टेट टेररिज्म में लिप्त है.

इजराइल ने ली हमले की जिम्मेदारी
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने हवाई हमले के तुरंत बाद कहा कि यह हमास के टॉप आतंकवादी लीडर्स के खिलाफ एक पूरी तरह से स्वतंत्र इजराइली अभियान था. प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि इजराइल ने इसे शुरू किया, इजराइल ने इसे संचालित किया और इजराइल इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है.

