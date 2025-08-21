ETV Bharat / international

पूर्व पीएम इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली बेल, पर इस कारण जेल से नहीं आ पाएंगे बाहर - PAK SC GRANTS BAIL TO IMRAN KHAN

अल-कादिर ट्रस्ट मामले में दोषसिद्धि के कारण कोर्ट से मिली राहत के बावजूद इमरान खान को रिहा नहीं किया जाएगा.

supreme-court-of-pakistan-grants-bail-to-imran-khan-in-may-9-violence-cases
पूर्व पीएम इमरान खान की फोटो के साथ उनके समर्थक (फाइल फोटो) (AFP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 21, 2025 at 5:47 PM IST

2 Min Read

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 9 मई की हिंसा से जुड़े आठ मामलों में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जमानत दे दी. इस्लामाबाद में कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद इमरान खान के समर्थकों ने 9 मई, 2023 को तोड़फोड़ और हिंसा की.

दंगों में कथित भूमिका के लिए खान और उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के नेताओं के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए थे. सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने पूर्व पीएम इमरान खान के वकील सलमान सफदर और राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले पंजाब के विशेष अभियोजक जुल्फिकार नकवी की दलीलें सुनने के बाद उन्हें जमानत दे दी.

चीफ जस्टिस अफरीदी की अध्यक्षता वाली बेंच में न्यायमूर्ति शफी सिद्दीकी और न्यायमूर्ति मियांगुल औरंगजेब शामिल थे. खान की पार्टी पीटीआई ने एक्स पर अपने पोस्ट में 'इमरान खान की जीत' हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए इस फैसले की सराहना की, जबकि उनके अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारी ने कहा कि पार्टी सुप्रीमो को अब केवल एक मामले में जमानत की आवश्यकता है.

उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मामलों में इमरान खान को जमानत दे दी है, अब खान को जेल से बाहर आने के लिए केवल एक और मामले (अल कादिर मामला) में जमानत की आवश्यकता है." जैसा कि बुखारी ने कहा, अल-कादिर ट्रस्ट मामले में दोषसिद्धि के कारण नवीनतम राहत के बावजूद खान को रिहा नहीं किया जाएगा.

72 साल के इमरान खान ने 9 मई के दंगों से संबंधित मामलों में लाहौर की आतंकवाद-रोधी अदालत में ज़मानत याचिका दायर की थी, जिसमें लाहौर कोर कमांडर के घर पर हमला भी शामिल था, लेकिन नवंबर 2024 में इसे खारिज कर दिया गया.

उन्होंने इसे लाहौर उच्च न्यायालय (LHC) में चुनौती दी, लेकिन इस साल 24 जून को भी याचिका खारिज कर दी गई. इसके बाद, खान ने ज़मानत याचिका खारिज किए जाने को शीर्ष अदालत में चुनौती दी.

अप्रैल 2022 में पद से हटाए जाने के बाद से पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ कई अन्य मामले दर्ज किए गए हैं. वह अगस्त 2023 से जेल में हैं और वर्तमान में 19 करोड़ पाउंड के अल-कादिर भ्रष्टाचार मामले में रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में सजा काट रहे हैं.

ये भी पढ़ें: चीन ने पाकिस्तान में बैठकर कौन सी खिचड़ी पकाई? इस्लामाबाद में वांग यी ने इशाक डार से की मुलाकात

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 9 मई की हिंसा से जुड़े आठ मामलों में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जमानत दे दी. इस्लामाबाद में कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद इमरान खान के समर्थकों ने 9 मई, 2023 को तोड़फोड़ और हिंसा की.

दंगों में कथित भूमिका के लिए खान और उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के नेताओं के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए थे. सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने पूर्व पीएम इमरान खान के वकील सलमान सफदर और राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले पंजाब के विशेष अभियोजक जुल्फिकार नकवी की दलीलें सुनने के बाद उन्हें जमानत दे दी.

चीफ जस्टिस अफरीदी की अध्यक्षता वाली बेंच में न्यायमूर्ति शफी सिद्दीकी और न्यायमूर्ति मियांगुल औरंगजेब शामिल थे. खान की पार्टी पीटीआई ने एक्स पर अपने पोस्ट में 'इमरान खान की जीत' हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए इस फैसले की सराहना की, जबकि उनके अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारी ने कहा कि पार्टी सुप्रीमो को अब केवल एक मामले में जमानत की आवश्यकता है.

उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मामलों में इमरान खान को जमानत दे दी है, अब खान को जेल से बाहर आने के लिए केवल एक और मामले (अल कादिर मामला) में जमानत की आवश्यकता है." जैसा कि बुखारी ने कहा, अल-कादिर ट्रस्ट मामले में दोषसिद्धि के कारण नवीनतम राहत के बावजूद खान को रिहा नहीं किया जाएगा.

72 साल के इमरान खान ने 9 मई के दंगों से संबंधित मामलों में लाहौर की आतंकवाद-रोधी अदालत में ज़मानत याचिका दायर की थी, जिसमें लाहौर कोर कमांडर के घर पर हमला भी शामिल था, लेकिन नवंबर 2024 में इसे खारिज कर दिया गया.

उन्होंने इसे लाहौर उच्च न्यायालय (LHC) में चुनौती दी, लेकिन इस साल 24 जून को भी याचिका खारिज कर दी गई. इसके बाद, खान ने ज़मानत याचिका खारिज किए जाने को शीर्ष अदालत में चुनौती दी.

अप्रैल 2022 में पद से हटाए जाने के बाद से पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ कई अन्य मामले दर्ज किए गए हैं. वह अगस्त 2023 से जेल में हैं और वर्तमान में 19 करोड़ पाउंड के अल-कादिर भ्रष्टाचार मामले में रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में सजा काट रहे हैं.

ये भी पढ़ें: चीन ने पाकिस्तान में बैठकर कौन सी खिचड़ी पकाई? इस्लामाबाद में वांग यी ने इशाक डार से की मुलाकात

For All Latest Updates

TAGGED:

IMRAN KHANPAKISTAN SUPREME COURTMAY 9 VIOLENCE CASESFORMER PM OF PAKISTAN IN JAILPAK SC GRANTS BAIL TO IMRAN KHAN

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

उपराष्ट्रपति चुनाव 2025: बी सुदर्शन का नामांकन, बोले- चुनाव सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है

62,000 करोड़ का रक्षा सौदा, HAL को मिला 97 तेजस Mk1A लड़ाकू विमानों का ऑर्डर

गाजा शहर पर हमले को लेकर इजराइल बेकरार, रिजर्व सैनिकों को बुलाया

Google Pixel 10 vs Pixel 10 Pro: पढ़ें और जानें गूगल के इन नए पिक्सल फोन्स का अंतर, कौनसा खरीदेंगे आप?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.