ETV Bharat / international

34 मौतों के बाद फिर चल पड़ा नेपाल, काठमांडू में रौनक लौटी, व्यावसायिक गतिविधियां शुरू

10 सितंबर, 2025 को नेपाल के काठमांडू में सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रदर्शनकारियों द्वारा जलाए गए जले हुए वाहनों के मलबे को देखने के लिए अपने परिवार के साथ स्कूटर पर सवार एक व्यक्ति रुकता है. ( AP )

By PTI Published : September 12, 2025 at 11:45 AM IST 3 Min Read

काठमांडू: नेपाल की राजधानी काठमांडू में गुरुवार को कर्फ्यू में कुछ घंटों की ढील के साथ सुप्रीम कोर्ट और बैंक खुल गए हैं. वहीं राजधानी काठमांडू में गुरुवार को व्यावसायिक और वाणिज्यिक गतिविधियां धीरे-धीरे फिर से शुरू हो गई हैं. नेपाल का सुप्रीम कोर्ट, जो मंगलवार के विरोध प्रदर्शन के दौरान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, रविवार से फिर से खुलने वाला है. मुख्य न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत ने एक बयान में कहा कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की एक आपातकालीन पूर्ण बैठक में अदालत खोलने का निर्णय लिया गया. राउत ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान महत्वपूर्ण अदालती दस्तावेजों को अपूरणीय क्षति हुई है. बयान में कहा गया है, "नेपाल के न्यायिक इतिहास के महत्वपूर्ण दस्तावेज विनाश के कगार पर हैं." मंगलवार के हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान केंद्रीय बैंक और सर्वोच्च न्यायालय, दोनों के कार्यालयों को भारी नुकसान पहुंचा. नेपाल के केंद्रीय बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक सेवाएँ बहाल करने का निर्देश दिया है. ये बैंक खुल गए हैं.