सूडान ने गिराया अमीराती विमान, मारे गए कोलंबियाई भाड़े के 40 जवान - SUDAN DESTROYS EMIRATI AIRCRAFT

सूडान की वायुसेना ने अमीराती विमान को नष्ट कर दिया. इस एक्शन में 40 लोग मारे गए. मारे गए कोलंबियाई भाड़े के सैनिक थे.

Sudan Destroys Emirati Aircraft
प्रतीकात्मक तस्वीर. (AP)
By AFP

Published : August 7, 2025 at 3:04 PM IST

पोर्ट सूडान: सूडान की वायुसेना ने कोलंबियाई भाड़े के सैनिकों को ले जा रहे एक अमीराती विमान को दारफुर में अर्धसैनिक नियंत्रण वाले हवाई अड्डे पर उतरते समय नष्ट कर दिया. इस एक्शन में 40 लोग मारे गए. सेना के सरकारी टीवी ने यह जानकारी दी.

नाम न बताने की शर्त पर एएफपी से बात करते हुए एक सैन्य सूत्र ने बताया कि यूएई के विमान पर दारफुर के न्याला हवाई अड्डे पर "बमबारी की गई और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया."

यह हवाई अड्डा हाल ही में सूडानी सेना द्वारा बार-बार हवाई हमलों की चपेट में आया है. यह अप्रैल 2023 से अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) के साथ युद्धरत है. हालांकि इसको लेकर आरएसएफ या संयुक्त अरब अमीरात की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई है.

कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि उनकी सरकार यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमले में कितने कोलंबियाई मारे गए. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "हम देखेंगे कि क्या हम उनके शव वापस ला सकते हैं."

स्टेट टीवी ने कहा कि विमान खाड़ी स्थित एक एयरबेस से उड़ान भर रहा था, जिसमें दर्जनों विदेशी लड़ाकू विमान और सैन्य उपकरण थे. ये सभी आरएसएफ के लिए थे. जिसका लगभग पूरे दारफुर पर नियंत्रण है.

अब्देल फत्ताह अल-बुरहान के नेतृत्व वाली सेना लंबे समय से यूएई पर न्याला हवाई अड्डे के माध्यम से आरएसएफ को ड्रोन सहित उन्नत हथियार आपूर्ति करने का आरोप लगाती रही है.

संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों, अमेरिकी राजनीतिक अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की कई रिपोर्टों के बावजूद, अबू धाबी ने इन आरोपों का खंडन किया है.

येल विश्वविद्यालय के मानवीय अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा जारी उपग्रह चित्रों में दक्षिण दारफुर राज्य की राजधानी के हवाई अड्डे पर कई चीनी निर्मित लंबी दूरी के ड्रोन दिखाई दिए हैं.

जून में, तीन गवाहों ने एएफपी को बताया कि न्याला हवाई अड्डे पर उतरने के तुरंत बाद एक मालवाहक विमान पर बमबारी की गई थी.

सोमवार को, सूडान की सेना-समर्थित सरकार ने यूएई पर आरएसएफ के लिए लड़ने के लिए कोलंबियाई भाड़े के सैनिकों की भर्ती और उन्हें वित्त पोषित करने का आरोप लगाया, और दावा किया कि उसके पास इस बात को साबित करने वाले दस्तावेज हैं.

दारफुर में कोलंबियाई लड़ाकों की मौजूदगी की खबरें 2024 के अंत तक की हैं और संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने इसकी पुष्टि की है.

इस हफ़्ते, दारफुर के विशाल पश्चिमी क्षेत्र में सेना समर्थक गठबंधन, संयुक्त सेना ने बताया कि 80 से ज़्यादा कोलंबियाई भाड़े के सैनिक अल-फ़शर में आरएसएफ की तरफ़ से लड़ रहे हैं. अल-फ़शर, दारफुर की आखिरी राजधानी है जो अब भी सेना के नियंत्रण में है.

गठबंधन ने बताया कि आरएसएफ के ताजा हमले के दौरान ड्रोन और तोपखाने की कार्रवाई में कई लोग मारे गए.

सेना ने एक वीडियो फ़ुटेज भी जारी किया, जिसके बारे में उनका कहना है कि यह "विदेशी भाड़े के सैनिकों का है, जो कोलंबिया के बताए जा रहे हैं." हालांकि एएफपी इन वीडियो की पुष्टि नहीं कर पाया.

दिसंबर में, सूडान ने कहा कि कोलंबिया के विदेश मंत्रालय ने "युद्ध में अपने कुछ नागरिकों की भागीदारी" के लिए खेद व्यक्त किया है.

कोलंबियाई भाड़े के सैनिक, जिनमें कई पूर्व सैनिक और गुरिल्ला शामिल हैं, अन्य वैश्विक संघर्षों में भी शामिल रहे हैं और उन्हें पहले यूएई ने यमन और खाड़ी में अभियानों के लिए नियुक्त किया था.

बुधवार को अपने पोस्ट में, पेट्रो ने कहा कि वह भाड़े की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और इसे "हत्या के लिए वस्तुओं में बदले गए लोगों का व्यापार" बताया.

सूडान का युद्ध, जो अब अपने तीसरे वर्ष में है, ने दसियों हज़ार लोगों की जान ले ली है. इस दौरान 1 करोड़ 30 लाख लोगों को विस्थापित किया है. इतना ही नहीं इसने देश को दुनिया के सबसे भुखमरी और विस्थापन संकट वाले देश में धकेल दिया है.

