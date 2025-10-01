ETV Bharat / international

फिलीपींस में भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.9, 60 लोगों की मौत

फिलीपींस में भूकंप के जोरदार झटके ( AP )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 1, 2025 at 8:26 AM IST 4 Min Read