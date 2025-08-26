हैदराबाद: उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने दो उन्नत वायु रक्षा मिसाइलों के परीक्षण और चीन सीमा के पास एक गुप्त मिसाइल अड्डे की खोज से दुनिया को एक बार फिर चौंका दिया है.

अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच के द्विपक्षीय संबंधों में दशकों से तनाव बना हुआ है. उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है तो दशकों से दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति के दबाव का सामना करने की अपनी इच्छा पर नाज करता है.

गौर करें तो हाल के वर्षों में अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच संबंध दक्षिण कोरिया में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति, दक्षिण चीन सागर में अमेरिका-दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास को लेकर तनावपूर्ण बने हुए हैं.

इसके साथ ही उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम के लिए उत्तर कोरिया के विरुद्ध अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंध भी संबंधों को खराब कर रहे हैं. इसके अलावा उत्तर कोरिया की अमेरिका से उसके परमाणु शस्त्रागार को समाप्त करने की मांग को लेकर उत्तर कोरिया चिढ़ा हुआ है.

अब एक नजर डालते हैं यूएस और नॉर्थ कोरिया के संबंधों पर

1953: कोरियाई युद्ध के युद्ध विराम समझौते ने कोरियाई युद्ध को अस्थायी रूप से रोक दिया था. सभी पक्षों को तीन महीने के भीतर एक औपचारिक शांति समझौते पर बातचीत करनी थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ. तब से, उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच संबंधों में अविश्वास और यह डर बना हुआ है कि लड़ाई कभी भी फिर से शुरू हो सकती है.

1985: उत्तर कोरिया अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार संधि में शामिल हो गया. इसने उसे परमाणु हथियार बनाने से रोक दिया. इसमें आंशिक रूप से रूस का दबाव भी था.

1993: अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने उत्तर कोरिया पर संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाया. उत्तर कोरिया ने जापान सागर में एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी.

1994: उत्तर कोरिया और अमेरिका ने सहमत रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए और प्योंगयांग अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने पर सहमत हुआ. 2002 के अंत तक यह व्यवस्था ध्वस्त हो गई.

1996: उत्तर कोरिया में भयंकर अकाल के कारण अनुमानित 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई. अमेरिका ने खाद्य सहायता प्रदान की. इसमें से अधिकांश गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से थी.

1996: उत्तर कोरिया ने 1953 के कोरियाई युद्ध के युद्ध विराम समझौते का पालन करने से इनकार कर दिया और विसैन्यीकृत क्षेत्र में अपनी सेना भेज दी.

1998: उत्तर कोरिया ने जापान के ऊपर और प्रशांत महासागर में एक बैलिस्टिक रॉकेट दागा, जो उसके हथियारों की पहले से ज्ञात क्षमताओं से कहीं अधिक था.

2002: उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच पीले सागर में नौसैनिक युद्ध हुआ.

2006: उत्तर कोरिया ने 7 मिसाइलें दागीं और अपना पहला भूमिगत परमाणु हथियार परीक्षण किया. परिणामस्वरूप, संयुक्त राष्ट्र ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए.

2010: उत्तर कोरिया ने कथित तौर पर एक प्रतिष्ठित अमेरिकी वैज्ञानिक को एक गुप्त यूरेनियम संवर्धन केंद्र दिखाया.

2012: दक्षिण कोरिया और अमेरिका द्वारा दक्षिण कोरिया की मिसाइलों की सीमा बढ़ाने पर सहमति जताने के बाद, उत्तर कोरिया ने दावा किया कि उसके पास ऐसी मिसाइलें हैं, जो अमेरिका तक पहुंच सकती हैं.

2013: तीसरे परमाणु परीक्षण के बाद संयुक्त राष्ट्र ने नए प्रतिबंधों पर सहमति जताई.

2016-17: उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी की मिसाइलों के परीक्षणों की श्रृंखला जारी रखी.

2018 की शुरुआत: उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देशों की परमाणु क्षमताओं को लेकर धमकियां दीं.

मार्च 2018: किम जोंग-उन और डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात की योजना की घोषणा की.

मार्च 2018: बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ वार्ता के दौरान किम जोंग-उन ने परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.

अप्रैल 2018: किम जोंग-उन और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे-इन के बीच वार्ता हुई.

मई 2018: अमेरिकी राष्ट्रपति ने किम जोंग-उन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच निर्धारित बैठक रद कर दी.

सिंगापुर शिखर सम्मेलन (2018): 12 जून: किम और ट्रंप ने सिंगापुर में एक ऐतिहासिक बैठक की. इसमें कोरियाई प्रायद्वीप में स्थायी शांति और पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए एक संयुक्त घोषणापत्र जारी किया गया.

शिखर सम्मेलन के बाद आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ट्रंप ने घोषणा की कि वह आगामी बड़े पैमाने पर होने वाले अमेरिका-दक्षिण कोरिया संयुक्त सैन्य अभ्यास को स्थगित करने पर सहमत हो गए हैं. साथ ही ये संकेत दिया कि किम ने एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण स्थल को ध्वस्त करने का वादा किया है.

सिंगापुर शिखर सम्मेलन के बाद (2018): शिखर सम्मेलन के बाद, उत्तर कोरिया ने एक मिसाइल-इंजन परीक्षण स्थल को ध्वस्त करना शुरू कर दिया और अमेरिकी सैनिकों के अवशेषों के 55 बक्से लौटा दिए. हालांकि, सिंगापुर शिखर सम्मेलन के बाद से ही अमेरिका और उत्तर कोरिया परमाणु निरस्त्रीकरण के क्रम और अर्थ को लेकर गतिरोध में हैं.

2019 • 27-28 फ़रवरी: दूसरा ट्रंप-किम शिखर सम्मेलन बिना किसी समझौते के जल्दी समाप्त हो गया, क्योंकि नेता प्रतिबंधों में राहत और परमाणु निरस्त्रीकरण सहित समझौते की शर्तों पर असहमत थे.

2019 • 30 जून: राष्ट्रपति ट्रम्प उत्तर कोरिया में कदम रखने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने, जब उन्होंने किम से मिलने के लिए सीमा पार पनमुनजोम में कदम रखा. दोनों रुके हुए परमाणु वार्ता को फिर से शुरू करने पर सहमत हुए.

25 जुलाई, 2018: विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने सीनेट की विदेश संबंध समिति के समक्ष गवाही में पुष्टि की कि उत्तर कोरिया एक मिसाइल प्रक्षेपण सुविधा को नष्ट कर रहा है और विखंडनीय सामग्री का उत्पादन जारी रखे हुए है.

6 अक्टूबर, 2019: स्वीडन के स्टॉकहोम में फरवरी के बाद से अपनी पहली कार्य-स्तरीय वार्ता के दौरान, अमेरिकी और उत्तर कोरियाई अधिकारी किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहे.

28 अप्रैल, 2021: राष्ट्रपति के रूप में कांग्रेस के संयुक्त सत्र को अपने पहले संबोधन में, जो बाइडेन ने ईरान और उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रमों को "अमेरिका की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा" बताया. उन्होंने कहा, "हम कूटनीति और कड़े प्रतिरोध के जरिए इन दोनों देशों द्वारा उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेंगे."

जनवरी 2022: उत्तर कोरिया ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया. इसे 2017 के अंत के बाद से देश का सबसे शक्तिशाली परीक्षण माना जा रहा है. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि यह परीक्षण प्रतिबंध का उल्लंघन है. वॉशिंगटन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से प्योंगयांग पर और प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया, लेकिन बीजिंग और मॉस्को ने इस प्रस्ताव को रोक दिया.

21 दिसंबर 2023: साल के अंत में पार्टी की पूर्ण बैठक के दौरान किम ने दक्षिण कोरिया के साथ पुनर्मिलन के प्रयासों को छोड़ने की सरकार की योजना की घोषणा की, इस विचार को "असंभव" बताया और दक्षिण कोरिया को "दुश्मन" करार दिया.

24.01.2025: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह अपने दूसरे कार्यकाल में उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन से फिर से संपर्क करेंगे.

29.07.2025: उत्तर कोरिया ने कहा कि हालाँकि उसके नेता किम जोंग उन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच संबंध "खराब नहीं" हैं, लेकिन अमेरिका को इस अलग-थलग पड़े देश को परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र के रूप में स्वीकार करना चाहिए. परमाणु निरस्त्रीकरण पर आगे बातचीत के विचार को खारिज करते हुए, किम की शक्तिशाली बहन ने कहा कि ट्रंप के पहले कार्यकाल के बाद से वास्तविकता बदल गई है.

किम जोंग उन और ट्रंप के बीच वाकयुद्ध का इतिहास:

15.05.2017: ट्रंप ने रॉयटर्स समाचार एजेंसी को दिए एक साक्षात्कार में चेतावनी दी कि उत्तर कोरिया के साथ एक "बहुत बड़ा संघर्ष" संभव है. उन्होंने आगे कहा कि उत्तर कोरिया के साथ "रणनीतिक धैर्य का युग" समाप्त हो गया है.

03.07.2017: उत्तर कोरिया द्वारा जापान की ओर एक और मिसाइल दागने के कुछ ही समय बाद, ट्रंप ने किम की योजनाओं पर सवाल उठाया. "क्या इस आदमी के पास अपनी ज़िंदगी में करने के लिए कुछ बेहतर है?"

06.08.2017: अमेरिका को हजार गुना कीमत चुकानी पड़ेगी: उत्तर कोरिया ने अमेरिका को उसके शासन के खिलाफ किए गए "घृणित अपराधों" (प्रतिबंधों) के लिए धमकी दी. "हम अमेरिका को इस देश के राज्य और लोगों के खिलाफ किए गए सभी जघन्य अपराधों की हजार गुना कीमत चुकाने पर मजबूर करेंगे."

08.08.2017: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर उत्तर कोरिया अमेरिका को धमकी देता है, तो "उसे आग और रोष से नहला दिया जाएगा." राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दी कि 'दुनिया ने पहले कभी ऐसा जवाब नहीं देखा होगा.'

09.08.2017: प्योंगयांग ने कहा कि वह "गुआम के आसपास के इलाकों में व्यापक गोलाबारी की योजना की सावधानीपूर्वक जांच कर रहा है."

11.08.2017: ट्रंप ने ट्वीट किया, "अगर उत्तर कोरिया नासमझी से काम करता है, तो सैन्य समाधान अब पूरी तरह से तैयार हैं."

12.09.2017: अमेरिका को 'सबसे ज़्यादा दर्द' होगा: उत्तर कोरिया ने अपने खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के ताजा प्रतिबंधों की निंदा की और अमेरिका को इस गुप्त देश द्वारा उठाए जाने वाले "आगामी क़दमों" के प्रति आगाह किया. संयुक्त राष्ट्र में उत्तर कोरिया के राजदूत हान ताए सोंग ने अपने देश के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के ताज़ा "अवैध और गैर कानूनी" प्रतिबंधों की कड़ी आलोचना की और इसे "अंतर्राष्ट्रीय शांति और न्याय के लिए एक गंभीर चुनौती" बताया.

19.09.2017: राष्ट्रपति ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उत्तर कोरिया के नेता को कड़ी चेतावनी दी. ट्रंप ने किम जोंग उन के लिए गढ़े गए अपने उपनाम का इस्तेमाल करते हुए कहा, "रॉकेट मैन अपने और अपने शासन के लिए आत्मघाती मिशन पर है." यह उपनाम उन्होंने पहले ट्विटर पर इस्तेमाल किया था.

19.09.2017: राष्ट्र घातक ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उत्तर कोरिया के नेताओं को कड़ी चेतावनी दी. असल में किम जोंग ने गढ़े गए अपने उपनाम का इस्तेमाल करते हुए कहा, "रॉकेट मैन अपने और अपने शासन के लिए आत्मघाती मिशन पर है." इस उपनाम का प्रयोग उन्होंने सबसे पहले किया था.

21.09.2017: भौंकने वाला कुत्ता': उत्तर कोरिया ने इस सप्ताह की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र महासभा में ट्रंप के भाषण की तुलना की. विशेष रूप से किम और उनके शासन के खिलाफ उनकी धमकी को एक "भौंकने वाले कुत्ते" की आवाज से तुलना की. उत्तर के विदेश मंत्री री योंग हो ने देर रात न्यूयॉर्क में संवाददाताओं से कहा कि "अगर वह कुत्ते के भौंकने की आवाज से हमें डराने का इरादा रखते हैं तो यह एक कुत्ते का सपना होगा."

22.09.2017: पागल: ट्रंप ने कहा कि "पागल" किम अपने देश के लोगों की जान खतरे में डाल रहा है. "उत्तर कोरिया का किम जोंग उन, जो स्पष्ट रूप से एक पागल आदमी है और जिसे अपने लोगों को भूखा रखने या मारने में कोई आपत्ति नहीं है, उसकी अब तक की सबसे कठिन परीक्षा होगी!"

22.09.2017: मानसिक रूप से विक्षिप्त और 'बुद्धिमान': राष्ट्रपति द्वारा "उत्तर कोरिया को पूरी तरह से नष्ट करने" की कसम खाने के बाद, किम ने ट्रंप को एक सीधा बयान जारी किया. किम ने "इतिहास में सबसे कठोर और सबसे कठोर जवाबी कार्रवाई" करने की कसम खाई. उत्तर कोरियाई नेता ने एक बयान में कहा, "ट्रंप ने चाहे जो भी उम्मीद की हो, उन्हें अपनी उम्मीदों से परे नतीजों का सामना करना पड़ेगा. मैं निश्चित रूप से इस मानसिक रूप से विक्षिप्त अमेरिकी बुड्ढे को आग से वश में कर दूंगा."