संयुक्त राष्ट्र: सेव द चिल्ड्रन की प्रमुख ने बुधवार को गाजा में भूख से मरते बच्चों की धीमी पीड़ा का भयावह विवरण देते हुए कहाकि वे इतने कमजोर हैं कि रोते भी नहीं हैं.

इजराइल-फिलिस्तीनी संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी की अध्यक्ष इंगर एशिंग ने कहा कि अकाल - जिसे संयुक्त राष्ट्र ने पिछले हफ़्ते गाजा में होने की घोषणा की थी कि केवल एक सामान्य तकनीकी शब्द नहीं है.

एशिंग ने कहा, "जब पर्याप्त भोजन नहीं होता है, तो बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हो जाते हैं, और फिर वे धीरे-धीरे और दर्दनाक तरीके से मर जाते हैं. सरल शब्दों में, अकाल यही है."

उन्होंने आगे बताया कि जब बच्चे कई हफ़्तों तक भूख से मरते हैं, तो क्या होता है, क्योंकि शरीर पहले जीवित रहने के लिए अपनी चर्बी खाता है और जब वह खत्म हो जाती है, तो वह सचमुच अपनी मांसपेशियों और जरूरी अंगों को खाकर खुद को ही खा जाता है.

एशिंग ने कहा, "फिर भी हमारे क्लीनिक लगभग खामोश हैं. अब, बच्चों में बोलने या दर्द से चीखने की भी ताकत नहीं है. वे वहीं पड़े हैं, दुबले-पतले, सचमुच क्षीण होते जा रहे हैं." उन्होंने कहा कि सहायता समूह जोर-जोर से चेतावनी दे रहे हैं कि अकाल आ रहा है, क्योंकि इजराइल ने अक्टूबर 2023 में हमास के हमले से शुरू हुए दो साल के युद्ध के दौरान गाजा में भोजन और अन्य जरूरी चीजों को पहुंचने से रोक दिया था.

एशिंग ने कहा, "इस कमरे में मौजूद हर किसी की क़ानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है कि इस अत्याचार को रोकने के लिए कार्रवाई करें," संयुक्त राष्ट्र ने शुक्रवार को गाजा में आधिकारिक तौर पर अकाल की घोषणा की. साथ ही 22 महीने से ज़्यादा चले युद्ध के दौरान इजराइल द्वारा सहायता में व्यवस्थित रुकावट डालने को ज़िम्मेदार ठहराया.

संयुक्त राष्ट्र समर्थित भूख निगरानी संस्था, एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण पहल (आईपीसी) ने कहा है कि गाजा प्रांत में 5,00,000 लोग अकाल से प्रभावित हैं, जो गाजा शहर सहित फिलिस्तीनी क्षेत्र के लगभग 5वें हिस्से को कवर करता है.

आईपीसी ने अनुमान लगाया है कि सितंबर के अंत तक अकाल गाजा के लगभग दो-तिहाई हिस्से तक फैल जाएगा. इजराइल ने बुधवार को आईपीसी से इस रिपोर्ट को "मनगढ़ंत" बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की.

बुधवार की सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद, इजराइल के मुख्य सहयोगी, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर सभी 14 सदस्यों ने एक संयुक्त घोषणा जारी की जिसमें अकाल की घोषणा पर "गहरी चिंता और व्यथा" व्यक्त की गई और कहा गया कि उन्हें आईपीसी के काम और कार्यप्रणाली पर भरोसा है.

घोषणा में कहा गया है, "अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत युद्ध के हथियार के रूप में भुखमरी का इस्तेमाल स्पष्ट रूप से निषिद्ध है. गाजा में अकाल को तुरंत रोका जाना चाहिए."