रनवे पर धुआं और आग: लैंडिंग गियर में आग लगने के बाद अमेरिकन एयरलाइंस का विमान खाली कराया गया - AMERICAN AIRLINES

अमेरिका के डेनवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान के टेकऑफ के समय लैंडिग गियर में अचानक आग लग गई (प्रतीकात्मक फोटो) ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : July 27, 2025 at 10:41 AM IST | Updated : July 27, 2025 at 10:47 AM IST 4 Min Read

डेनवर: अमेरिका में बड़ा विमान हादसा टल गया. विमान के उड़ान भरने से पहले रनवे पर ही अचानक इसके पहिये में आग लग गई. इससे एयरपोर्ट पर अफरातफरी मच गई. विमान में सवार यात्रियों में दहशत फैल गई. इमरजेंसी टीम ने धुंए से घिरे विमान से यात्रियों को बाहर निकाला. सभी यात्री सुरक्षित हैं. घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है. संघीय विमानन प्रशासन इस पूरी घटना की जांच में जुट गया है. डेनवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बड़ी आपात स्थिति उत्पन्न हो गई जब अमेरिकन एयरलाइंस की उड़ान में सवार यात्रियों को विमान के लैंडिंग गियर में यांत्रिक समस्या के कारण टेकऑफ से कुछ क्षण पहले ही बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा. यह घटना अमेरिकन एयरलाइंस की उड़ान संख्या 3023 में हुई जो डेनवर से मियामी के लिए उड़ान भरने वाली थी. समस्या की सूचना तब मिली जब विमान अभी भी रनवे पर था. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि का किस तरह से यात्री इमर्जेंसी स्लाइडों के माध्यम से विमान से बाहर निकलते हैं और सुरक्षित स्थान की ओर भागते हैं. जबकि विमान के नीचे धुआं और आग देखी जा सकती है. डेनवर अग्निशमन विभाग ने कहा कि उन्होंने घटना की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई की और आग पर काबू पाया. फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, 'बोइंग 737 मैक्स 8 में सवार सभी 173 यात्रियों और चालक दल के छह सदस्यों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. पांच लोगों को चोट लगने की बात सामने आई लेकिन उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ी.

हालांकि, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक व्यक्ति को मामूली चोट लगने के कारण चिकित्सा सुविधा में ले जाया गया. मीडिया को दिए एक बयान में अमेरिकन एयरलाइंस ने कहा, 'अमेरिकन एयरलाइंस की उड़ान संख्या 3023 को डेनवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (DEN) पर टेक-ऑफ रोल के दौरान एक यांत्रिक समस्या का सामना करना पड़ा. विमान में सवार सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित रूप से बाहर निकल आए. विमान को हमारी रखरखाव टीम द्वारा निरीक्षण के लिए सेवा से बाहर कर दिया गया. हम अपनी टीम के सदस्यों को उनके पेशेवर रवैये के लिए धन्यवाद देते हैं और अपने ग्राहकों से हुई असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं.' एयरलाइन ने पुष्टि की कि विमान के एक टायर में रखरखाव संबंधी समस्या थी. प्रभावित यात्री उसी दिन बाद में एक प्रतिस्थापन उड़ान से मियामी जाएंगे. संघीय विमानन प्रशासन (एफएए) ने भी घटना की पुष्टि करते हुए एक बयान जारी किया. अमेरिकन एयरलाइंस की उड़ान संख्या 3023 ने शनिवार 26 जुलाई को स्थानीय समयानुसार दोपहर 2:45 बजे डेनवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से प्रस्थान के दौरान लैंडिंग गियर में संभावित दुर्घटना की सूचना दी. यात्रियों को रनवे पर ही सुरक्षित निकाल लिया गया और बस द्वारा टर्मिनल तक पहुंचाया जा रहा है. रिपोर्ट के अनुसार आपातकालीन स्थिति के कारण डेनवर हवाई अड्डे ने दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच आने वाली उड़ानों के लिए ग्राउंड स्टॉप जारी किया, जिसके कारण लगभग 90 उड़ानों में देरी हुई. रिपोर्ट के अनुसार यह घटना कैलिफोर्निया से लास वेगास जा रहे साउथवेस्ट एयरलाइंस के विमान के मध्य हवा में टक्कर से बचने के लिए अचानक नीचे झुकने के बाद हुई, जिसके कारण यात्री विमान की छत से टकरा गए. संघीय विमानन प्रशासन ने डेनवर घटना की जांच शुरू कर दी है. ये भी पढ़ें- दुनिया के सबसे खतरनाक विमान हादसे जो इतिहास में दर्ज हो गए, कब, कहां और कैसे हुए ये बड़े एयर क्रैश? जानें पूरी डिटेल - DEADLIEST AVIATION TRAGEDIES

