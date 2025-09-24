ETV Bharat / international

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में विस्फोट, पटरी से उतरे जाफर एक्सप्रेस के छह डिब्बे

शावर से क्वेटा जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन बलूचिस्तान के स्पेजंद शहर के पास आतंकवादियों ने रेल की पटरियां उड़ा दीं.

derailed in Pakistan
जाफर एक्सप्रेस के छह डिब्बे पटरी से उतरे (फाइल फोटो AFP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 24, 2025 at 1:14 PM IST

नई दिल्ली: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मुस्तंग जिले में हुए एक विस्फोट के कारण एक ट्रेन के छह डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे कम से कम चार लोग घायल हो गए. द डाउन ने अधिकारियों के हवाले से यह खबर दी.

पेशावर से क्वेटा जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन बलूचिस्तान के स्पेजंद शहर के पास आतंकवादियों ने रेल की पटरियां उड़ा दीं. पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट उस समय हुआ जब ट्रेन स्पेज़ैंड से गुजर रही थी. इस शक्तिशाली विस्फोट से रेलवे ट्रैक का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया.

ट्रेन में 270 यात्री सवार
रेलवे अधिकारियों ने पुष्टि की है कि विस्फोट के समय ट्रेन में 270 यात्री सवार थे. उन्होंने बताया कि बुधवार को सुरक्षा मंजूरी मिलने के बाद पटरी के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत की जाएगी, इस दौरान रेल सेवा निलंबित रहेगी.

घायलों को अस्पताल ले जाया गया
डॉन ने एक स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी के हवाले से कहा, "विस्फोट में चार लोग घायल हुए हैं और उन्हें सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जबकि एक घायल बच्चे को कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया है."

10 घंटे में दूसरा धमाका
दस घंटे के भीतर इलाके में होने वाला यह दूसरा धमाका था. इससे पहले बलूचिस्तान को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली मुख्य रेल लाइन के पास एक धमाका हुआ था. यह धमाका ठीक उसी समय हुआ था, जब पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस क्वेटा रेलवे स्टेशन से रवाना होने वाली थी. धमाके के बाद ट्रेन को कुछ देर के लिए रोका गया, लेकिन सुरक्षा जांच के बाद उसे आगे बढ़ने दिया गया, क्योंकि रेल लाइन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था.

