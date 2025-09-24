पाकिस्तान के बलूचिस्तान में विस्फोट, पटरी से उतरे जाफर एक्सप्रेस के छह डिब्बे
शावर से क्वेटा जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन बलूचिस्तान के स्पेजंद शहर के पास आतंकवादियों ने रेल की पटरियां उड़ा दीं.
Published : September 24, 2025 at 1:14 PM IST
नई दिल्ली: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मुस्तंग जिले में हुए एक विस्फोट के कारण एक ट्रेन के छह डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे कम से कम चार लोग घायल हो गए. द डाउन ने अधिकारियों के हवाले से यह खबर दी.
पेशावर से क्वेटा जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन बलूचिस्तान के स्पेजंद शहर के पास आतंकवादियों ने रेल की पटरियां उड़ा दीं. पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट उस समय हुआ जब ट्रेन स्पेज़ैंड से गुजर रही थी. इस शक्तिशाली विस्फोट से रेलवे ट्रैक का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया.
ट्रेन में 270 यात्री सवार
रेलवे अधिकारियों ने पुष्टि की है कि विस्फोट के समय ट्रेन में 270 यात्री सवार थे. उन्होंने बताया कि बुधवार को सुरक्षा मंजूरी मिलने के बाद पटरी के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत की जाएगी, इस दौरान रेल सेवा निलंबित रहेगी.
BIG BREAKING 🚨 Six coaches of Jaffar Express derailed in Pakistan after a blast.— Abdul Kitabi عبد (@KitabiAbdul) September 23, 2025
22 Punjabi soldiers are eliminated, according to BLA freedom fighters
pic.twitter.com/z6V4VZIItW
घायलों को अस्पताल ले जाया गया
डॉन ने एक स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी के हवाले से कहा, "विस्फोट में चार लोग घायल हुए हैं और उन्हें सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जबकि एक घायल बच्चे को कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया है."
10 घंटे में दूसरा धमाका
दस घंटे के भीतर इलाके में होने वाला यह दूसरा धमाका था. इससे पहले बलूचिस्तान को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली मुख्य रेल लाइन के पास एक धमाका हुआ था. यह धमाका ठीक उसी समय हुआ था, जब पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस क्वेटा रेलवे स्टेशन से रवाना होने वाली थी. धमाके के बाद ट्रेन को कुछ देर के लिए रोका गया, लेकिन सुरक्षा जांच के बाद उसे आगे बढ़ने दिया गया, क्योंकि रेल लाइन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था.
यह भी पढ़ें- खैबर पख्तूनख्वा धमाके में 24 की मौत, पाकिस्तान को निशाना बना रहा है TTP, अबतक दिया कई हमलों को अंंजाम