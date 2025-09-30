ETV Bharat / international

अमेरिका में शटडाउन ! सरकारी कर्मचारियों को कौन देगा वेतन, देश की सुरक्षा का क्या होगा, जानें सबकुछ

आपको बता दें कि अमेरिका में एक अक्टूबर से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है. और इसकी शुरुआत से पहले ही अमेरिकी संसद (कांग्रेस) को सभी संघीय एजेंसियों के लिए बजट जारी करना होता है. अगर समय पर बिल पारित हो गया, तो स्थिति सामान्य रहेगी. लेकिन कांग्रेस में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन रहा, तो समस्या गंभीर हो सकती है. अगर बजट पारित नहीं होता है, तो जो स्थिति बनेगी, उसे ही शटडाउन कहा जाता है. वैसे, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच कोई भी समझौता नहीं हुआ, तो अस्थायी बिल पास करके भी सरकारी कामकाज को चलाया जा सकता है.

शटडाउन के बारे में जानने से पहले अमेरिकी व्यवस्था को जान लेते हैं. दरअसल, अधिकांश देशों में बजट पर किया गया वोट, सरकार के लिए विश्वास मत का काम करते हैं. पर अमेरिका में ऐसा नहीं है. यहां पर सरकार की अलग-अलग शाखाओं को एक्सपेंडिचर को लेकर सहमति बनानी होती है. सहमति बनने के बाद ही कानून बन पाता है.

डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल (2019) में भी ऐसी ही स्थिति बनी थी. उस समय 35 दिनों का शटडाउन हुआ था. यह अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन था. इस बार भी कहीं वैसी ही स्थिति न आ जाए, इसके लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं. 2019 में ट्रंप मैक्सिको बॉर्डर का निर्माण करने के लिए बजट चाहते थे, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी.

हैदराबाद : अगर अमेरिकी संसद ने आज रात तक बजट जारी नहीं किया, तो बुधवार से अमेरिका में शटडाउन की स्थिति बन सकती है. इसका मतलब है कि वहां पर काम करने वाले नौ लाख सरकारी कर्मियों को छुट्टी पर भेजा जा सकता है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कांग्रेस के बीच जिस तरह की दूरी बनी हुई है, उसने समस्या को और अधिक जटिल बना दिया है.

लेकिन यह जानना जरूरी है कि शटडाउन की स्थिति में बॉर्डर सुरक्षा, अस्पताल में चिकित्सा देखभाल, कानून प्रवर्तन और हवाई यातायात नियंत्रण सेवाएं पहले की तरह जारी रहती हैं. यानी इन सेवाओं पर शटडाउन का असर नहीं पड़ेगा. पर, सोशल सिक्योरिटी पर होने वाले खर्च प्रभावित हो सकते हैं. सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेयर चेक जारी किए जाएंगे, लेकिन बेनिफिट वेरिफिरेशन और कार्ड जारी जारी नहीं होंगे. सबसे अधिक दिक्कत संविदा पर रखे गए कर्मचारियों को होती है. उनका वेतन पूरी तरह से रूक जाता है. साथ ही इस पर भी समीक्षा होने लग जाती है कि इनकी जरूरत है भी या नहीं. ट्रंप ऐसी ही धमकी दे रहे हैं.

बजट रूक गया तो फूड अस्सिटेंड प्रोग्राम, संघ द्वारा फंडेड प्री-स्कूल, स्टूडेंट लोन जारी करना, फूड इंस्पेक्शन और नेशनल पार्क में कामकाज प्रभावित हो जाएंगे. दरअसल, राष्ट्रपति ट्रंप और कांग्रेस के बीच हेल्थकेयर और कुछ सरकारी खर्चों को लेकर बात नहीं बन पा रही है.

वैसे तो रिपब्लिकन कांग्रेस के दोनों सदनों पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन सीनेट - यानी ऊपरी सदन - में उनके पास 60 वोटों की कमी है. इसलिए इस मामले में डेमोक्रेट्स के पास लिवरेज है. वे लाखों अमेरिकियों के लिए स्वास्थ्य बीमा को सस्ता बनाने वाले टैक्स क्रेडिट को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जो कि खत्म होने वाला है. ट्रंप पहले ही मेडिकेड में कटौती कर चुके हैं. डेमोक्रेट चाहते हैं कि ट्रंप इस फैसले को वापस लें. डोमोक्रेट्स यह भी चाहते हैं कि सेंटर फॉर डिजिज कंट्रोल (सीडीसी) और नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट (एनएचआई) के खर्च में भी कटौती न हो.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर बिल पारित नहीं हुए, तो स्वास्थ्य विभाग, मेडिकेयर और मेडिकेड सेवाएं, सीडीसी, एनआईएच वगैरह प्रभावित होंगे. न्यूज एजेंसी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग के 41 फीसदी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा जा सकता है. इसी तरह से एफडीए के 86 फीसदी और सीडीसी के 64 फीसदी कर्मियों को घर पर बैठना पड़ सकता है.

गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि नौ लाख सरकारी कर्मियों को टेंपररी तौर पर ही सही, लेकिन छुट्टी पर भेजा जा सकता है. ट्रंप ने कड़ा रूख अख्तियार करते हुए कहा है कि कांग्रेस बजट को पारित करे, नहीं तो वे कई कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर सकते हैं. बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप इसी बहाने कई कर्मचारियों को बाहर निकाल सकते हैं.

अमेरिका में कब-कब और कितनी बार लगा शटडाउन

नवंबर 1981 - 2

सितंबर 1982 - 1

दिसंबर 1982 - 3

नवंबर 1983 - 3

सितंबर 1984 - 2

अक्टूबर 1984 - 1

अक्टूबर 1986 - 1

दिसंबर 1987 - 1

अक्टूबर 1990 - 3

नवंबर 1995 - 5

दिसंबर 1995

सितंबर 2013 - 16

जनवरी 2018- 3

फरवरी 2018 - 1

दिसंबर 2018 - 35

