2018 के बाद अमेरिका में फिर शटडाउन, कामकाज प्रभावित, विपक्षी राज्यों को टारगेट करने का ट्रंप पर लगा आरोप
अमेरिका में शटडाउन शुरू हो चुका है. गैर जरूरी कर्मचारियों को ऑफिस नहीं आने को कहा गया है.
Published : October 2, 2025 at 11:25 AM IST
वाशिंगटन : अमेरिका में शटडाउन शुरू हो चुका है. सीनेट (अमेरिका का ऊपरी सदन) में सरकार के खर्चों को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन पाई, जिसकी वजह से स्पेंडिंग बिल पारित नहीं हो सका. इसका सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों और अलग-अलग योजनाओं पर पड़ेगा. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह खर्च में कटौती करने जा रहे हैं.
शटडाउन की वजह से वैज्ञानिक अनुसंधान, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग, एनवायरमेंटल क्लिनअप तथा अन्य अनेक गतिविधियां प्रभावित हो गई हैं. अमेरिका के लगभग 7,50,000 केंद्रीय कर्मचारियों को काम न करने के आदेश दिए गए हैं. उन्हें फरलो नोटिस (अनिवार्य अवकाश पर भेजे जाने का नोटिस) मिल चुका है. सेना और बॉर्डर पेट्रोल एजेंट को, फिलहाल, बिना वेतन के काम करने को कहा गया है. पूर्व सैनिक मामलों के विभाग ने कहा कि वह नेशनल कब्रिस्तानों में दफनाने की व्यवस्था करेगा, लेकिन कब्र के पत्थर नहीं लगाएगा और न ही घास काटेगा.
ट्रंप प्रशासन ने डेमोक्रेटिक लिनिंग स्टेट्स के लिए 26 अरब डॉलर की फंडिंग रोक दी है. सरकार ने कहा है कि शटडाउन के दौरान उनकी प्राथमिकताएं कुछ और हैं. प्रभावित होने वाले राज्यों में न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया शामिल हैं. न्यूयॉर्क में ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 18 अरब डॉलर दिया जाना था, जबकि कैलिफोर्निया और इलिनोइस समेत 16 डेमोक्रेटिक रूल्ड स्टेट्स में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए 8 अरब डॉलर की राशि जारी होनी थी.
वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार ट्रंप के इन कदमों से यह साफ हो गया है कि वह अपने राजनीतिक विरोधियों पर दबाव बढ़ाने के लिए शटडाउन का फायदा उठा रहे हैं. ट्रंप ने एक दिन पहले बुधवार को सशोल मीडिया ट्रूथ पर लिखा, "अरबों डॉलर बचाए जा सकते हैं." उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अगर शटडाउन लंबा चला, तो प्रशासन को छंटनी करने पर मजबूर होना पड़ेगा. उनके अनुसार दिसंबर तक 3,00,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा सकता है.
प्रतिनिधि सभा के टॉप डेमोक्रेट हकीम जेफ्रीज ने कहा कि उनके गृह राज्य न्यूयॉर्क में मेट्रो और बंदरगाह परियोजनाओं के लिए धन रोक दिए जाने से हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे. न्यूयॉर्क से ही सीनेट के टॉप डेमोक्रेट चक शूमर ने कहा कि ट्रंप पक्षपातपूर्ण उद्देश्यों के लिए आम अमेरिकियों को निशाना बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि ट्रंप अमेरिकी लोगों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. रिपब्लिकन सीनेटर थॉम टिलिस ने कहा कि उन्हें चिंता है कि न्यूयॉर्क के लिए बुनियादी ढांचे के फंड को रोक देने से कांग्रेस के लिए शटडाउन से बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है.
ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के पास सीनेट में 53-47 का बहुमत है, लेकिन स्पेंडिंग बिल के लिए सदन की 60 वोट की सीमा को पूरा करने के लिए उन्हें शूमर के डेमोक्रेट्स में से कम से कम सात के समर्थन की आवश्यकता है. सीनेट में कुल 100 सदस्य होते हैं.
2018 के बाद पहली बार शटडाउन लगा है. इसकी वजह से गैर अनिवार्य कर्मचारी सबसे अधिक प्रभावित होते हैं. सबसे पहले उन्हें ही नोटिस थमाया जाता है. उनका वेतन रोक दिया जाता है. ट्रंप ने तो यह तक कह डाला है कि अगर उनकी जरूरत नहीं हुई, तो उन्हें सथायी रूप से भी हटाया जा सकता है.
क्या होता है शटडाउन
अमेरिकी व्यवस्था के तहत सरकार चलाने के लिए संसद (हाउस ऑफ रेप्रेजेंटेटिव और सीनेट) को अलग-अलग विभागों के लिए बजट पारिट करना होता है. अगर पक्ष और विपक्ष सहमत नहीं हुए तो कई बार स्पेंडिंग बिल पारित नहीं हो पाता है. इस वजह से सरकारी एजेंसियों को सैलरी नहीं मिल पाता है. गैर जरूरी सेवाएं बंद हो जाती हैं. इसे ही शटडाउन कहा जाता है.
