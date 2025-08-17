ETV Bharat / international

न्यूयॉर्क में भीड़भाड़ वाले क्लब में गोलीबारीः तीन लोगों की मौत, 11 घायल - SHOOTING IN NEW YORK

न्यूयॉर्क शहर में बंदूक हिंसा का यह साल रिकॉर्ड निचले स्तर पर है. इस बीच एक क्लब में गोलीबारी हुई.

By AP (Associated Press)

Published : August 17, 2025 at 6:43 PM IST

न्यूयॉर्क: न्यूयॉर्क शहर के एक भीड़ भरे क्लब में रविवार सुबह हुई गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गयी, जबकि 11 अन्य जख्मी हो गए. अचानक हुई गोलीबारी से अफरातफरी मच गयी. गोलीबारी की घटना के सिलसिले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. यह गोलीबारी ऐसे समय में हुई है जब न्यूयॉर्क शहर में बंदूक हिंसा का यह साल रिकॉर्ड निचले स्तर पर है.

न्यूयॉर्क पुलिस विभाग की आयुक्त जेसिका टिश ने संवाददाताओं को बताया कि जांचकर्ताओं का मानना है कि एक शूटर या इससे ज्यादा शूटरों ने रविवार सुबह 3:30 बजे इस घटना को अंजाम दिया. बताया जाता है कि पहले विवाद हुई जिसके बाद ब्रुकलिन के क्राउन हाइट्स स्थित टेस्ट ऑफ द सिटी लाउंज में कई हथियारों से गोलीबारी की गयी. इस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई.

टिश ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, कि न्यूयॉर्क शहर में हुई गोलीबारी एक भयानक घटना थी. उन्होंने कहा कि लाउंज से कम से कम 36 कारतूसों के खोखे मिले हैं. इसके अलावा घटनास्थल के पास की एक गली में एक बंदूक भी मिला है. अब फोरेंसिक विभाग इन दोनों की जांच कर रही है. इस बात की जांच की जा रही है कि गोली के जो खोखे मिले हैं, क्या वह इसी बंदूक से चलायी गयी थी.

टिश ने बताया कि गोलीबारी में घायल आठ पुरुष और तीन महिलाएं की हालत गंभीर है. अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार उनकी चोटें जानलेवा नहीं हैं. उनकी हालत स्थिर है. पीड़ितों की उम्र 27 से 61 साल के बीच है.

न्यूयॉर्क पुलिस विभाग की आयुक्त ने कहा कि न्यूयॉर्क शहर में इस साल के सातवें महीने में गोलीबारी की घटनाओं और गोलीबारी के शिकार लोगों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर सबसे कम रही है. उन्होंने कहा- "आज सुबह जो हुआ वह एक भयानक घटना है. हम इसकी जांच करेंगे और इसकी तह तक जाएंगे कि आखिर हुआ क्या था."

