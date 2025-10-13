ETV Bharat / international

अमेरिका के बार में अंधाधुंध फायरिंग, 4 की मौत, 20 घायल, जांच में जुटी पुलिस

अमेरिका एक बार फिर गोलीबारी से दहल उठा. गोलीबारी के कारणों का पता नहीं चल सका है.

shooting in America
अमेरिका के बार में अंधाधुंध फायरिंग (प्रतीकात्मक फोटो) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 13, 2025 at 9:17 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

साउथ कैरोलिना: अमेरिका के साउथ कैरोलिना में एक बार फिर भीषण गोलीबारी की घटना सामने आयी है. इस वारदात में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 लोग घायल हो गए. गोलीबारी उस समस हुई जब काफी लोग वहां मौजूद थे. हमले के कारणों का पता नहीं चल सका है.

ब्यूफोर्ट काउंटी शेरिफ कार्यालय ने कहा कि वह सेंट हेलेना द्वीप पर हुई गोलीबारी की घटना की जांच कर रहा है. इसमें चार लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए. एक्स पर एक पोस्ट में शेरिफ कार्यालय ने कहा, 'शेरिफ कार्यालय सेंट हेलेना में हुई गोलीबारी की जांच कर रहा है जिसमें कई लोग घायल हो गए.'

अधिकारियों के अनुसार 12 अक्टूबर की देर रात संचार केंद्र को सेंट हेलेना द्वीप पर स्थित एक बार में हुई गोलीबारी की कई सूचना मिली. घटनास्थल पर पहुँचने पर पुलिस अधिकारियों को वहाँ भारी भीड़ मिली. इसमें कई लोग गोली लगने से घायल थे. पता चला कि गोलीबारी के समय सैकड़ों लोग वहाँ जमा थे.

कई पीड़ित और प्रत्यक्षदर्शी कथित तौर पर गोलीबारी से बचने के लिए आस-पास के बिल्डिंगो की ओर भागे. ब्यूफोर्ट काउंटी आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं द्वारा कई पीड़ितों को अस्पतालों में पहुँचाया गया जबकि अन्य लोग घटना के दौरान लगी चोटों के इलाज के लिए क्षेत्रीय अस्पतालों में भर्ती कराए गए.

शेरिफ कार्यालय के अनुसार गोलीबारी की परिस्थितियों की जाँच जारी है. इस समय कम से कम 20 लोग घायल हुए हैं, चार को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है और चार पीड़ितों को घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया. पीड़ितों के नाम अभी जारी नहीं किए गए हैं. ब्यूफोर्ट काउंटी कोरोनर कार्यालय द्वारा उनके परिजनों को सूचित किए जाने के बाद अतिरिक्त जानकारी साझा किए जाने की उम्मीद है.

ब्यूफोर्ट काउंटी शेरिफ कार्यालय ने एक बयान में कहा, 'यह सभी के लिए एक दुखद और कठिन घटना है. हम आपसे इस घटना की जाँच जारी रखने के दौरान धैर्य रखने का अनुरोध करते हैं. हमारी संवेदनाएँ सभी पीड़ितों और उनके प्रियजनों के साथ हैं.'

शेरिफ कार्यालय ने आगे कहा कि वह संदिग्ध व्यक्तियों की जाँच कर रहा है और घायलों की सहायता के लिए घटनास्थल पर मौजूद विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों, क्षेत्रीय अग्निशमन विभागों और ब्यूफोर्ट काउंटी ईएमएस कर्मियों की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया.

घटना के बारे में जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति से अनुरोध किया गया है कि वह जांच अधिकारी से संपर्क करें. शेरिफ कार्यालय ने निवासियों को संदिग्ध या आपराधिक गतिविधि की सूचना देने के लिए भी प्रोत्साहित किया.

ये भी पढ़ें- अमेरिका के मिसिसिपी में गोलीबारी, चार लोगों की मौत, 12 घायल

For All Latest Updates

TAGGED:

SEVERAL KILLED AND INJUREDSHOOTING IN US BARअमेरिका बार अंधाधुंध फायरिंगअमेरिका गोलीबारी घटनाSHOOTING IN AMERICA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पाकिस्तान- अफगानिस्तान बॉर्डर पर गोलीबारी, तालिबान ने कई चौकियों पर किया कब्जा

महिला विश्व कप 2025: आज भारत का ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला, जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ पिच रिपोर्ट

फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 विनर्स लिस्ट: 'लापता लेडीज' और 'किल' ने गाड़ा झंडा, अभिषेक बच्चन, आलिया भट्ट को मिला बड़ा सम्मान

BMW ने नौ महीनों में की ताबड़तोड़ बिक्री, साल 2025 में अब तक बेच डालीं 11,978 कारें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.