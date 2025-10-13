अमेरिका के बार में अंधाधुंध फायरिंग, 4 की मौत, 20 घायल, जांच में जुटी पुलिस
अमेरिका एक बार फिर गोलीबारी से दहल उठा. गोलीबारी के कारणों का पता नहीं चल सका है.
Published : October 13, 2025 at 9:17 AM IST
साउथ कैरोलिना: अमेरिका के साउथ कैरोलिना में एक बार फिर भीषण गोलीबारी की घटना सामने आयी है. इस वारदात में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 लोग घायल हो गए. गोलीबारी उस समस हुई जब काफी लोग वहां मौजूद थे. हमले के कारणों का पता नहीं चल सका है.
ब्यूफोर्ट काउंटी शेरिफ कार्यालय ने कहा कि वह सेंट हेलेना द्वीप पर हुई गोलीबारी की घटना की जांच कर रहा है. इसमें चार लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए. एक्स पर एक पोस्ट में शेरिफ कार्यालय ने कहा, 'शेरिफ कार्यालय सेंट हेलेना में हुई गोलीबारी की जांच कर रहा है जिसमें कई लोग घायल हो गए.'
Sheriff’s Office Investigating shooting that injured multiple people on St. Helena https://t.co/eB1X2eTNER— Beaufort County Sheriff's Office, SC (@bcsopio) October 12, 2025
अधिकारियों के अनुसार 12 अक्टूबर की देर रात संचार केंद्र को सेंट हेलेना द्वीप पर स्थित एक बार में हुई गोलीबारी की कई सूचना मिली. घटनास्थल पर पहुँचने पर पुलिस अधिकारियों को वहाँ भारी भीड़ मिली. इसमें कई लोग गोली लगने से घायल थे. पता चला कि गोलीबारी के समय सैकड़ों लोग वहाँ जमा थे.
कई पीड़ित और प्रत्यक्षदर्शी कथित तौर पर गोलीबारी से बचने के लिए आस-पास के बिल्डिंगो की ओर भागे. ब्यूफोर्ट काउंटी आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं द्वारा कई पीड़ितों को अस्पतालों में पहुँचाया गया जबकि अन्य लोग घटना के दौरान लगी चोटों के इलाज के लिए क्षेत्रीय अस्पतालों में भर्ती कराए गए.
शेरिफ कार्यालय के अनुसार गोलीबारी की परिस्थितियों की जाँच जारी है. इस समय कम से कम 20 लोग घायल हुए हैं, चार को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है और चार पीड़ितों को घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया. पीड़ितों के नाम अभी जारी नहीं किए गए हैं. ब्यूफोर्ट काउंटी कोरोनर कार्यालय द्वारा उनके परिजनों को सूचित किए जाने के बाद अतिरिक्त जानकारी साझा किए जाने की उम्मीद है.
ब्यूफोर्ट काउंटी शेरिफ कार्यालय ने एक बयान में कहा, 'यह सभी के लिए एक दुखद और कठिन घटना है. हम आपसे इस घटना की जाँच जारी रखने के दौरान धैर्य रखने का अनुरोध करते हैं. हमारी संवेदनाएँ सभी पीड़ितों और उनके प्रियजनों के साथ हैं.'
शेरिफ कार्यालय ने आगे कहा कि वह संदिग्ध व्यक्तियों की जाँच कर रहा है और घायलों की सहायता के लिए घटनास्थल पर मौजूद विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों, क्षेत्रीय अग्निशमन विभागों और ब्यूफोर्ट काउंटी ईएमएस कर्मियों की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया.
घटना के बारे में जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति से अनुरोध किया गया है कि वह जांच अधिकारी से संपर्क करें. शेरिफ कार्यालय ने निवासियों को संदिग्ध या आपराधिक गतिविधि की सूचना देने के लिए भी प्रोत्साहित किया.