ETV Bharat / international

इजराइल के यरुशलम बस स्टॉप पर गोलीबारी, 5 मारे गए, 15 जख्मी, 6 की हालत गंभीर

इजराइल की आपातकालीन सेवा ने बताया कि सोमवार को उत्तरी यरुशलम के बस स्टॉप पर हुए गोलीबारी हमले में 5 लोगों की मौत हो गई.

5 KILLED IN JERUSALEM
इजराइली पुलिस और बचाव दल 8 सितंबर, 2025 को यरुशलम में हुए गोलीबारी हमले के बाद घटनास्थल पर पहुचे. (AP)
author img

By AP (Associated Press)

Published : September 8, 2025 at 3:36 PM IST

3 Min Read

यरुशलम: इजराइल के यरुशलम में सोमवार को बस स्टॉप पर हुए गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई. इस हमले में 15 लोग घायल हुए हैं. उनमें से 6 की हालत नाजुक बनी हुई है.

पैरामेडिक्स ने बताया कि उत्तरी यरुशलम के एक व्यस्त चौराहे पर स्थित बस स्टॉप पर दो हमलावरों द्वारा की गई गोलीबारी में कम से कम 5 लोग मारे गए. पैरामेडिक्स ने बताया कि 15 अन्य लोग घायल हुए हैं. इनमें से 6 की हालत गंभीर है.

पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे लोगों को गोली मारी. वहीं इजराइली मीडिया ने बताया कि हमलावर एक बस में भी चढ़े और अंदर गोलीबारी की.

घटना शुरू होते ही पुलिस, एक सुरक्षा अधिकारी और एक नागरिक ने हमलावरों को गोली मार दी. इसके बाद हमला रुक गया. वहीं हमलावरों की स्थिति या उनकी पहचान को लेकर पुलिस ने अपना कोई जवाब नहीं दिया.

ये गोलीबारी यरुशलेम के उत्तरी प्रवेश द्वार पर एक प्रमुख चौराहे पर हुई. जो पूर्वी यरुशलम में स्थित यहूदी बस्तियों की ओर जाने वाली सड़क पर है.

हमले के फुटेज में सुबह के व्यस्त समय में व्यस्त चौराहे पर एक बस स्टॉप से ​​दर्जनों लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं. घटनास्थल पर पहुंचे पैरामेडिक्स ने बताया कि इलाका अफरा-तफरी में था. वहां टूटे हुए शीशे से जमीन ढक सी गई थी. कुछ लोग घायल थे. कुछ लोग बेहोश सड़क पर पड़े थे. ये नजारा उस बस स्टॉप के पास के फुटपाथ का था. वहीं फिलिस्तीनी उग्रवादी समूहों की ओर से हमले पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई है.

गौर करें तो गाजा में युद्ध ने इजराइल के कब्जे वाले पश्चिमी तट और इजराइल दोनों में हिंसा में वृद्धि की है. फ़िलिस्तीनी उग्रवादियों ने इजराइल और पश्चिमी तट में इजराइलियों पर हमला करके उन्हें मार डाला है. वहीं फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा में भी वृद्धि हुई है.

हालांकि इजराइल में पिछले कुछ महीनों में छिटपुट हमले हुए हैं, लेकिन आखिरी घातक सामूहिक गोलीबारी का हमला अक्टूबर 2024 में हुआ था, जब वेस्ट बैंक के दो फिलिस्तीनियों ने तेल अवीव क्षेत्र में एक प्रमुख बुलेवार्ड और लाइट रेल स्टेशन पर गोलीबारी की थी. जिसमें 7 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे. हमास की सैन्य शाखा ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी.

पुलिस के मुताबिक, दोनों व्यक्तियों ने तेल अवीव के जाफा इलाके में गोलीबारी की. इसमें एक स्टेशन पर रुकी हुई यात्रियों से भरी लाइट रेल गाड़ी पर सीधी गोली चलाना भी शामिल था.

संयुक्त राष्ट्र के मानवीय कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, युद्ध शुरू होने और जुलाई 2025 के बीच इजराइल या वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों द्वारा कम से कम 49 इजराइली मारे गए. उस दौरान, इजराइली सेना और नागरिकों ने इजराइल और वेस्ट बैंक में कम से कम 968 फिलिस्तीनियों को मार डाला.

ये भी पढ़ें - गाजा में हमास के ठिकानों पर इजराइल की तबाही, गगनभेदी इमारत को उड़ाया, 27 की मौत

For All Latest Updates

TAGGED:

SHOOTING ATTACK AT JERUSALEMATTACK AT JERUSALEM BUS STOP5 KILLED IN ISRAEL5 KILLED IN JERUSALEM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

एशिया कप से पहले चैंपियन बना पाकिस्तान, फाइनल में अफगानिस्तान को मिली हार, बना हैरतअंगेज रिकॉर्ड

जेलों को यातना शिविरों में बदला! इजराइल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकारा

घरेलू शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 240 अंक मजबूत, निफ्टी 24,820 पार

प्रधानमंत्री फ्रांस्वा बायरू को आज क्यों चलता करेगी फ्रांसीसी संसद! जानें प्रेसीडेंट मैक्रों के पास क्या है ऑप्शन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.