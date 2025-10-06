ETV Bharat / international

इंडोनेशिया में स्कूल की इमारत ढहने से मरने वालों की संख्या 53 हुई, बचाव कार्य जारी

इंडोनेशिया में 29 सितंबर को एक स्कूल की इमारत उस समय ढह गई थी जब सैकड़ों छात्र अंदर प्रार्थना कर रहे थे.

Indonesia school collapse
स्कूल का मलबा. (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 6, 2025 at 2:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जकार्ता: इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में एक स्कूल की इमारत ढहने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है. फंसे हुए पीड़ितों की तलाश जारी है. क्षेत्रीय बचाव अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी. समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, 29 सितंबर को यह इमारत उस समय ढह गई थी जब सैकड़ों छात्र अंदर नमाज पढ़ रहे थे.

पूर्वी जावा खोज एवं बचाव कार्यालय के प्रमुख नानंग सिगिट के अनुसार, एक संयुक्त बचाव दल ने रविवार शाम सिदोअर्जो रीजेंसी स्थित अल खोजिनी इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल परिसर के मलबे के नीचे से आठ शव बरामद किए. अभियान के आठवें दिन तक कुल 157 पीड़ित मिल चुके हैं. जिनमें 104 जीवित बचे हैं और 53 की मौत हो चुकी है.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक मलबा हटाने का काम अब उन इलाकों में केंद्रित किया गया है जो मुख्य संरचना से जुड़े नहीं हैं. खोज अभियान में भारी मशीनरी और बिजली के उपकरण लगाए गए हैं. गुरुवार को, बचावकर्मियों को जब जीवन के कोई और संकेत नहीं मिले तो उन्होंने भारी मशीनरी का उपयोग करना शुरू कर दिया. इससे पहले वे मैनुअल तरीकों पर निर्भर थे, क्योंकि उन्हें डर था कि बड़े उपकरणों से होने वाले कंपन के कारण और अधिक इमारतें ढह सकती हैं.

अधिकारियों ने बताया कि बचाव कार्य विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण थे, क्योंकि साइट के एक हिस्से में हलचल से अन्य क्षेत्र अस्थिर हो सकते थे. स्कूल की इमारत ढहने के कारणों की जांच अभी भी जारी है. प्रारंभिक जांच, खराब निर्माण की इंगित करते हैं. पुलिस की मानें तो स्कूल का प्रबंधन परियोजना शुरू करने से पहले आवश्यक निर्माण परमिट नहीं लिया था.

इंडोनेशिया के 2002 भवन निर्माण संहिता के अनुसार, किसी भी निर्माण कार्य से पहले संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेना आवश्यक है. नियमों का पालन न करने पर जुर्माना या कारावास हो सकता है. यदि उल्लंघन के कारण मृत्यु हो जाती है, तो दंड में 15 साल तक की जेल और लगभग 5 लाख डॉलर तक का जुर्माना हो सकता है.

इसे भी पढ़ेंः इंडोनेशिया में नमाज पढ़ते समय स्कूल की इमारत ढही, 90 से ज्यादा के फंसे होने की आशंका

For All Latest Updates

TAGGED:

INDONESIAISLAMIC BOARDING SCHOOLइंडोनेशिया में छात्रों की मौतINDONESIA STUDENT DEATHSINDONESIA SCHOOL COLLAPSE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत में लॉन्च हुई Maserati MCPura सुपरकार, जाने क्या है कीमत और कैसा है डिजाइन

RBI ने जारी किया नया ड्राफ्ट सर्कुलर, शून्य बैलेंस खातों में बड़े बदलाव – मुफ्त सेवाएं, डिजिटल लेनदेन और आसान बैंकिंग का मिलेगा लाभ

'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3: बजट का 100% वसूल, 200 करोड़ के करीब ऋषभ शेट्टी का प्रीक्वल

आरजी कर रेप पीड़िता के माता-पिता का आरोप, NCRB की रिपोर्ट भ्रामक, कोलकाता सुरक्षित नहीं है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.