इंडोनेशिया में स्कूल की इमारत ढहने से मरने वालों की संख्या 53 हुई, बचाव कार्य जारी
इंडोनेशिया में 29 सितंबर को एक स्कूल की इमारत उस समय ढह गई थी जब सैकड़ों छात्र अंदर प्रार्थना कर रहे थे.
Published : October 6, 2025 at 2:08 PM IST
जकार्ता: इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में एक स्कूल की इमारत ढहने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है. फंसे हुए पीड़ितों की तलाश जारी है. क्षेत्रीय बचाव अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी. समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, 29 सितंबर को यह इमारत उस समय ढह गई थी जब सैकड़ों छात्र अंदर नमाज पढ़ रहे थे.
पूर्वी जावा खोज एवं बचाव कार्यालय के प्रमुख नानंग सिगिट के अनुसार, एक संयुक्त बचाव दल ने रविवार शाम सिदोअर्जो रीजेंसी स्थित अल खोजिनी इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल परिसर के मलबे के नीचे से आठ शव बरामद किए. अभियान के आठवें दिन तक कुल 157 पीड़ित मिल चुके हैं. जिनमें 104 जीवित बचे हैं और 53 की मौत हो चुकी है.
Desperate parents on Wednesday demanded Indonesian rescuers speed up efforts to find dozens of children missing in a collapsed school, with officials detecting signs of life under the rubble.— AFP News Agency (@AFP) October 1, 2025
An estimated 91 people are believed to be in the ruins of the multi-storey school… pic.twitter.com/RYQEsE5KKT
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक मलबा हटाने का काम अब उन इलाकों में केंद्रित किया गया है जो मुख्य संरचना से जुड़े नहीं हैं. खोज अभियान में भारी मशीनरी और बिजली के उपकरण लगाए गए हैं. गुरुवार को, बचावकर्मियों को जब जीवन के कोई और संकेत नहीं मिले तो उन्होंने भारी मशीनरी का उपयोग करना शुरू कर दिया. इससे पहले वे मैनुअल तरीकों पर निर्भर थे, क्योंकि उन्हें डर था कि बड़े उपकरणों से होने वाले कंपन के कारण और अधिक इमारतें ढह सकती हैं.
अधिकारियों ने बताया कि बचाव कार्य विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण थे, क्योंकि साइट के एक हिस्से में हलचल से अन्य क्षेत्र अस्थिर हो सकते थे. स्कूल की इमारत ढहने के कारणों की जांच अभी भी जारी है. प्रारंभिक जांच, खराब निर्माण की इंगित करते हैं. पुलिस की मानें तो स्कूल का प्रबंधन परियोजना शुरू करने से पहले आवश्यक निर्माण परमिट नहीं लिया था.
इंडोनेशिया के 2002 भवन निर्माण संहिता के अनुसार, किसी भी निर्माण कार्य से पहले संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेना आवश्यक है. नियमों का पालन न करने पर जुर्माना या कारावास हो सकता है. यदि उल्लंघन के कारण मृत्यु हो जाती है, तो दंड में 15 साल तक की जेल और लगभग 5 लाख डॉलर तक का जुर्माना हो सकता है.
