अमेरिका: गोला-बारूद बनाने वाली कंपनी में जोरदार धमाका, 19 की मौत की संभावना

अमेरिका के टेनेसी सैन्य संयंत्र में हुए धमाके के कारणों का पता नहीं चल पाया है. कई एजेंसी इसकी जांच में जुटी है.

US military plant explosion
अमेरिका के टेनेसी में सैन्य संयंत्र में भीषण विस्फोट (प्रतीकात्मक फोटो) (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 11, 2025 at 10:03 AM IST

न्यूयॉर्क: अमेरिका के टेनेसी राज्य में एक सैन्य विस्फोटक संयंत्र की इमारत में हुए विनाशकारी विस्फोट में 19 लोग मारे गए हैं या लापता हैं. स्थानीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी. समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने सीएनएन के हवाले से बताया कि हम्फ्रीज काउंटी के शेरिफ क्रिस डेविस ने शुक्रवार दोपहर एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'मैं आपको बता सकता हूं कि 19 लोग लापता हैं.'

पत्रकारों से बात करते हुए डेविस ने इस दृश्य को सबसे विनाशकारी स्थलों में से एक बताया, जो उन्होंने कभी देखा था. उन्होंने आगे कहा, 'इसका वर्णन करने के लिए कुछ भी नहीं है, यह खत्म हो गया है.' उन्होंने कहा कि विस्फोट के कारण आधा वर्ग मील तक मलबा फैल गया.

डेविस ने कहा कि परिवार शोक मना रहे हैं और भावनाओं के ज्वार का अनुभव कर रहे हैं. डेविस ने चेतावनी दी है कि जांच में कुछ समय लग सकता है, जबकि इसमें शामिल कई एजेंसियां ​​मिलकर यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि आखिर हुआ क्या था.

डेविस ने शुक्रवार सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि विस्फोट स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 7:45 बजे (12:45 GMT) हुआ. हिकमैन काउंटी के मेयर जिम बेट्स ने शुक्रवार सुबह एक न्यूज को बताया कि कम से कम 13 लोगों का पता नहीं चल पाया है. पुष्टि कर सकते हैं कि कुछ लोग मारे गए हैं.

हम्फ्रीज काउंटी शेरिफ कार्यालय के अनुसार एक्यूरेट एनर्जेटिक सिस्टम्स, एलएलसी, नैशविले, टेनेसी के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है और सैन्य विस्फोटकों के उत्पादन में विशेषज्ञता रखती है. हिकमैन काउंटी आपातकालीन सेवाओं के डेविड स्टीवर्ट ने शुक्रवार को सीएनएन को बताया कि इस हादसे में कितने लोग हताहत हुए हैं इसकी जानकारी नहीं है.

शेरिफ कार्यालय ने कहा, 'कई एजेंसियां ​​घटनास्थल पर पहुँच गई हैं और आग का आकलन करने और उसे नियंत्रित करने के लिए काम कर रही हैं, लेकिन सेकेंडरी विस्फोटों की आशंका के कारण वे फिलहाल उस क्षेत्र में जाने से बच रही हैं.' डेविस ने कहा कि अल्कोहल, तंबाकू, आग्नेयास्त्र और विस्फोटक ब्यूरो, होमलैंड सुरक्षा और टेनेसी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन उन एजेंसियों में शामिल हैं जो घटनास्थल पर पहुँचकर कार्रवाई की है.

