न्यूयॉर्क: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे डी वेंस ने रविवार को भारत पर लगाए गए सेकेंडरी टैरिफ के कारणों के बारे में बताया. उन्होंने एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू में कहा कि रूस को अमीर बनने से रोकने के लिए ये उपाय किया गया है. ऐसा होने पर रूस यूक्रेन के साथ युद्ध बंद कर देगा. अगर भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा तो रूस अलग-थलग पड़ जाएगा.

वेंस एनबीसी न्यूज के एक कार्यक्रम में एक विशेष साक्षात्कार के दौरान बोल रहे थे, जब उन्होंने यह भी कहा कि इस कदम से रूसियों के लिए अपनी तेल अर्थव्यवस्था से अमीर बनना मुश्किल हो जाएगा. ट्रंप प्रशासन रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत की कड़ी आलोचना करता रहा है. दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप प्रशासन रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े आयातक चीन की आलोचना नहीं कर रहा है.

भारत का कहना है कि रूस सहित अन्य देशों से उसकी ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हित और बाजार की गतिशीलता से प्रेरित है. एनबीसी न्यूज के अनुसार वेंस को विश्वास है कि अमेरिका रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को समाप्त करने में मध्यस्थता कर सकता है, भले ही इस महीने राष्ट्रपति ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक के बाद से कुछ संभावित रुकावटें पैदा हुई हों.

रविवार सुबह प्रसारित साक्षात्कार में वेंस ने कहा, 'हमारा मानना ​​है कि हमने पिछले कुछ सप्ताहों में ही दोनों पक्षों की ओर से कुछ महत्वपूर्ण रियायतें देखी हैं.' अगर अमेरिका नए प्रतिबंध नहीं लगा रहा है तो रूस पर दबाव क्या है? वेंस से ये सवाल पूछने पर कि आप पुतिन को जेलेंस्की के साथ बातचीत के लिए कैसे तैयार करेंगे और रूस का हमला कैसे रोकेंगे?'

वेंस ने जवाब दिया कि ट्रंप ने 'आक्रामक आर्थिक दबाव' लागू किया है. उदाहरण के लिए भारत पर सेकेंडरी टैरिफ ताकि रूसियों के लिए अपनी तेल अर्थव्यवस्था से अमीर बनना कठिन हो जाए.' उन्होंने कहा, 'उन्होंने यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि अगर रूस हत्याएं बंद कर दे, तो उसे विश्व अर्थव्यवस्था में फिर से शामिल किया जा सकता है. लेकिन अगर वे हत्याएं नहीं रोकेंगे, तो वे अलग-थलग ही रहेंगे.'

इससे पहले 22 अप्रैल को जयपुर में बोलते हुए वेंस ने भारत से गैर-टैरिफ बाधाओं को हटाने, अपने बाजारों तक अधिक पहुंच देने और अधिक अमेरिकी ऊर्जा और सैन्य हार्डवेयर खरीदने का आग्रह किया था, क्योंकि उन्होंने एक समृद्ध और शांतिपूर्ण 21वीं सदी के लिए दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों का एक व्यापक रोडमैप तैयार किया था.

जब से ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को दोगुना करके 50 प्रतिशत कर दिया है, जिसमें भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ भी शामिल है, तब से भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में गिरावट आ रही है. अमेरिका ने आरोप लगाया है कि भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल की खरीद से यूक्रेन युद्ध में भारत रूस की आर्थिक मदद कर रहा है. हालांकि भारत ने इस आरोप को दृढ़तापूर्वक खारिज कर दिया है.

भारत ने 2022 में रूस से तेल खरीदना तब शुरू किया जब पश्चिमी देशों ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए. इस बीच रूस ने भारत को रियायती दरों पर तेल बेचना शुरू किया. शनिवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा, 'यह हास्यास्पद है कि जो लोग व्यापार समर्थक अमेरिकी प्रशासन के लिए काम करते हैं, वे दूसरे लोगों पर व्यापार करने का आरोप लगा रहे हैं.' वह कच्चे तेल के मुद्दे पर भारत की अमेरिकी आलोचना से जुड़े एक सवाल का जवाब दे रहे थे.