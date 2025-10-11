ETV Bharat / international

यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला, रूसी हमले में 20 लोग घायल, बच्चे ने तोड़ा दम

10 अक्टूबर, 2025 को यूक्रेन की राजधानी कीव में एक रिहायशी इलाके में रूसी हमले में एक रिहायशी इमारत क्षतिग्रस्त हो गई. ( AP )

कीव: रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों में कीव में कम से कम 20 लोग घायल हो गए. अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार तड़के हुए हमले में रिहायशी इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं और यूक्रेन के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई. देश के दक्षिण-पूर्व में हुए अलग-अलग हमलों में एक बच्चे की भी मौत हो गई.

यूक्रेनी राजधानी कीव के मध्य में, बचाव दल ने एक 17 मंजिला अपार्टमेंट इमारत से 20 से ज़्यादा लोगों को बाहर निकाला. यहां छठी और सातवीं मंजिल पर आग लग गई थी. अधिकारियों ने बताया कि 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहीं अन्य को घटनास्थल पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया.

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मॉस्को पर पूर्वी मोर्चे पर सैन्य विफलताओं के जवाब में यूक्रेनी शहरों पर हमला करने का आरोप लगाया. जेलेंस्की ने शुक्रवार देर रात संवाददाताओं से कहा, "वे युद्ध के मैदान में कुछ नहीं दिखा सकते. वे बस हमारे बिजली क्षेत्र पर हमला कर सकते हैं... और हमारे शहरों पर हमला कर सकते हैं."

'यह साफ था कि कुछ उड़ रहा था': कीव के मध्य जिले के निवासियों ने, जहां एक हमला हुआ था, रात भर हुए हमले के दौरान अफरा-तफरी का माहौल बताया. 61 वर्षीय निवासी तेतियाना लेमिशेवस्का ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया, "सब सो रहे थे और अचानक एक तेज आवाज हुई. साफ था कि कुछ उड़ रहा है. मैंने किसी तरह अपने सिर पर कंबल डाला, और फिर हमला हुआ. इससे खिड़कियां उड़ गईं, और शीशे लगभग दरवाजे तक उड़ गए."

उन्होंने कहा, "आग पहले छठी या सातवीं मंजिल पर लगी थी, और लपटें तेजी से ऊपर उठीं और दूसरी मंजिल तक फैल गईं. इसलिए जितने लोग इमारत से बाहर निकल सकते थे, वे यह जाने बिना ही बाहर निकल गए कि इसका क्या अंत होगा." प्रधानमंत्री यूलिया स्विरिडेन्को ने भी इस हमले को यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर "सबसे बड़े केंद्रित हमलों में से एक" बताया.

यूक्रेन के राष्ट्रीय ऊर्जा संचालक, उक्रेनेर्गो ने कीव और उसके आसपास के क्षेत्र के साथ-साथ सूमी, खार्किव, पोल्टावा, द्निप्रोपेत्रोव्स्क, डोनेट्स्क, जापोरिज्जिया और चर्कासी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित होने की सूचना दी है.

कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने कहा कि शुक्रवार के हमले से द्निप्रो नदी से विभाजित शहर के दोनों ओर बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, जबकि यूक्रेन के सबसे बड़े बिजली संचालक, डीटीईके ने कहा कि कई क्षतिग्रस्त ताप विद्युत संयंत्रों की मरम्मत का काम पहले से ही चल रहा है.

रूस के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि हमलों का लक्ष्य यूक्रेन की सेना को बिजली आपूर्ति करने वाली ऊर्जा सुविधाएं थीं. मंत्रालय ने इन सुविधाओं का विवरण नहीं दिया, लेकिन कहा कि रूसी सेना ने इनके खिलाफ किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों और हमलावर ड्रोनों का इस्तेमाल किया.

रूस यूक्रेन के पावर ग्रिड को ठप करने की कोशिश कर रहा है: 24 फरवरी, 2022 को रूस द्वारा पड़ोसी देश यूक्रेन पर अपना व्यापक आक्रमण शुरू करने के बाद से ऊर्जा क्षेत्र एक प्रमुख युद्धक्षेत्र रहा है. हर साल, रूस कड़ाके की सर्दी से पहले यूक्रेनी पावर ग्रिड को ठप करने की कोशिश करता रहा है, जाहिर तौर पर जनता का मनोबल गिराने की उम्मीद में. यूक्रेन में सर्दियों का तापमान अक्टूबर के अंत से मार्च तक रहता है, जिसमें जनवरी और फरवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं.