यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला, रूसी हमले में 20 लोग घायल, बच्चे ने तोड़ा दम

यूक्रेन की प्रधानमंत्री यूलिया स्विरीडेंको ने इस हमले को यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर "सबसे बड़े केंद्रित हमलों में से एक" बताया.

Russian Strikes Ukraine
10 अक्टूबर, 2025 को यूक्रेन की राजधानी कीव में एक रिहायशी इलाके में रूसी हमले में एक रिहायशी इमारत क्षतिग्रस्त हो गई. (AP)
By AP (Associated Press)

Published : October 11, 2025 at 10:46 AM IST

कीव: रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों में कीव में कम से कम 20 लोग घायल हो गए. अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार तड़के हुए हमले में रिहायशी इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं और यूक्रेन के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई. देश के दक्षिण-पूर्व में हुए अलग-अलग हमलों में एक बच्चे की भी मौत हो गई.

यूक्रेनी राजधानी कीव के मध्य में, बचाव दल ने एक 17 मंजिला अपार्टमेंट इमारत से 20 से ज़्यादा लोगों को बाहर निकाला. यहां छठी और सातवीं मंजिल पर आग लग गई थी. अधिकारियों ने बताया कि 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहीं अन्य को घटनास्थल पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया.

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मॉस्को पर पूर्वी मोर्चे पर सैन्य विफलताओं के जवाब में यूक्रेनी शहरों पर हमला करने का आरोप लगाया. जेलेंस्की ने शुक्रवार देर रात संवाददाताओं से कहा, "वे युद्ध के मैदान में कुछ नहीं दिखा सकते. वे बस हमारे बिजली क्षेत्र पर हमला कर सकते हैं... और हमारे शहरों पर हमला कर सकते हैं."

'यह साफ था कि कुछ उड़ रहा था': कीव के मध्य जिले के निवासियों ने, जहां एक हमला हुआ था, रात भर हुए हमले के दौरान अफरा-तफरी का माहौल बताया. 61 वर्षीय निवासी तेतियाना लेमिशेवस्का ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया, "सब सो रहे थे और अचानक एक तेज आवाज हुई. साफ था कि कुछ उड़ रहा है. मैंने किसी तरह अपने सिर पर कंबल डाला, और फिर हमला हुआ. इससे खिड़कियां उड़ गईं, और शीशे लगभग दरवाजे तक उड़ गए."

उन्होंने कहा, "आग पहले छठी या सातवीं मंजिल पर लगी थी, और लपटें तेजी से ऊपर उठीं और दूसरी मंजिल तक फैल गईं. इसलिए जितने लोग इमारत से बाहर निकल सकते थे, वे यह जाने बिना ही बाहर निकल गए कि इसका क्या अंत होगा." प्रधानमंत्री यूलिया स्विरिडेन्को ने भी इस हमले को यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर "सबसे बड़े केंद्रित हमलों में से एक" बताया.

यूक्रेन के राष्ट्रीय ऊर्जा संचालक, उक्रेनेर्गो ने कीव और उसके आसपास के क्षेत्र के साथ-साथ सूमी, खार्किव, पोल्टावा, द्निप्रोपेत्रोव्स्क, डोनेट्स्क, जापोरिज्जिया और चर्कासी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित होने की सूचना दी है.

कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने कहा कि शुक्रवार के हमले से द्निप्रो नदी से विभाजित शहर के दोनों ओर बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, जबकि यूक्रेन के सबसे बड़े बिजली संचालक, डीटीईके ने कहा कि कई क्षतिग्रस्त ताप विद्युत संयंत्रों की मरम्मत का काम पहले से ही चल रहा है.

रूस के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि हमलों का लक्ष्य यूक्रेन की सेना को बिजली आपूर्ति करने वाली ऊर्जा सुविधाएं थीं. मंत्रालय ने इन सुविधाओं का विवरण नहीं दिया, लेकिन कहा कि रूसी सेना ने इनके खिलाफ किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों और हमलावर ड्रोनों का इस्तेमाल किया.

रूस यूक्रेन के पावर ग्रिड को ठप करने की कोशिश कर रहा है: 24 फरवरी, 2022 को रूस द्वारा पड़ोसी देश यूक्रेन पर अपना व्यापक आक्रमण शुरू करने के बाद से ऊर्जा क्षेत्र एक प्रमुख युद्धक्षेत्र रहा है. हर साल, रूस कड़ाके की सर्दी से पहले यूक्रेनी पावर ग्रिड को ठप करने की कोशिश करता रहा है, जाहिर तौर पर जनता का मनोबल गिराने की उम्मीद में. यूक्रेन में सर्दियों का तापमान अक्टूबर के अंत से मार्च तक रहता है, जिसमें जनवरी और फरवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं.

यूक्रेनी वायु सेना ने शुक्रवार को कहा कि नवीनतम रूसी बमबारी में 465 हमलावर और नकली ड्रोन, साथ ही विभिन्न प्रकार की 32 मिसाइलें शामिल थीं. वायु रक्षा प्रणाली ने 405 ड्रोन और 15 मिसाइलों को रोका या जाम कर दिया.

सैन्य प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण-पूर्वी जापोरिज्जिया क्षेत्र में, आवासीय क्षेत्रों और ऊर्जा स्थलों पर हमलावर ड्रोन, मिसाइलों और निर्देशित बमों से हमला किया गया, जिसमें एक 7 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई और उसके माता-पिता और अन्य घायल हो गए। उन्होंने बताया कि एहतियात के तौर पर क्षेत्र में एक जलविद्युत संयंत्र को बंद कर दिया गया था.

मध्य पूर्व में मिली सफलता से जेलेंस्की उत्साहित: हाल के हफ़्तों में बढ़े हमलों के बाद, जेलेंस्की ने शुक्रवार को अपने देश की वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की अपील की.

एक वरिष्ठ यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल अगले हफ़्ते अमेरिका का दौरा करने वाला है. जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मॉस्को पर दबाव डालेंगे.

उन्होंने यह भी कहा कि वह अमेरिकी अधिकारियों के साथ टॉमहॉक क्रूज़ मिसाइलों और अधिक सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों सहित विभिन्न लंबी दूरी के सटीक हमलावर हथियारों की संभावित आपूर्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि यूक्रेन को पर्याप्त मात्रा में हथियारों की आवश्यकता होगी. उन्होंने कहा, "जब हमारे पास 40, 50 या 60 ACATMS हों, तो यह कुछ भी नहीं है." "अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं और उसका वास्तविक प्रभाव देखना चाहते हैं, तो आपको उतनी संख्या में हथियार उपलब्ध कराने होंगे, देने होंगे, जितनी संख्या में यह प्रभाव दे सकें."

जेलेंस्की ने कहा कि गाजा में युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका द्वारा मध्यस्थता से किए गए युद्ध विराम से उन्हें प्रोत्साहन मिला है और उन्होंने ट्रंप से आग्रह किया कि वे यूक्रेन में युद्ध रोकने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भी इसी तरह का दबाव डालें.

उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि वह पुतिन को रोकने के लिए सभी हथकंडे अपनाएंगे: टॉमहॉक्स, प्रतिबंध, कूटनीतिक तरीका, वित्तीय तरीका, टैरिफ़, सब कुछ."

