कभी भी देश को झुकाने वाला फैसला नहीं करेंगे, पुतिन ने की पीएम मोदी की तारीफ

रूसी राष्ट्रपति ने अमेरिकी टैरिफ को लेकर अमेरिका पर निशाना साधा. उन्होंने सख्त तेवर अपनाते हुए यह बातें कहीं.

Published : October 3, 2025 at 7:06 AM IST

सोची: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार (स्थानीय समय) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की एक बार फिर तारीफ की है. सराहना करते हुए पुतिन ने एक 'बुद्धिमान नेता' बताया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचते हैं. यह बातें उन्होंने एक मीडिया से बात करते हुए कहीं.

पुतिन रूस के सोची में वाल्दाई डिस्कशन क्लब के एक सेशन में बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि भारत और रूस दोनों के बीच 'विशेष' संबंध हैं. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा मानना ​​है कि भारत के लोग इसे और हमारे संबंधों को नहीं भूलते. लगभग 15 साल पहले, हमने एक विशेष रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की थी, और यही इसका सबसे अच्छा वर्णन है. रूस टुडे के हवाले से पुतिन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत ही बुद्धिमान नेता हैं जो सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचते हैं. बता दें, यह बयान उस समय आया है जब इस साल के अंत में पुतिन भारत की यात्रा कर सकते हैं.

वहीं, राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा से पहले शिखर सम्मेलन की तैयारी और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा के लिए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के भी भारत आने की उम्मीद है. 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 80वें सत्र में लावरोव ने इस बात की घोषणा की थी कि रूसी राष्ट्रपति की दिसंबर में नई दिल्ली यात्रा की योजना है, जो चल रही कूटनीतिक तैयारियों को चिह्नित करती है.

इस बीच, वल्दाई डिस्कशन क्लब में भारतीय आयातों पर अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर बोलते हुए, राष्ट्रपति पुतिन ने जोर देकर कहा कि अगर भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देता है, तो उसे 9 से 10 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हो सकता है. उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी विदेशी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे और भारत की गरिमा और रणनीतिक स्वायत्तता का भी समर्थन किया.

सेशन को संबोधित करते हुए पुतिन ने आगे कहा कि यहां कोई राजनीतिक पहलू नहीं है; यह पूरी तरह से एक आर्थिक गणना है. रशिया टुडे के अनुसार, पुतिन ने कहा कि क्या भारत हमारे ऊर्जा संसाधनों को छोड़ देगा? अगर ऐसा है, तो उसे कुछ नुकसान होगा. अनुमान अलग-अलग हैं; कुछ का कहना है कि यह लगभग 9-10 अरब डॉलर हो सकता है, लेकिन अगर वह मना नहीं करता, तो प्रतिबंध लगाए जाएंगे, और नुकसान उतना ही होगा. तो अगर इसकी घरेलू राजनीतिक कीमत भी चुकानी पड़े, तो मना क्यों करें? [भारतीय लोग] कभी किसी के हाथों खुद को अपमानित नहीं होने देंगे. मैं प्रधानमंत्री [नरेंद्र] मोदी को जानता हूं, वह भी ऐसा कोई फैसला नहीं लेंगे.

पुतिन की यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दो हफ्ते बाद आई है, जिसमें उन्होंने चीन और भारत पर यूक्रेन युद्ध को फंडिग करने का आरोप लगाया था. बता दें, ट्रंप ने कहा कि चीन और भारत रूसी तेल खरीदकर युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं.

