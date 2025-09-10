ETV Bharat / international

यूक्रेन में पेंशन ले रहे 24 लोगों को रूस ने मौत के घाट उतारा

यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र के यारोवा में रूसी ग्लाइड बम के हमले में 24 लोगों की मौत हो गई और 19 घायल हो गए.

RUSSIAN GLIDE BOMB ATTACK
70 वर्षीय मायरोला पुजिक. पुजिन ने 68 वर्षीय पत्नी टेटियाना पुजिक को रूसी हवाई हमले के दौरान यारोवा गांव में पेंशन प्राप्त करते समय मारी गई थीं. 9 सितंबर, 2025 को डोनेट्स्क क्षेत्र के स्लोवियास्क में निकासी के दौरान एम्बुलेंस में बैठे हुए. (AP)
author img

By AP (Associated Press)

Published : September 10, 2025 at 10:34 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

डोनेट्स्क क्षेत्र: पूर्वी यूक्रेन के एक गाँव में मंगलवार सुबह जब लोग अपनी मासिक पेंशन लेने के लिए खुली हवा में कतार में खड़े थे, तब एक रूसी ग्लाइड बम ने हमला किया. यूक्रेन आपातकालीन सेवा ने कहा कि इस विस्फोट में कम से कम 24 लोग मारे गए और 19 अन्य घायल हो गए.

इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में, पोलैंड के सशस्त्र बल मंगलवार रात और बुधवार तड़के "यूक्रेन में स्थित ठिकानों पर और बड़े हवाई हमलों" के कारण उच्च स्तर की सतर्कता पर थे.

"पोलिश हवाई क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, पोलिश सशस्त्र बलों के ऑपरेशनल कमांडर ने सभी आवश्यक प्रक्रियाएं सक्रिय कर दी हैं. पोलिश और सहयोगी विमान हमारे हवाई क्षेत्र में उड़ान भर रहे हैं, और जमीनी वायु रक्षा और रडार टोही प्रणालियां अलर्ट के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं." पोलैंड के सशस्त्र बलों की ऑपरेशनल कमांड ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में ये कहा है.

इसने कहा कि ये कार्रवाई "निवारक" थी और देश के हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करने और "खतरे वाले क्षेत्र से सटे इलाकों" में लोगों की सुरक्षा के लिए की गई थी. रूसी ग्लाइड बम मंगलवार सुबह करीब 11 बजे डोनेट्स्क क्षेत्र के यारोवा गांव में गिरा. यह गांव अग्रिम पंक्ति से 10 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है. डोनेट्स्क के क्षेत्रीय प्रमुख वादिम फिलाश्किन ने कहा कि मृतकों में 23 पेंशनभोगी थे.

यारोवा निवासी हेन्नादी ट्रश ने कहा कि विस्फोट में उनकी पत्नी की मौत हो गई, जब वह अपनी बिस्तर पर पड़ी सास की पेंशन लेने के लिए इंतजार कर रही थीं. इसके बाद, ट्रश अपनी बुज़ुर्ग मां के साथ यारोवा से भाग गए, जिन्हें स्ट्रेचर पर ले जाया गया.

यह नागरिकों को मारने वाला नवीनतम रूसी हमला था. संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि तीन साल से चल रहे युद्ध में 12,000 से ज़्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं. यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मंगलवार के हमले के बारे में टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा, "यह वाकई बेहद क्रूर है." उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि वह रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंधों के जरिए उसके बड़े पैमाने पर आक्रमण की आर्थिक कीमत चुकाए.

जेलेंस्की ने लिखा, "दुनिया को चुप नहीं रहना चाहिए. दुनिया को निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए. अमेरिका को प्रतिक्रिया की जरूरत है. यूरोप को प्रतिक्रिया की ज़रूरत है. G20 को प्रतिक्रिया की जरूरत है. रूस को मौत का तांडव मचाना बंद करने के लिए कड़ी कार्रवाई की जरूरत है."

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

RUSSIAN BOMB KILLED UKRAINIANUKRAINE RUSSIA WARRUSSIAN GLIDE BOMB ATTACK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत-अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार, ट्रंप के 'सबसे अच्छे दोस्त' पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया

iPhone 17 सीरीज हुई लॉन्च, जानें चारों नए आईफोन्स में क्या है खास और कीमत

आज भारत और यूएई के बीच होगा मुकाबला, पिच रिपोर्ट के साथ जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड और संभावित प्लेइंग-11

अक्षय कुमार फैन फेस्ट, एक्टर ने बर्थडे विश करने पर फैंस को दिल से कहा थैंक्यू, बोले- पत्नी से पहले हैं आप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.