ETV Bharat / international

यूक्रेन में पेंशन ले रहे 24 लोगों को रूस ने मौत के घाट उतारा

70 वर्षीय मायरोला पुजिक. पुजिन ने 68 वर्षीय पत्नी टेटियाना पुजिक को रूसी हवाई हमले के दौरान यारोवा गांव में पेंशन प्राप्त करते समय मारी गई थीं. 9 सितंबर, 2025 को डोनेट्स्क क्षेत्र के स्लोवियास्क में निकासी के दौरान एम्बुलेंस में बैठे हुए. ( AP )

By AP (Associated Press) Published : September 10, 2025 at 10:34 AM IST 2 Min Read

डोनेट्स्क क्षेत्र: पूर्वी यूक्रेन के एक गाँव में मंगलवार सुबह जब लोग अपनी मासिक पेंशन लेने के लिए खुली हवा में कतार में खड़े थे, तब एक रूसी ग्लाइड बम ने हमला किया. यूक्रेन आपातकालीन सेवा ने कहा कि इस विस्फोट में कम से कम 24 लोग मारे गए और 19 अन्य घायल हो गए. इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में, पोलैंड के सशस्त्र बल मंगलवार रात और बुधवार तड़के "यूक्रेन में स्थित ठिकानों पर और बड़े हवाई हमलों" के कारण उच्च स्तर की सतर्कता पर थे. "पोलिश हवाई क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, पोलिश सशस्त्र बलों के ऑपरेशनल कमांडर ने सभी आवश्यक प्रक्रियाएं सक्रिय कर दी हैं. पोलिश और सहयोगी विमान हमारे हवाई क्षेत्र में उड़ान भर रहे हैं, और जमीनी वायु रक्षा और रडार टोही प्रणालियां अलर्ट के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं." पोलैंड के सशस्त्र बलों की ऑपरेशनल कमांड ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में ये कहा है. इसने कहा कि ये कार्रवाई "निवारक" थी और देश के हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करने और "खतरे वाले क्षेत्र से सटे इलाकों" में लोगों की सुरक्षा के लिए की गई थी. रूसी ग्लाइड बम मंगलवार सुबह करीब 11 बजे डोनेट्स्क क्षेत्र के यारोवा गांव में गिरा. यह गांव अग्रिम पंक्ति से 10 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है. डोनेट्स्क के क्षेत्रीय प्रमुख वादिम फिलाश्किन ने कहा कि मृतकों में 23 पेंशनभोगी थे.