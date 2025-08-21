कीव: रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया. इन हमलों में रूस ने रात भर में 574 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागी गईं. इन हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए.

यूक्रेनी वायु सेना ने गुरुवार को बताया कि रूस ने इस साल यूक्रेन पर अपने सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक किया. इसमें रात भर में 574 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागी गईं.

अधिकारियों के मुताबिक, इस हमले में ज़्यादातर देश के पश्चिमी इलाकों को निशाना बनाया गया. इन हमलों में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई. वहीं 15 अन्य घायल हो गए.

यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कहा कि रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में एक "प्रमुख अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता" पर हमला किया. यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से देश के पूर्व और दक्षिण में युद्ध के मैदान की अग्रिम पंक्ति से बहुत दूर हैं.

ऐसा माना जाता है कि यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों द्वारा प्रदान की जाने वाली अधिकांश सैन्य सहायता वहां पहुंचाई और संग्रहीत की जाती है.

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, ड्रोनों की संख्या के लिहाज से यह इस साल रूस का तीसरा सबसे बड़ा हवाई हमला था और मिसाइलों के लिहाज से आठवां सबसे बड़ा हमला था. ये हमले रूस द्वारा अपने पड़ोसी देश पर आक्रमण के बाद तीन साल से चल रहे युद्ध में शांति समझौते के लिए अमेरिका के नेतृत्व में नए सिरे से किए जा रहे प्रयासों के दौरान हुए.

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि यह "ऐसे किया गया जैसे कुछ भी बदल ही नहीं रहा हो." उन्होंने कहा कि मॉस्को ने युद्ध समाप्त करने के लिए सार्थक बातचीत करने के कोई संकेत नहीं दिए हैं. साथ ही अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कड़े प्रतिबंधों और शुल्कों सहित और अधिक दबाव डालने का आग्रह किया है.

उन्होंने कहा कि रूस ने "एक अमेरिकी व्यवसाय के खिलाफ कई क्रूज मिसाइलें बर्बाद कर दीं." उन्होंने कहा कि यह एक सामान्य नागरिक उद्यम था, जो कॉफी मशीन जैसी घरेलू उपयोगिताओं का उत्पादन करता था. "और वह भी रूस का निशाना बन गया. बहुत कुछ कहता है."

इससे पहले, जेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन गहन बैठकें करेगा, ताकि यह समझा जा सके कि उसके सहयोगी किस तरह की सुरक्षा गारंटी देने को तैयार हैं. क्योंकि उसे संकेत मिले हैं कि अमेरिका, युद्ध की समाप्ति के लिए नए सिरे से बातचीत का समर्थन करेगा.

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और सैन्य अधिकारियों के बीच इस पर विस्तृत चर्चा चल रही है और जेलेंस्की को लगता है कि 10 दिनों के भीतर ये स्पष्ट रूप ले लेंगे. इसके बाद, उन्हें उम्मीद है कि वे पूर्ण आक्रमण के बाद पहली बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सीधी बातचीत के लिए तैयार होंगे. जेलेंस्की ने कहा कि यह वार्ता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ त्रिपक्षीय प्रारूप में भी हो सकती है.

यूरोप के शीर्ष नेताओं के साथ वॉशिंगटन की अपनी यात्रा के बाद बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए जेलेंस्की ने कहा, "हम 7 से दस दिनों के भीतर सुरक्षा गारंटी संरचना पर एक समझ बनाना चाहते हैं. और उस समझ के आधार पर, हमारा लक्ष्य एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करना है. यही मेरा तर्क था."

जेलेंस्की ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप ने थोड़ा अलग तर्क सुझाया है. इसमें एक द्विपक्षीय बैठक के माध्यम से एक त्रिपक्षीय बैठक होनी है" "लेकिन फिर हम सभी इस बात पर सहमत हुए कि, किसी भी स्थिति में, हम सुरक्षा गारंटी पर काम करना जारी रखेंगे. अनुच्छेद 5 के समान इस अनुमानित ढांचे की स्थापना करेंगे. और आज हमारे पास इसके लिए राजनीतिक समर्थन है."

अनुच्छेद 5 नाटो की साझा रक्षा गारंटी है, जिसके तहत किसी एक सदस्य पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाता है. जेलेंस्की ने बताया कि बैठक के लिए जगह की संभावना के तौर पर स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और तुर्की के साथ चर्चा की जा रही है.

कीव को अब भी यह स्पष्ट नहीं है कि वह सहयोगियों से किस तरह के समर्थन की उम्मीद कर सकता है. 30 से ज़्यादा देशों के गठबंधन ने सैद्धांतिक रूप से सुरक्षा गारंटी में योगदान देने का वादा किया है, लेकिन अमेरिका द्वारा अपनी भूमिका को लेकर अस्पष्टता के कारण बातचीत रुक गई.

सरकारी समाचार एजेंसी आरआईए नोवोस्ती के मुताबिक, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि मास्को की भागीदारी के बिना यूक्रेन में सुरक्षा व्यवस्था पर काम करना संभव नहीं होगा.

लावरोव ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "हम इस बात से सहमत नहीं हो सकते कि अब रूसी संघ के बिना सामूहिक सुरक्षा के मुद्दों को हल करने का प्रस्ताव है. यह काम नहीं करेगा. हम पहले ही एक से ज़्यादा बार स्पष्ट कर चुके हैं कि रूस अपने हितों को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताता, लेकिन हम अपने वैध हितों को दृढ़ता और कठोरता से सुनिश्चित करेंगे."

जेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप की ओर से हाल ही में मिले सकारात्मक संकेतों से पता चलता है कि अमेरिका "अनुच्छेद 5 जैसी" सुरक्षा गारंटी का समर्थन करेगा और यूक्रेन की यूरोपीय संघ में शामिल होने की उम्मीदों ने इन चर्चाओं को फिर से मजबूत कर दिया है.

उन्होंने आगे कहा, "आज हमें अमेरिका, राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम से एक सकारात्मक संकेत मिला है कि वे यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी में भागीदार होंगे. और इससे अन्य देशों के लिए भी संभावनाएं खुलती हैं."

उन्होंने आगे कहा, "अब प्रमुख देशों के जनरल स्टाफ ने इस बारे में बात करना शुरू कर दिया है कि वे किस चीज के लिए तैयार हैं. और कुछ देश जो पहले इसमें शामिल नहीं थे, वे शायद अब सामने आएंगे."

जेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप द्वारा यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी का समर्थन करने की संभावना के लिए खुलेपन के बाद, तुर्की ने काला सागर में सुरक्षा प्रदान करने की अपनी तत्परता व्यक्त की. जेलेंस्की ने दोहराया कि यूक्रेन पुतिन के साथ सीधी बातचीत के लिए तैयार है.

उन्होंने कहा, "और अगर रूसी तैयार नहीं हुए तो क्या होगा? यूरोपीय देशों ने यह मुद्दा उठाया है. अगर रूसी तैयार नहीं हुए, तो हम संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया देखना चाहेंगे."

यूक्रेन ने पहले भी उम्मीद जताई थी कि अगर रूस युद्ध समाप्त करने की गंभीर इच्छा नहीं दिखाता है, तो अमेरिका उस पर और प्रतिबंध लगाएगा. जेलेंस्की ने सोमवार को यूरोप के शीर्ष नेताओं के साथ ओवल ऑफिस में ट्रंप के साथ अपनी बैठक के बारे में सकारात्मक बातें कहीं.

उन्होंने ट्रंप को यह समझाने की कोशिश की कि युद्ध के मैदान में यूक्रेन के हालात उतने बुरे नहीं हैं, जितना पुतिन ने बताया था. जेलेंस्की ने अमेरिकी सीमा रेखा के नक्शे में त्रुटियों की ओर इशारा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि रूस के पास वास्तविकता से ज़्यादा जमीन है.

जेलेंस्की ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप विस्तार से जानने में रुचि रखते थे. हमने डोनबास, पूर्व और उसके महत्व के बारे में खूब बातचीत की. मैंने कहा कि अगर हमारी सेना इस इलाके से हट जाती है और उस पर कब्जा हो जाता है, तो हम खार्किव के लिए रास्ता खोल देंगे." उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने ट्रंप को यूक्रेन के औद्योगिक केंद्र द्निप्रोपेत्रोव्स्क की ओर जाने वाली सड़कें दिखाईं.

जेलेंस्की ने कहा, "मैंने उन्हें बताया कि यहां कई महत्वपूर्ण पहलू हैं. अगर हम सिर्फ़ पूर्व से हटने की बात कर रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते." उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें विश्वास है कि ट्रंप ने उनकी बात समझ ली है