पुतिन बोले- मैकडोनाल्ड्स के लिए रेड कार्पेट नहीं बिछाएगा रूस - NO RED CARPET TO MCDONALD IN RUSSIA

Published : May 27, 2025

मॉस्को: राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर फास्ट फूड दिग्गज मैकडॉनल्ड्स देश में लौटने का फैसला करता है तो रूस उसके लिए “लाल कालीन नहीं बिछाएगा.” ये खबर सोमवार को मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कही गई. रूस-यूक्रेन वॉर के बीच, पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद मैकडॉनल्ड्स 2022 में रूस से बाहर निकल गया था. वहीं कंपनी ने अपने परिचालन को एक रूसी निवेशक को बेच दिया. ये पार्टनर 2015 से फ्रैंचाइज़ी पार्टनर था. इसके साथ ही ये कंपनी साइबेरिया में 25 रेस्तरां का प्रबंधन भी करता था. इन रेस्तरां को वकुस्नो आई टोचका (Vkusno I Tochka) नाम से पुनः ब्रांडेड किया गया. इसका मतलब रूसी भाषा में 'स्वादिष्ट और यही है' के रूप में जाना जाता है. और ये कंपनी 12 जून, 2022 से रूस में काम कर रही है. प्रमुख व्यापारिक नेताओं के साथ क्रेमलिन की बैठक में पुतिन ने 'वकुस्नो आई टोचका' के सीईओ ओलेग पारोयेव से कहा, "उन्होंने कहा कि मैकडॉनल्ड्स सभी को मुश्किल स्थिति में डाल दिया. भाग गए. और अब, अगर वे वापस आना चाहते हैं, तो क्या हमें उनके लिए लाल कालीन बिछाना चाहिए? बिल्कुल नहीं."

रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक, पुतिन ने कहा कि उन्होंने सरकार को रूसी बाजार में फिर से प्रवेश करने की इच्छा रखने वाली कंपनियों की संभावित वापसी के लिए एक रूपरेखा तैयार करने का काम सौंपा है. "शांति से और बिना किसी दुश्मनी के, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे व्यवसायों के हितों की रक्षा करना है." पुतिन ने रूसी उद्यमियों को सरकारी समर्थन का आश्वासन देते हुए कहा, "इस बारे में कोई संदेह भी नहीं हो सकता. आपके साथ मिलकर हम हर काम करेंगे. हर छोटी-बड़ी बात पर विचार करेंगे. लेकिन अपने फायदे के लिए करेंगे." पुतिन ने याद दिलाया कि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में काम करने वाली कुछ प्रमुख कंपनियों ने उन्हें बताया है कि उनके विदेशी भागीदारों ने संकेत दिया है कि वे व्यापारिक संबंध फिर से शुरू करना चाहते हैं. उन्होंने कहा, "मैंने जवाब दिया - उन्हें वापस आने दो, लेकिन सुनिश्चित करो कि यह तुम्हारी शर्तों पर हो. अगर यह तुम्हारे लिए फायदेमंद है, तो उन्हें वापस आने दो. अगर यह तुम्हारे लिए कारगर है, तो आगे बढ़ो, अगर नहीं, तो हम इसे ऐसा बना देंगे कि यह कारगर हो बस इतना ही." ये भी पढ़ें- 15 मई : मैक्डोनाल्ड्स की शुरुआत का दिन