रूस 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति पूरी करेगा, पाकिस्तान की नींद हराम!

मॉस्को: भारत के साथ 2018 में हस्ताक्षरित 5.43 अरब डॉलर के सौदे के तहत रूस अगले साल S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति पूरी कर देगा. सोमवार को मीडिया की एक खबर से यह जानकारी मिली.

S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम

सरकारी समाचार एजेंसी ‘तास’ ने एक रक्षा सूत्र के हवाले से बताया, "रूस 2026 में भारत को पांच एस-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति का अनुबंध पूरा करेगा. इनमें से चार प्रणालियों की अभी तक आपूर्ति की जा चुकी हैं और पांचवीं अगले साल आपूर्ति की जाएगी."

इस डिफेंस सौदे पर औपचारिक रूप से 5 अक्टूबर, 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे

पूर्व की खबरों के अनुसार, अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे को नजरअंदाज करते हुए 5.43 अरब अमेरिकी डॉलर (40,000 करोड़ रुपये) के इस सौदे पर औपचारिक रूप से 5 अक्टूबर, 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे. मार्च 2021 में, तत्कालीन अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भारत द्वारा रूस से एस-400 वायु मिसाइल प्रणाली की योजनाबद्ध खरीद पर चर्चा की और चेतावनी दी थी कि एस-400 की खरीद से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं.