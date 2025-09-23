ETV Bharat / international

रूस 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति पूरी करेगा, पाकिस्तान की नींद हराम!

रूस 2026 में भारत को पांच एस-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति का अनुबंध पूरा करेगा.

S-400
S-400 (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 23, 2025 at 12:11 AM IST

मॉस्को: भारत के साथ 2018 में हस्ताक्षरित 5.43 अरब डॉलर के सौदे के तहत रूस अगले साल S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति पूरी कर देगा. सोमवार को मीडिया की एक खबर से यह जानकारी मिली.

S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम
सरकारी समाचार एजेंसी ‘तास’ ने एक रक्षा सूत्र के हवाले से बताया, "रूस 2026 में भारत को पांच एस-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति का अनुबंध पूरा करेगा. इनमें से चार प्रणालियों की अभी तक आपूर्ति की जा चुकी हैं और पांचवीं अगले साल आपूर्ति की जाएगी."

इस डिफेंस सौदे पर औपचारिक रूप से 5 अक्टूबर, 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे
पूर्व की खबरों के अनुसार, अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे को नजरअंदाज करते हुए 5.43 अरब अमेरिकी डॉलर (40,000 करोड़ रुपये) के इस सौदे पर औपचारिक रूप से 5 अक्टूबर, 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे. मार्च 2021 में, तत्कालीन अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भारत द्वारा रूस से एस-400 वायु मिसाइल प्रणाली की योजनाबद्ध खरीद पर चर्चा की और चेतावनी दी थी कि एस-400 की खरीद से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं.

एस-400 भारत के लिए कारगर साबित हुए
केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रतिनिधि के रूप में रेड स्क्वायर पर विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए मॉस्को की अपनी यात्रा के दौरान स्थानीय भारतीय समुदाय से कहा था कि मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एस-400 वायु रक्षा मिसाइलें बहुत प्रभावी साबित हुईं.

भारत ने और अधिक मिसाइल प्रणालियां खरीदने में रुचि दिखाई है
सेठ ने कहा कि भारत ने और अधिक मिसाइल प्रणालियां खरीदने में रुचि दिखाई है तथा वह अधिक उन्नत एस-500 मिसाइल प्रणालियां हासिल करने की संभावना तलाश रहा है. भारत ने सात मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसके तहत 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाया गया. आतंकी हमले में 26 नागरिक मारे गए थे.

