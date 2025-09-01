तियानजिन : शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सोमवार को एक साथ मुलाकात की. इस मुलाकात के वीडियो को शेयर करते हुए रूस के विदेश मंत्रालय ने वीडियो ऑफ द डे बताया है.

इस संबंध में एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है. मंत्रालय ने लिखा है कि एससीओ समिट की शुरुआत से ठीक पहले, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग. इस वीडियो को रूसी विदेश मंत्रालय ने वीडियो ऑफ द डे बताया.

तीन नेताओं के बीच मुलाकात एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान हुई. इससे पहले पीएम मोदी ने एससीओ समिट के फोटो सेशन में दुनिया के नेताओं के साथ भाग लिया था, जो क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन से पहले एक अहम कूटनीतिक पल था.

इतना ही नहीं इन तस्वीर में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के अलावा रूस के राष्ट्रपति पुतिन व अन्य सदस्य देशों के नेता शामिल थे. वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने फोटो सेशन से जुड़ी तस्वीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा था कि तियानजिन में शिखर सम्मेलन में.

एससीओ समिट के दौरान राष्ट्रपति शी, पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक साथ बातचीत करते दिखे, जो सक्रिय कूटनीति की वापसी का संकेत देता है.

गौरतलब है कि तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है. इसके अलावा उन्होंने मृतकों और घायलों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई. साथ ही कहा कि ऐसे हमलों के दोषियों और उसके प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए.

बता दें कि इससे पूर्व पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा था, भारत पिछले चार दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहा है. कितने ही बच्चे खोए और कितने ही बच्चे अनाथ हो गए. अभी हाल ही में पहलगाम में आतंकवाद का बहुत ही घिनौना रूप देखा है. मैं इस दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े होने वाले मित्र देश के प्रति आभार जताता हूं.

ये भी पढ़ें- SCO Summit 2025: तियानजिन घोषणापत्र में भारत के 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' मंत्र की गूंज