ETV Bharat / international

रूस ने शेयर किया पीएम मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात का वीडियो, कहा- 'वीडियो ऑफ द डे' - TIANJIN SCO SUMMIT

रूस के विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी के साथ राष्ट्रपति पुतिन व जिनपिंग की मुलाकात वाले क्षण को वीडियो ऑफ द डे बताया है.

Russian Foreign Ministry called the joint meeting of PM Modi, Putin and Jinping as the video of the day
रूसी विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी, पुतिन व जिनपिंग के एक साथ मिलने को वीडियो ऑफ द डे बताया (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 1, 2025 at 3:49 PM IST

2 Min Read

तियानजिन : शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सोमवार को एक साथ मुलाकात की. इस मुलाकात के वीडियो को शेयर करते हुए रूस के विदेश मंत्रालय ने वीडियो ऑफ द डे बताया है.

इस संबंध में एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है. मंत्रालय ने लिखा है कि एससीओ समिट की शुरुआत से ठीक पहले, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग. इस वीडियो को रूसी विदेश मंत्रालय ने वीडियो ऑफ द डे बताया.

तीन नेताओं के बीच मुलाकात एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान हुई. इससे पहले पीएम मोदी ने एससीओ समिट के फोटो सेशन में दुनिया के नेताओं के साथ भाग लिया था, जो क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन से पहले एक अहम कूटनीतिक पल था.

इतना ही नहीं इन तस्वीर में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के अलावा रूस के राष्ट्रपति पुतिन व अन्य सदस्य देशों के नेता शामिल थे. वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने फोटो सेशन से जुड़ी तस्वीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा था कि तियानजिन में शिखर सम्मेलन में.

एससीओ समिट के दौरान राष्ट्रपति शी, पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक साथ बातचीत करते दिखे, जो सक्रिय कूटनीति की वापसी का संकेत देता है.

गौरतलब है कि तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है. इसके अलावा उन्होंने मृतकों और घायलों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई. साथ ही कहा कि ऐसे हमलों के दोषियों और उसके प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए.

बता दें कि इससे पूर्व पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा था, भारत पिछले चार दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहा है. कितने ही बच्चे खोए और कितने ही बच्चे अनाथ हो गए. अभी हाल ही में पहलगाम में आतंकवाद का बहुत ही घिनौना रूप देखा है. मैं इस दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े होने वाले मित्र देश के प्रति आभार जताता हूं.

ये भी पढ़ें- SCO Summit 2025: तियानजिन घोषणापत्र में भारत के 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' मंत्र की गूंज

तियानजिन : शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सोमवार को एक साथ मुलाकात की. इस मुलाकात के वीडियो को शेयर करते हुए रूस के विदेश मंत्रालय ने वीडियो ऑफ द डे बताया है.

इस संबंध में एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है. मंत्रालय ने लिखा है कि एससीओ समिट की शुरुआत से ठीक पहले, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग. इस वीडियो को रूसी विदेश मंत्रालय ने वीडियो ऑफ द डे बताया.

तीन नेताओं के बीच मुलाकात एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान हुई. इससे पहले पीएम मोदी ने एससीओ समिट के फोटो सेशन में दुनिया के नेताओं के साथ भाग लिया था, जो क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन से पहले एक अहम कूटनीतिक पल था.

इतना ही नहीं इन तस्वीर में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के अलावा रूस के राष्ट्रपति पुतिन व अन्य सदस्य देशों के नेता शामिल थे. वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने फोटो सेशन से जुड़ी तस्वीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा था कि तियानजिन में शिखर सम्मेलन में.

एससीओ समिट के दौरान राष्ट्रपति शी, पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक साथ बातचीत करते दिखे, जो सक्रिय कूटनीति की वापसी का संकेत देता है.

गौरतलब है कि तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है. इसके अलावा उन्होंने मृतकों और घायलों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई. साथ ही कहा कि ऐसे हमलों के दोषियों और उसके प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए.

बता दें कि इससे पूर्व पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा था, भारत पिछले चार दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहा है. कितने ही बच्चे खोए और कितने ही बच्चे अनाथ हो गए. अभी हाल ही में पहलगाम में आतंकवाद का बहुत ही घिनौना रूप देखा है. मैं इस दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े होने वाले मित्र देश के प्रति आभार जताता हूं.

ये भी पढ़ें- SCO Summit 2025: तियानजिन घोषणापत्र में भारत के 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' मंत्र की गूंज

For All Latest Updates

TAGGED:

RUSSIA SHARES VIDEO OF THE DAYPM NARENDRA MODIRUSSIAN PRESIDENT VLADIMIR PUTINCHINESE PRESIDENT XI JINPINGTIANJIN SCO SUMMIT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

SCO Summit 2025: तियानजिन घोषणापत्र में भारत के 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' मंत्र की गूंज

संजू सैमसन ने एशिया कप से पहले उड़ाया गर्दा, फिर खेली तूफानी पारी, कप्तान और कोच की बढ़ाई चिंता

'कपड़े चमकाएगा, मच्छरों को भी मार भगाएगा', IIT Delhi ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट, जानिए कैसे करता है काम

तीन दशक बाद नए अवतार में दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी Double Decker बसें, जानिए क्या है खासियत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.