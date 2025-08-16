ETV Bharat / international

ट्रंप का तंज: रूस ने खो दिया तेल का बड़ा खरीदार भारत, जानें चीन को लेकर क्या कहा - TRUMP SANCTIONS THREAT

ट्रंप का तंज: रूस ने खो दिया तेल का बड़ा खरीदार भारत, जानें चीन को लेकर क्या कहा

Trump Sanctions Threat
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से मुखातिब होते हुए. (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 16, 2025 at 10:26 AM IST

4 Min Read

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को दिए एक साक्षात्कार में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के आर्थिक पहलू पर चर्चा करते हुए कहा कि रूस ने एक तेल ग्राहक के रूप में भारत को खो दिया है.

पुतिन की बातचीत के आर्थिक पहलू के बारे में पूछे गए सवाल पर, ट्रंप ने भारत की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा, "ठीक है, उन्होंने एक तेल ग्राहक खो दिया है, जो भारत है, जो लगभग 40 फीसदी तेल का उत्पादन कर रहा था. जैसा कि आप जानते हैं, चीन बहुत कुछ कर रहा है... और अगर मैं द्वितीयक प्रतिबंध लगाता, तो यह उनके दृष्टिकोण से विनाशकारी होता. अगर मुझे ऐसा करना पड़ा, तो मैं करुंगा, शायद मुझे ऐसा करने की जरूरत ही न पड़े." ट्रंप ने ये बातें एयर फोर्स वन में साक्षात्कार के दौरान कहीं.

ट्रंप की यह टिप्पणी उनके हालिया फैसले के बाद आई है. इसमें उन्होंने रूस के साथ नई दिल्ली के तेल व्यापार का हवाला देते हुए भारतीय आयातों पर 50% टैरिफ लगाने का फैसला किया था. कुछ ही दिन पहले, 7 अगस्त को, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की थी और बाद में संकेत दिया था कि इसी विवाद के सिलसिले में और "द्वितीयक प्रतिबंध" लगाए जा सकते हैं.

यह पूछे जाने पर कि, 'भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि चीन जैसे अन्य देश भी रूसी तेल खरीद रहे हैं. आप इन अतिरिक्त प्रतिबंधों के लिए भारत को ही क्यों निशाना बना रहे हैं?', अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, "अभी केवल 8 घंटे ही हुए हैं. देखते हैं क्या होता है. आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा... आपको और भी कई द्वितीयक प्रतिबंध देखने को मिलेंगे."

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अमेरिकी प्रशासन, चीन पर इसी तरह के "और" प्रतिबंध लगा सकता है. यह पूछे जाने पर कि, 'भारतीय दंडों के बारे में, क्या चीन पर और अधिक टैरिफ लगाने की आपकी कोई योजना है?', अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "ऐसा हो सकता है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसे करते हैं. ऐसा हो सकता है."

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते हफ़्ते एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए. इसमें भारत से आयात पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाया गया. व्हॉइट हाउस द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, ट्रंप ने इस वृद्धि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति संबंधी चिंताओं के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक व्यापार कानूनों का हवाला दिया. साथ ही ये दावा किया कि भारत द्वारा रूसी तेल का आयात, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक "असामान्य और असाधारण खतरा" है.

इस आदेश के बाद, भारतीय वस्तुओं पर कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो जाएगा. प्रारंभिक शुल्क 7 अगस्त से लागू हो गया है, जबकि अतिरिक्त शुल्क 21 दिनों के बाद 27 अगस्त को लागू होगा. इसके तहत अमेरिका में आयातित सभी भारतीय वस्तुओं पर ये शुल्क लगाया जाएगा, सिवाय उन वस्तुओं के जो पहले से ही पारगमन में हैं या विशिष्ट छूट प्राप्त हैं.

इस घोषणा के बाद, विदेश मंत्रालय (MEA) ने अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिका के इस कदम को "अनुचित, अनुचित और अतार्किक" करार दिया और कहा कि नई दिल्ली "अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी."

एक आधिकारिक बयान में, विदेश मंत्रालय ने कहा, "हाल के दिनों में अमेरिका ने रूस से भारत के तेल आयात को निशाना बनाया है. हमने इन मुद्दों पर अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है. इसमें यह तथ्य भी शामिल है कि हमारे आयात बाजार के कारकों पर आधारित हैं. साथ ही ये भारत के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के समग्र उद्देश्य से किए जाते हैं."

बयान में आगे कहा गया, "इसलिए यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर उन कदमों के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने का विकल्प चुना है, जो कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में उठा रहे हैं." "हम दोहराते हैं कि ये कदम अनुचित, अनुचित और अविवेकपूर्ण हैं. भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा."

ये भी पढ़ें - अलास्का बैठक: ट्रंप से पुतिन बोले- अगली बार मॉस्को में मिले, अमेरिकी राष्ट्रपति ने हंसकर दिया जवाब- 'ओह, दैट्स एन इंट्रेस्टिंग वन

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को दिए एक साक्षात्कार में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के आर्थिक पहलू पर चर्चा करते हुए कहा कि रूस ने एक तेल ग्राहक के रूप में भारत को खो दिया है.

पुतिन की बातचीत के आर्थिक पहलू के बारे में पूछे गए सवाल पर, ट्रंप ने भारत की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा, "ठीक है, उन्होंने एक तेल ग्राहक खो दिया है, जो भारत है, जो लगभग 40 फीसदी तेल का उत्पादन कर रहा था. जैसा कि आप जानते हैं, चीन बहुत कुछ कर रहा है... और अगर मैं द्वितीयक प्रतिबंध लगाता, तो यह उनके दृष्टिकोण से विनाशकारी होता. अगर मुझे ऐसा करना पड़ा, तो मैं करुंगा, शायद मुझे ऐसा करने की जरूरत ही न पड़े." ट्रंप ने ये बातें एयर फोर्स वन में साक्षात्कार के दौरान कहीं.

ट्रंप की यह टिप्पणी उनके हालिया फैसले के बाद आई है. इसमें उन्होंने रूस के साथ नई दिल्ली के तेल व्यापार का हवाला देते हुए भारतीय आयातों पर 50% टैरिफ लगाने का फैसला किया था. कुछ ही दिन पहले, 7 अगस्त को, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की थी और बाद में संकेत दिया था कि इसी विवाद के सिलसिले में और "द्वितीयक प्रतिबंध" लगाए जा सकते हैं.

यह पूछे जाने पर कि, 'भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि चीन जैसे अन्य देश भी रूसी तेल खरीद रहे हैं. आप इन अतिरिक्त प्रतिबंधों के लिए भारत को ही क्यों निशाना बना रहे हैं?', अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, "अभी केवल 8 घंटे ही हुए हैं. देखते हैं क्या होता है. आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा... आपको और भी कई द्वितीयक प्रतिबंध देखने को मिलेंगे."

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अमेरिकी प्रशासन, चीन पर इसी तरह के "और" प्रतिबंध लगा सकता है. यह पूछे जाने पर कि, 'भारतीय दंडों के बारे में, क्या चीन पर और अधिक टैरिफ लगाने की आपकी कोई योजना है?', अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "ऐसा हो सकता है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसे करते हैं. ऐसा हो सकता है."

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते हफ़्ते एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए. इसमें भारत से आयात पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाया गया. व्हॉइट हाउस द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, ट्रंप ने इस वृद्धि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति संबंधी चिंताओं के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक व्यापार कानूनों का हवाला दिया. साथ ही ये दावा किया कि भारत द्वारा रूसी तेल का आयात, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक "असामान्य और असाधारण खतरा" है.

इस आदेश के बाद, भारतीय वस्तुओं पर कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो जाएगा. प्रारंभिक शुल्क 7 अगस्त से लागू हो गया है, जबकि अतिरिक्त शुल्क 21 दिनों के बाद 27 अगस्त को लागू होगा. इसके तहत अमेरिका में आयातित सभी भारतीय वस्तुओं पर ये शुल्क लगाया जाएगा, सिवाय उन वस्तुओं के जो पहले से ही पारगमन में हैं या विशिष्ट छूट प्राप्त हैं.

इस घोषणा के बाद, विदेश मंत्रालय (MEA) ने अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिका के इस कदम को "अनुचित, अनुचित और अतार्किक" करार दिया और कहा कि नई दिल्ली "अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी."

एक आधिकारिक बयान में, विदेश मंत्रालय ने कहा, "हाल के दिनों में अमेरिका ने रूस से भारत के तेल आयात को निशाना बनाया है. हमने इन मुद्दों पर अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है. इसमें यह तथ्य भी शामिल है कि हमारे आयात बाजार के कारकों पर आधारित हैं. साथ ही ये भारत के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के समग्र उद्देश्य से किए जाते हैं."

बयान में आगे कहा गया, "इसलिए यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर उन कदमों के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने का विकल्प चुना है, जो कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में उठा रहे हैं." "हम दोहराते हैं कि ये कदम अनुचित, अनुचित और अविवेकपूर्ण हैं. भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा."

ये भी पढ़ें - अलास्का बैठक: ट्रंप से पुतिन बोले- अगली बार मॉस्को में मिले, अमेरिकी राष्ट्रपति ने हंसकर दिया जवाब- 'ओह, दैट्स एन इंट्रेस्टिंग वन

For All Latest Updates

TAGGED:

RUSSIAINDIADONALD TRUMPTRUMP SANCTIONS THREAT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

शिखर वार्ता से कम नहीं था ट्रंप-पुतिन का मिलन, जाने क्यों...

FASTag Annual Pass ने पहले दिन ही मचाई धूम, शाम तक जुड़े 1.4 लाख से अधिक यूजर्स

RCB प्लेयर बना इंग्लैंड का कप्तान, तोड़ा 136 साल पुराना रिकॉर्ड

आंखों से नींद और चेहरे से सुकून छीन गई धराली आपदा, जानें क्या कह रहे मनोचिकित्सक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.