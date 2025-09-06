सितंबर के 6 दिनों में यूक्रेन पर 1,300 से अधिक रूसी हमले, बमों और मिसाइलों से किए गए लक्षित अटैक

ETV Bharat / international

कीव: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को खुलासा किया कि रूस ने अकेले सितंबर के पहले छह दिनों में यूक्रेन पर 1,300 से ज़्यादा हमलावर यूएवी (मानवरहित हवाई वाहन) हमले किए. इन हमलों में 900 निर्देशित हवाई बम इस्तेमाल किए गए. साथ ही विभिन्न प्रकार की 50 मिसाइलें दागी गईं.

सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किए गए एक विस्तृत बयान में, जेलेंस्की ने रूसी हमलों की लगातार हो रही घटनाओं की निंदा की. साथ ही स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंधों में वृद्धि, मजबूत सैन्य समर्थन और दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटी की मांग की.

जेलेंस्की ने कहा, "सितंबर की शुरुआत से ही, रूस ने यूक्रेन पर 1,300 से ज़्यादा हमलावर यूएवी, 900 निर्देशित हवाई बम और कई प्रकार की 50 से ज़्यादा मिसाइलें दागी हैं. कल रात, नागरिक बुनियादी ढांचे पर फिर से हमला हुआ. हालांकि सभी आवश्यक सेवाएं प्रभावित स्थलों पर काम कर रही हैं."

उन्होंने आगे कहा कि सितंबर के पहले हफ़्ते में यूक्रेन के लगभग हर क्षेत्र में विस्फोटों की सूचना मिली है. इनमें चेर्निहाइव, खार्किव, ओडेसा, खेरसॉन, कीव, जापोरिज्जिया, नीपर, किरोवोग्राद, खमेलनित्सकी, जाइटॉमिर, वोलिन, इवानो-फ्रैंकिवस्क, रिव्ने और लविव क्षेत्रों को निशाना बनाया गया.

जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूसी तेल और गैस व्यापार पर कड़े प्रतिबंधों की आवश्यकता पर की गई टिप्पणी का भी उल्लेख किया. अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार, कीव के खिलाफ मॉस्को के "युद्ध प्रयासों" को बढ़ावा देता है.

उनके पोस्ट में लिखा था, "रूस इस युद्ध को लगातार लंबा खींच रहा है और कूटनीति को पूरी तरह से तमाशा बनाने की कोशिश कर रहा है. और इसका एकजुट जवाब दिया जाना चाहिए. हमलों और विनाश के प्रति, कूटनीतिक प्रयासों और सभ्य संवाद की उपेक्षा के प्रति. राष्ट्रपति ट्रंप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कूटनीति को पटरी पर लाने के लिए रूसी तेल और गैस व्यापार पर प्रभावी प्रतिबंध जरूरी हैं."

नए सिरे से अंतर्राष्ट्रीय एकता का आह्वान करते हुए, जेलेंस्की ने यूक्रेन के सहयोगियों से प्रतिबंधों को मजबूत करने, हथियारों की आपूर्ति बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि "भविष्य में ऐसे आक्रमण दोबारा न हों."

उन्होंने आगे कहा, "स्थायी शांति के लिए कार्यशीलता और वास्तविक सुरक्षा गारंटी की आवश्यकता होती है. हम भविष्य में एक विश्वसनीय शांति के इन सभी तत्वों को लागू करने के लिए काम कर रहे हैं. मैं यूक्रेन और हमारे लोगों का समर्थन करने वाले सभी सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं."