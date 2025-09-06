सितंबर के 6 दिनों में यूक्रेन पर 1,300 से अधिक रूसी हमले, बमों और मिसाइलों से किए गए लक्षित अटैक

रूस ने अकेले सितंबर माह के शुरुआती दौर में यूक्रेन पर 1300 से अधिक हमले किए हैं. जेलेंस्की का दावा, इसमें 900 निर्देशित हमले हुए.
Published : September 6, 2025 at 3:02 PM IST
कीव: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को खुलासा किया कि रूस ने अकेले सितंबर के पहले छह दिनों में यूक्रेन पर 1,300 से ज़्यादा हमलावर यूएवी (मानवरहित हवाई वाहन) हमले किए. इन हमलों में 900 निर्देशित हवाई बम इस्तेमाल किए गए. साथ ही विभिन्न प्रकार की 50 मिसाइलें दागी गईं.
सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किए गए एक विस्तृत बयान में, जेलेंस्की ने रूसी हमलों की लगातार हो रही घटनाओं की निंदा की. साथ ही स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंधों में वृद्धि, मजबूत सैन्य समर्थन और दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटी की मांग की.
जेलेंस्की ने कहा, "सितंबर की शुरुआत से ही, रूस ने यूक्रेन पर 1,300 से ज़्यादा हमलावर यूएवी, 900 निर्देशित हवाई बम और कई प्रकार की 50 से ज़्यादा मिसाइलें दागी हैं. कल रात, नागरिक बुनियादी ढांचे पर फिर से हमला हुआ. हालांकि सभी आवश्यक सेवाएं प्रभावित स्थलों पर काम कर रही हैं."
उन्होंने आगे कहा कि सितंबर के पहले हफ़्ते में यूक्रेन के लगभग हर क्षेत्र में विस्फोटों की सूचना मिली है. इनमें चेर्निहाइव, खार्किव, ओडेसा, खेरसॉन, कीव, जापोरिज्जिया, नीपर, किरोवोग्राद, खमेलनित्सकी, जाइटॉमिर, वोलिन, इवानो-फ्रैंकिवस्क, रिव्ने और लविव क्षेत्रों को निशाना बनाया गया.
जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूसी तेल और गैस व्यापार पर कड़े प्रतिबंधों की आवश्यकता पर की गई टिप्पणी का भी उल्लेख किया. अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार, कीव के खिलाफ मॉस्को के "युद्ध प्रयासों" को बढ़ावा देता है.
उनके पोस्ट में लिखा था, "रूस इस युद्ध को लगातार लंबा खींच रहा है और कूटनीति को पूरी तरह से तमाशा बनाने की कोशिश कर रहा है. और इसका एकजुट जवाब दिया जाना चाहिए. हमलों और विनाश के प्रति, कूटनीतिक प्रयासों और सभ्य संवाद की उपेक्षा के प्रति. राष्ट्रपति ट्रंप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कूटनीति को पटरी पर लाने के लिए रूसी तेल और गैस व्यापार पर प्रभावी प्रतिबंध जरूरी हैं."
नए सिरे से अंतर्राष्ट्रीय एकता का आह्वान करते हुए, जेलेंस्की ने यूक्रेन के सहयोगियों से प्रतिबंधों को मजबूत करने, हथियारों की आपूर्ति बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि "भविष्य में ऐसे आक्रमण दोबारा न हों."
उन्होंने आगे कहा, "स्थायी शांति के लिए कार्यशीलता और वास्तविक सुरक्षा गारंटी की आवश्यकता होती है. हम भविष्य में एक विश्वसनीय शांति के इन सभी तत्वों को लागू करने के लिए काम कर रहे हैं. मैं यूक्रेन और हमारे लोगों का समर्थन करने वाले सभी सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं."
इससे पहले शुक्रवार को, जेलेंस्की ने रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच मॉस्को में बातचीत के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि वह ऐसे देश की राजधानी का दौरा नहीं कर सकते, जो यूक्रेन पर रोजाना मिसाइल हमले करता रहता है.
एबीसी न्यूज की मुख्य वैश्विक मामलों की संवाददाता मार्था रैडट्ज के साथ एक साक्षात्कार के दौरान, यूक्रेनी राष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि अगर उनके रूसी समकक्ष वास्तव में बातचीत करना चाहते हैं, तो उन्हें कीव आना चाहिए.
जेलेंस्की ने कहा, "वह कीव आ सकते हैं. अगर कोई व्यक्ति युद्ध के दौरान मिलना नहीं चाहता, तो बेशक, वह ऐसा प्रस्ताव रख सकता है, जो हम दोनों को स्वीकार्य हो. यह समझ में आता है. मैं मॉस्को नहीं जा सकता, जब मेरा देश हर दिन मिसाइलों और हमलों की चपेट में हो. मैं इस आतंकवादी की राजधानी नहीं जा सकता."
उन्होंने पुतिन पर बातचीत में देरी करने के लिए इस निमंत्रण का इस्तेमाल एक राजनीतिक चाल के रूप में करने का भी आरोप लगाया. साथ ही ये कहाकि पुतिन अमेरिका के साथ "खेल" खेल रहे हैं.
यह तीखी टिप्पणी रूसी राष्ट्रपति द्वारा जेलेंस्की से मुलाकात के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करने के कुछ दिनों बाद आई है. उन्होंने सुझाव दिया था कि ऐसी बैठक मॉस्को में हो सकती है, बशर्ते इसकी अच्छी तैयारी हो और इसका उद्देश्य रचनात्मक परिणाम निकालना हो.
चीन की अपनी 4 दिवसीय यात्रा के बाद एक प्रेस वार्ता के दौरान, पुतिन ने रूस-यूक्रेन संघर्ष के बीच बातचीत की संभावना पर जोर दिया. साथ ही ये दोहराया कि उन्होंने ऐसी बैठक की "कभी भी संभावना से इनकार नहीं किया." उन्होंने इस पर जोर देकर कहा कि यह यूक्रेन के संवैधानिक ढांचे के अनुरूप होनी चाहिए.
उन्होंने कहा, "मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैंने ऐसी बैठक की संभावना से कभी इनकार नहीं किया है, लेकिन क्या यह यूक्रेनी संविधान के अनुसार सार्थक हो सकती है... यह संभव है; मैं इसे कभी खारिज नहीं करता. अगर बैठक की अच्छी तैयारी हो और इसका सकारात्मक संभावित परिणाम निकले, तो यह संभव है. और वैसे, डोनाल्ड ट्रंप ने मुझसे पूछा था कि क्या ऐसी बैठक संभव है, और मैंने कहा कि यह संभव है. आखिरकार, अगर जेलेंस्की तैयार हैं, तो वे मॉस्को आ सकते हैं. यह पूरी तरह संभव है."
