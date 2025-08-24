ETV Bharat / international

रूस का दावा, सेना ने यूक्रेन के दो गांवों पर कब्जा किया, लावरोव ने कहा, पुतिन-जेलेंस्की के बीच बैठक का कोई एजेंडा नहीं है - RUSSIA CAPTURED VILLAGES UKRAINE

रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने के अमेरिका की मध्यस्थता के बीच बड़ी खबर है कि रूस ने यूक्रेन के दो बस्तियों पर कब्जा कर लिया.

RUSSIA CAPTURED VILLAGES UKRAINE
रूसी सेना का दावा यूक्रेन के दो बस्तियों पर किया कब्जा (फाइल फोटो) (AP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 24, 2025 at 1:14 PM IST

3 Min Read

मॉस्को: रूसी सेना ने यूक्रेन के डोनेट्स्क शहर के दो गांवों पर कब्जा कर लिया है. इस दावे के साथ रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पिछले दिनों सेना ने कई बड़े यूक्रेनी हमलों को नाकाम किया. इस दौरान एरियल गाइडेड मिसाइल और 160 ड्रोन को मार गिराय गया. इसी बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच शांति वार्ता बैठक को लेकर कोई एजेंडा नहीं है.

रूसी रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि उसकी सेना ने पिछले 24 घंटों में यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में दो गांवों पर नियंत्रण में ले लिया. बयान में कहा कि दक्षिणी और पश्चिमी सैन्य समूहों द्वारा की गई कार्रवाई के बाद सेरेड्ने और क्लेबन बाइक गांव रूसी नियंत्रण में आ गए. आगे ये भी दावा किया कि रूसी सेना ने यूक्रेन के सैन्य-औद्योगिक परिसर और 143 स्थानों ठिकानों पर भी हमले किए. इन हमलों में यूक्रेन की वायु सेना शामिल हुई.

रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से ये भी कहा गया कि पिछले सप्ताह चार एरियल गाइडेड मिसाइल और 160 ड्रोन को मार गिराया. अनादोलु समाचार एजेंसी ने रक्षा मंत्रालय के बयान का हवाला देते हुए यह जानकारी दी. यह युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता के बीच हुआ है.

इससे पहले जेलेंस्की ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा से संघर्ष को समाप्त करने को लेकर रूसी पुतिन से बातचीत करने का आग्रह किया. उन्होंने इसपर सहमति जताई. सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट उन्होंने इसकी जानकारी दी. जेलेंस्की ने आगे कहा कि उन्हें यूक्रेनी सहयोगियों के साथ संयुक्त कूटनीतिक प्रयासों और वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई उपयोगी बैठकों के बारे में जानकारी दी.

वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ किसी भी तरह की बैठक के लिए तत्परता दोहराई. हालाँकि जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें लगता है कि मास्को एक बार फिर मामले को और भी लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है. यह जरूरी है कि वैश्विक दक्षिण प्रासंगिक संकेत भेजे और रूस को शांति की ओर ले जाए.'

इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को धमकी दी कि यदि दो सप्ताह में यूक्रेन में शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में कोई प्रगति नहीं होती है तो वे रूस पर प्रतिबंध लगा देंगे. यह धमकी अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ गर्मजोशी से भरी बैठक के एक सप्ताह बाद मास्को के प्रति उनकी हताशा को दर्शाती है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन और उनके यूक्रेनी समकक्ष जेलेंस्की के बीच संभावित बैठक को लेकर कोई एजेंडा नहीं है.

ये भी पढ़ें- पुतिन-जेलेंस्की मुलाकात 'असंभव'! ट्रंप ने कहा, उनको मिलाना 'तेल और सिरका मिलाने जैसा' - PUTIN ZELENSKYY MEET

मॉस्को: रूसी सेना ने यूक्रेन के डोनेट्स्क शहर के दो गांवों पर कब्जा कर लिया है. इस दावे के साथ रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पिछले दिनों सेना ने कई बड़े यूक्रेनी हमलों को नाकाम किया. इस दौरान एरियल गाइडेड मिसाइल और 160 ड्रोन को मार गिराय गया. इसी बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच शांति वार्ता बैठक को लेकर कोई एजेंडा नहीं है.

रूसी रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि उसकी सेना ने पिछले 24 घंटों में यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में दो गांवों पर नियंत्रण में ले लिया. बयान में कहा कि दक्षिणी और पश्चिमी सैन्य समूहों द्वारा की गई कार्रवाई के बाद सेरेड्ने और क्लेबन बाइक गांव रूसी नियंत्रण में आ गए. आगे ये भी दावा किया कि रूसी सेना ने यूक्रेन के सैन्य-औद्योगिक परिसर और 143 स्थानों ठिकानों पर भी हमले किए. इन हमलों में यूक्रेन की वायु सेना शामिल हुई.

रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से ये भी कहा गया कि पिछले सप्ताह चार एरियल गाइडेड मिसाइल और 160 ड्रोन को मार गिराया. अनादोलु समाचार एजेंसी ने रक्षा मंत्रालय के बयान का हवाला देते हुए यह जानकारी दी. यह युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता के बीच हुआ है.

इससे पहले जेलेंस्की ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा से संघर्ष को समाप्त करने को लेकर रूसी पुतिन से बातचीत करने का आग्रह किया. उन्होंने इसपर सहमति जताई. सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट उन्होंने इसकी जानकारी दी. जेलेंस्की ने आगे कहा कि उन्हें यूक्रेनी सहयोगियों के साथ संयुक्त कूटनीतिक प्रयासों और वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई उपयोगी बैठकों के बारे में जानकारी दी.

वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ किसी भी तरह की बैठक के लिए तत्परता दोहराई. हालाँकि जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें लगता है कि मास्को एक बार फिर मामले को और भी लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है. यह जरूरी है कि वैश्विक दक्षिण प्रासंगिक संकेत भेजे और रूस को शांति की ओर ले जाए.'

इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को धमकी दी कि यदि दो सप्ताह में यूक्रेन में शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में कोई प्रगति नहीं होती है तो वे रूस पर प्रतिबंध लगा देंगे. यह धमकी अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ गर्मजोशी से भरी बैठक के एक सप्ताह बाद मास्को के प्रति उनकी हताशा को दर्शाती है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन और उनके यूक्रेनी समकक्ष जेलेंस्की के बीच संभावित बैठक को लेकर कोई एजेंडा नहीं है.

ये भी पढ़ें- पुतिन-जेलेंस्की मुलाकात 'असंभव'! ट्रंप ने कहा, उनको मिलाना 'तेल और सिरका मिलाने जैसा' - PUTIN ZELENSKYY MEET

For All Latest Updates

TAGGED:

RUSSIA UKRAINE WARUKRAINE DONETSKरूस यूक्रेन युद्धवोलोडिमिर जेलेंस्कीRUSSIA CAPTURED VILLAGES UKRAINE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अनिल अंबानी को डबल झटका! SBI के बाद BOI ने भी RCom को बताया ‘फ्रॉड’

इजराइली सैनिकों की गोलीबारी में गाजा में 51 लोगों की मौत: रिपोर्ट

सितंबर में लॉन्च होने वाली है Citroen Basalt X, ब्लैक फिनिश के साथ मिलेगा बेहतरीन डिजाइन

78 साल का इंतजार खत्म, अब भारतीय रेलवे से जुड़ेगा मिजोरम, पीएम मोदी करेंगे बैराबी–सैरांग लाइन का उद्घाटन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.