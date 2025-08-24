मॉस्को: रूसी सेना ने यूक्रेन के डोनेट्स्क शहर के दो गांवों पर कब्जा कर लिया है. इस दावे के साथ रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पिछले दिनों सेना ने कई बड़े यूक्रेनी हमलों को नाकाम किया. इस दौरान एरियल गाइडेड मिसाइल और 160 ड्रोन को मार गिराय गया. इसी बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच शांति वार्ता बैठक को लेकर कोई एजेंडा नहीं है.

रूसी रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि उसकी सेना ने पिछले 24 घंटों में यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में दो गांवों पर नियंत्रण में ले लिया. बयान में कहा कि दक्षिणी और पश्चिमी सैन्य समूहों द्वारा की गई कार्रवाई के बाद सेरेड्ने और क्लेबन बाइक गांव रूसी नियंत्रण में आ गए. आगे ये भी दावा किया कि रूसी सेना ने यूक्रेन के सैन्य-औद्योगिक परिसर और 143 स्थानों ठिकानों पर भी हमले किए. इन हमलों में यूक्रेन की वायु सेना शामिल हुई.

रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से ये भी कहा गया कि पिछले सप्ताह चार एरियल गाइडेड मिसाइल और 160 ड्रोन को मार गिराया. अनादोलु समाचार एजेंसी ने रक्षा मंत्रालय के बयान का हवाला देते हुए यह जानकारी दी. यह युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता के बीच हुआ है.

इससे पहले जेलेंस्की ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा से संघर्ष को समाप्त करने को लेकर रूसी पुतिन से बातचीत करने का आग्रह किया. उन्होंने इसपर सहमति जताई. सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट उन्होंने इसकी जानकारी दी. जेलेंस्की ने आगे कहा कि उन्हें यूक्रेनी सहयोगियों के साथ संयुक्त कूटनीतिक प्रयासों और वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई उपयोगी बैठकों के बारे में जानकारी दी.

वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ किसी भी तरह की बैठक के लिए तत्परता दोहराई. हालाँकि जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें लगता है कि मास्को एक बार फिर मामले को और भी लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है. यह जरूरी है कि वैश्विक दक्षिण प्रासंगिक संकेत भेजे और रूस को शांति की ओर ले जाए.'

इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को धमकी दी कि यदि दो सप्ताह में यूक्रेन में शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में कोई प्रगति नहीं होती है तो वे रूस पर प्रतिबंध लगा देंगे. यह धमकी अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ गर्मजोशी से भरी बैठक के एक सप्ताह बाद मास्को के प्रति उनकी हताशा को दर्शाती है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन और उनके यूक्रेनी समकक्ष जेलेंस्की के बीच संभावित बैठक को लेकर कोई एजेंडा नहीं है.