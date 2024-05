ETV Bharat / international

रूस ने अमेरिका को दी हिदायत- भारत के आंतरिक मामलों में बोलने से पहले विकसित करे समझ, जानें क्या मामला - Pannun case Russia backs India

By ANI Published : May 9, 2024, 9:13 AM IST | Updated : May 9, 2024, 9:34 AM IST

रूस के विदेश मंत्रालय की आधिकारिक प्रवक्ता मारिया जखारोवा की फाइल फोटो. ( IANS )

Last Updated : May 9, 2024, 9:34 AM IST