रूस का यूक्रेन पर 800 से अधिक ड्रोन से हमला, यूक्रेन के मंत्रिमंडल मुख्यालय से धुआं उठता दिखा

रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है. इस दौरान यूक्रेन पर 800 से अधिक ड्रोन गिराए गए.

Russia fired more than 800 drones on Kyiv, attacking the cabinet building for the first time
कीव पर रूस ने दागे 800 से ज्यादा ड्रोन पहली बार कैबिनेट बिल्डिंग पर हमला (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 7, 2025 at 2:59 PM IST

2 Min Read

कीव : रूस ने यूक्रेन पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया है. यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने शनिवार की रात 800 से अधिक ड्रोन और अन्य हवाई हथियारों से हमला किया.

यूक्रेन के अधिकारियों के अनुसार, रूस के साथ युद्ध शुरू के बाद से यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है. वहीं यूक्रन की वायु सेना के प्रवक्त यूरी इहनाट ने हमले की पुष्टि की है.

रूस ने 13 मिसाइलें भी दागी
इतना ही नहीं रूस ने हमले के दौरान कई प्रकार की 13 मिसाइलें भी दागी. हालांकि यूक्रेन की वायु सेना का कहना है कि उसने यूक्रेन के 747 ड्रोन और चार मिसाइलों को गिरा दिया. रूस ने यूक्रेन में 37 स्थानों पर नौ मिसाइल हमले के साथ ही 56 ड्रोन हमले किए.

अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेन के द्वारा मार गिराए गए ड्रोन और मिसाइलों का मलबा आठ स्थानों पर गिरा.

दो लोगों की मौत 15 घायल
वहीं कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए. हमले के बाद एक प्रमुख सरकारी बिल्डिंग की छत से धुआं उठता भी दिखाई दिया.

हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका कि यह धुआं किसी हमले के बाद उठा या अन्य कोई कारण है. फिलहाल माना जा रहा है कि अगर धुआं किसी हमले के कारण उठा. हालांकि रूस अब तक शहर के केंद्र में सरकारी इमारतों को निशाना बनाने से बचता रहा है.

यह इमारत यूक्रेन के मंत्रिमंडल का मुख्यालय है, जहां उसके मंत्रियों के कार्यालय स्थित हैं. दमकल गाड़ियों और एम्बुलेंस के पहुंचने पर पुलिस ने इमारत में प्रवेश रोक दिया. कीव नगर प्रशासन के प्रमुख तैमूर तकाचेंको ने बताया कि मृतकों में एक साल का बच्चा भी शामिल है. उसका शव बचावकर्मियों ने मलबे से निकाला. कीव के मेयर विटालि क्लिट्स्को के अनुसार, रूसी ड्रोन का मलबा स्वियातोशिन्स्की जिले और डार्नित्स्की जिले में एक आवासीय इमारत पर गिरा.

