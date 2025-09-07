ETV Bharat / international

रूस का यूक्रेन पर 800 से अधिक ड्रोन से हमला, यूक्रेन के मंत्रिमंडल मुख्यालय से धुआं उठता दिखा

कीव पर रूस ने दागे 800 से ज्यादा ड्रोन पहली बार कैबिनेट बिल्डिंग पर हमला ( AP )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 7, 2025 at 2:59 PM IST 2 Min Read

कीव : रूस ने यूक्रेन पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया है. यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने शनिवार की रात 800 से अधिक ड्रोन और अन्य हवाई हथियारों से हमला किया. यूक्रेन के अधिकारियों के अनुसार, रूस के साथ युद्ध शुरू के बाद से यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है. वहीं यूक्रन की वायु सेना के प्रवक्त यूरी इहनाट ने हमले की पुष्टि की है. रूस ने 13 मिसाइलें भी दागी

इतना ही नहीं रूस ने हमले के दौरान कई प्रकार की 13 मिसाइलें भी दागी. हालांकि यूक्रेन की वायु सेना का कहना है कि उसने यूक्रेन के 747 ड्रोन और चार मिसाइलों को गिरा दिया. रूस ने यूक्रेन में 37 स्थानों पर नौ मिसाइल हमले के साथ ही 56 ड्रोन हमले किए. अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेन के द्वारा मार गिराए गए ड्रोन और मिसाइलों का मलबा आठ स्थानों पर गिरा.