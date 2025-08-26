Explainer: रूस-यूक्रेन युद्ध में लाखों सैनिक अपनी जान गवां चुके हैं. दोनों देशों के कई शहरों में बड़ी-बड़ी इमारतें खंडहर बन चुकी हैं. अगर वॉर थमा नहीं तो आने वाले फरवरी माह में ये युद्ध अपने 4 साल भी पूरे कर लेगा. सीजफायर की बात होती है, फिर कोई जिद आड़े आ जाती है. वार्ता रुक जाती है या ठहर सी जाती है. दोनों देशों के अपने निहित एजेंडे हैं, जिस पर वो अड़े हुए हैं. अपनी-अपनी शर्तें रख रहे हैं. और मौका मिलते ही एक-दूसरे को सबक सिखाते हुए बदला ले रहे हैं. ये अमन-चैन की बात तो करते हैं, मगर शांत की राह पर दो कदम भी चलने को तैयार नहीं दिखते हैं. हां, जैसे ही मौका मिलता है, एक दूसरे पर बम बरसाते हैं. मिसाइलें दागते हैं. ड्रोन से रिहायशी इलाकों पर हमला बोलकर मौत का तांडव कर रहे हैं. इन हमलों में सुहागिनें विधवा हो रही हैं. बच्चे अनाथ हो रहे हैं. माताएं अपने बेटे-बेटियों को को रही है. हर तरफ सत्ता और साजिश का भयानक खेल चल रहा है. वहीं इस महायुद्ध में मौत के आंकड़े कंफर्म नहीं है. फिर भी मीडिया रिपोर्टें, सरकारी आंकड़े, और बयानों, स्वयंसेवी संस्थाओं के इकट्ठा किए गए डेटा से ये तो साफ हो गया है कि इसमें लाखों लोगों की जानें चली गई हैं. और आगे भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये ये खूनी खेल निकट भविष्य में रुक पाएगा. फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच निकट भविष्य में वार्ता होगी और युद्धविराम पर सहमति भी बन सकती है.

अब हम रूस-यूक्रेन के इस मेगा वॉर के कई पहलुओं पर चर्चा करते हैं. 24 फरवरी, 2022 को रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण के बाद से युद्ध में कितने लोग मारे गए हैं? इसका आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं है. फिर भी बहुत सारे डेटा हैं. जिनके आधार पर आंख मूंदकर ये भरोसा किया जा सकता है कि इस युद्ध में लाखों की संख्या में लोग मारे गए हैं और लाखों लोग जख्मी हुए हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महीनों पहले सोशल साइट ट्रुथ सोशल पर लिखा, "मुझे अभी-अभी बताया गया है कि यूक्रेन के साथ हुए बेतुके युद्ध में इस महीने लगभग 20,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं. इस साल की शुरुआत से अब तक रूस ने 1,12,500 सैनिकों को खोया है. यह बहुत बड़ी बेवजह की मौतें हैं! हालांकि, यूक्रेन को भी बहुत नुकसान हुआ है. 1 जनवरी, 2025 से अब तक उन्होंने लगभग 8,000 सैनिकों को खोया है, और इस संख्या में उनके लापता सैनिक शामिल नहीं हैं. यूक्रेन ने भी नागरिकों को खोया है, लेकिन कम संख्या में, क्योंकि रूसी रॉकेट कीव और अन्य यूक्रेनी इलाकों में गिरे हैं. यह एक ऐसा युद्ध है, जो कभी नहीं होना चाहिए था. यह बाइडेन का युद्ध है, "ट्रंप" का नहीं. मैं बस यह देखने आया हूं कि क्या मैं इसे रोक सकता हूं!"

बीबीसी के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद से यूक्रेन पर रूसी हमले दोगुने से भी अधिक हो गए हैं. जनवरी 2025 में ट्रंप के व्हॉइट हाउस लौटने के बाद से,"मॉस्को से दर्ज हवाई हमले युद्ध के अपने चरम पर पहुंच गए हैं.",जबकि राष्ट्रपति ने घोषणा की थी कि "अगर वे सत्ता में लौटते हैं तो सिर्फ़ एक दिन में लड़ाई समाप्त कर देंगे."

रूसी सैनिकों को क्यों होता है नुकसान: युद्ध की एक रणनीति है मीट ग्राइंडर (Meat Grinder). शत्रु पर काबू पाने के इरादे से मानव जीवन की परवाह किए बगैर किसी विशेष स्थान पर सैनिकों द्वारा एक के बाद एक लगातार हमला करना मीट ग्राइंडर रणनीति कहलाता है. रूस दशकों से इसी युद्ध पद्धति को अपनाता है. मीट ग्राइंडर वो रणनीति है, जो सैनिकों के निजी जीवन के मूल्य को मान्यता नहीं देती है. रूस और उत्तर कोरिया इस रणनीति का इस्तेमाल जीवन की भारी कीमत पर कर रहे हैं. उत्तर कोरिया यूक्रेन युद्ध में रूस का साथ दे रहा है.

क्या है रूस की मीट ग्राइंडर रणनीति: मीट ग्राइंडर (Meat Grinder)एक ऐसी रणनीति है, जो शत्रु पर काबू पाने के इरादे से किसी भी मोर्चे पर सैनिकों द्वारा एक के बाद एक लगातार हमला किया जाता है. दुश्मनों पर सेना की इस रणनीति को मीट ग्राइंडर कहा जाता है. मीट ग्राइंडर स्ट्रैटजी में सैनिकों के निजी जीवन की कोई कीमत नहीं समझी जाती है. उत्तर कोरिया और रूस इस रणनीति का काफी इस्तेमाल करते हैं. गौर करें तो रूस-यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया, रूस का साथ दे रहा है.

मीट ग्राइंडर रणनीति का इतिहास: मीट ग्राइंडर एक रूसी रणनीति है. इस रणनीति में युद्धक्षेत्र में दुश्मन पर हावी होने के लिए सैनिकों की भारी तैनाती की जाती है और आक्रामक हमले पर फोकस किया जाता है. बीते 9 दशकों से चली आ रही यह रणनीति रूस का अपना दृष्टिकोण है. इसमें दुश्मन की ताकत को कमजोर किया जाता है. उनके खिलाफ सामूहिक लामबंदी की जाती है. साफ करें तो इसका उद्देश्य वॉर के समय सैनिकों की भारी तैनाती करना और दुश्मन को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से कमजोर करना होता है.

यूक्रेन के खिलाफ रूस की मीट ग्राइंडर रणनीति: रूस ने मीट ग्राइंडर रणनीति का इस्तेमाल करके यूक्रेन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बखमुत शहर पर 2023 में कब्जा कर लिया. इतना ही नहीं इसी रणनीति के बल पर रूस ने पूर्वी यूक्रेन और रूस के पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र में 2,350 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया. हालांकि उसे यह सफलता बहुत ज्यादा जानमाल के नुकसान के बाद मिली. मीट ग्राइंडर रणनीति के कारण सैनिकों की हुई मौतों की संख्या मीट ग्राइंडर रणनीति के बर्बरता को दिखाती है.

रूसी और यूक्रेनी सैनिक मारे गए?

द गार्जियन की रिपोर्ट में कहा गया कि ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के अनुसार, जून 2025 में तक, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण शुरू होने के बाद से 10 लाख से अधिक रूसी सैनिक मारे गए या घायल हुए.

की रिपोर्ट में कहा गया कि के अनुसार, जून 2025 में तक, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण शुरू होने के बाद से 10 लाख से अधिक रूसी सैनिक मारे गए या घायल हुए. सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज थिंक टैंक द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक युद्ध में 250,000 तक रूसी सैनिकों की मौत हो गई है. वहीं घायलों की संख्या 950,000 से ज़्यादा है.

द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक युद्ध में 250,000 तक रूसी सैनिकों की मौत हो गई है. वहीं घायलों की संख्या 950,000 से ज़्यादा है. रशिया मैटर्स के अप्रैल 2025 के अनुमान के मुताबिक,790,000 से ज़्यादा रूसी सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं.

के अप्रैल 2025 के अनुमान के मुताबिक,790,000 से ज़्यादा रूसी सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फरवरी 2025 में एनबीसी को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि युद्ध के मैदान में 46,000 से ज़्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए. वहीं 380,000 घायल हुए. इसके अलावा "हजारों" लापता हैं या रूसी जेलों में कैद में हैं.

ने फरवरी 2025 में एनबीसी को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि युद्ध के मैदान में 46,000 से ज़्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए. वहीं 380,000 घायल हुए. इसके अलावा "हजारों" लापता हैं या रूसी जेलों में कैद में हैं. एक वेब परियोजना यूएलॉसेस के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2025 तक ने युद्ध में अब तक 77,607 लोगों के मारे जाने की सूची बनाई जा चुकी थी.

के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2025 तक ने युद्ध में अब तक 77,607 लोगों के मारे जाने की सूची बनाई जा चुकी थी. वॉशिंगटन स्थित इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर (ISW) के मुताबिक, रूस ने अपने शरदकालीन हमलों के दौरान लगभग 1,25,800 सैनिकों को खो दिया है. रूस की मीट ग्राइंडर रणनीति का मतलब है कि मॉस्को कब्जे वाले क्षेत्र के प्रत्येक वर्ग किलोमीटर के लिए 50 से अधिक सैनिकों को खो रहा है. यूके डिफेंस इंटेलिजेंस के अनुमान के अनुसार, दिसंबर 2024 से, रूस के प्रतिदिन औसतन 1,523 लोग मारे गए और घायल हुए.

18 फीसदी सिकुड़ गया यूक्रेन:

CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक 24 फरवरी 2022 को जंग की शुरुआत के बाद यूक्रेन की 11 फीसदी जमीन पर रूस ने कब्जा कर लिया. वहीं साल 2014 से तुलना करें तो रूस यूक्रेन के 18 फीसदी भूभाग पर कब्जा कर चुका है.

2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया. 2014 में ही डोनबास यूक्रेन का ऐसा शहर था जिस पर रूस समर्थित अलगाववादियों का कब्जा था.

युद्ध में कितने लोग मारे गये हैं? 24 फरवरी, 2022 को रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण के बाद से युद्ध में कितने लोग मारे गए हैं? इसका आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं है. फिर दुनिया भर से मिले आंकड़ों पर गौर करें.

द वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) ने खुफिया जानकारी और अज्ञात स्रोतों का हवाला देते हुए दी थी कि रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से लगभग 10 लाख यूक्रेनी और रूसी मारे गए हैं या घायल हुए हैं. मृतकों में अधिकतर दोनों पक्षों के सैनिक हैं, उसके बाद यूक्रेनी नागरिक हैं.

डब्ल्यूएसजे की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2024 की पहली छमाही में यूक्रेन में पैदा होने वाले लोगों की तुलना में तीन गुना अधिक लोगों की मौतें हुई हैं.

अल जजीरा के अनुसार यूक्रेन के कमांडर-इन-चीफ कर्नल जनरल ओलेक्सेंडर सिरस्की का दावा है कि 30 दिसंबर, 2024 तक इस युद्ध में 4,27,000 रूसी सैनिक मारे गए या घायल हुए.

2 जनवरी 2025 को प्रकाशित एक विज्ञप्ति में, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने पिछले साल रूस के 430,790 सैनिकों के नुकसान का अनुमान लगाया था.

स्वतंत्र रूसी वेबसाइट मीडियाजोना के अनुसार, 1 जनवरी 2024 से 17 दिसंबर 2024 के बीच कम से कम 31,481 रूसी सैनिकों की मृत्यु की पुष्टि हुई है.

बीबीसी द्वारा एनालिसिस किए गए आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन में युद्ध के चौथे वर्ष में प्रवेश करने के साथ ही रूस की सेना के लिए लड़ने वाले 95,000 से अधिक लोग मारे गए हैं. हालांकि इस आंकड़े में वे लोग शामिल नहीं हैं जो स्वघोषित डोनबास गणराज्यों के मिलिशिया में लड़ते हुए मारे गए. बीबीसी का अनुमान है कि उनकी संख्या 21,000 से 23,500 के बीच है.

यूक्रेन के सैनिकों की मौत का आंकड़ा:

अल जजीरा के मुताबिक 8 दिसंबर 2024 को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक टेलीग्राम पोस्ट में घोषणा की कि फरवरी 2022 में युद्ध की शुरुआत के बाद से युद्ध में 46,000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए.

पिछली बार उन्होंने फरवरी 2024 में यूक्रेनी सैनिकों की मृत्यु की घोषणा की थी. उस समय उन्होंने कहा था कि 31,000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए थे. इसका मतलब यह है कि 2024 में लगभग 10 महीनों में युद्ध के मैदान में 12,000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निगरानी मिशन (HRMMU) की रिपोर्ट के अनुसार 24 फरवरी 2022 को रूस द्वारा यूक्रेन पर फुल स्केल वॉर के बाद से इस जंग में 12,654 से अधिक पुरुषों, महिलाओं, लड़कियों और लड़कों की हत्या हो चुकी है. जबकि लगभग 30,000 लोग घायल हुए. 84 प्रतिशत मौतें यूक्रेनी सरकार के नियंत्रण वाले क्षेत्र में और 16 प्रतिशत मौतें रूस के कब्जे वाले क्षेत्र में हुए. इस तरह से इस जंग से 42000 लोग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं. इनमें से मरने वालों की संख्या 12 हजार और घायलों की संख्या 30 हजार है.

UNICEF की रिपोर्ट कहती है कि इस जंग के शुरू होने के बाद 2520 बच्चे या तो मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं.

20 लाख लोग बेघर:

संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के मुताबिक यूक्रेन में अभी 20 लाख लोग बिना घर के रह रहे हैं. रूस द्वारा भूमि पर कब्जा करने और आक्रमण के बाद के वर्षों में लाखों यूक्रेनियन अपने घरों से भागकर यूक्रेन के अन्य भागों या अन्य देशों में चले गए हैं.

संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी के 2024 के अंत तक के आंकड़ों के मुताबिक, यूरोप में 6.3 मिलियन से अधिक यूक्रेनी शरणार्थी रह रहे हैं. इनमें जर्मनी में लगभग 1.2 मिलियन, पोलैंड में लगभग 1 मिलियन और चेक गणराज्य में 390,000 शामिल हैं.

जून 2024 तक संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक, रूसी फेडरेशन में 12 लाख यूक्रेनी शरणार्थी रह रहे थे.

एक करोड़ लोग विस्थापित: अनुमान है कि एक करोड़ से अधिक यूक्रेनियन अब भी विस्थापित हैं. साल 2024 के अंत तक यूक्रेन में लगभग 37 लाख आंतरिक रूप से विस्थापित थे और 69 लाख यूक्रेनियन देश के बाहर शरण की तलाश कर रहे थे.

युद्ध की शुरुआत के बाद से आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या में लगभग 40 फीसदी की कमी आई है, जबकि अन्य जगहों पर शरण लेने वालों की संख्या में लगभग 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

वॉर में अरबों-खरबों का नुकसान: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग की वजह से हुए आर्थिक नुकसान अरबों-खरबों में है. विश्व बैंक और यूक्रेन सरकार के अनुमान के अनुसार 2023 तक, यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को लगभग 150 अरब डॉलर (लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपये) का नुकसान होने का अनुमान था. साल 2024 के अंत तक यह आंकड़ा और बढ़ गया है. कुछ विशेषज्ञ इसे 400-500 अरब डॉलर तक आंकते हैं. इसमें पुनर्निर्माण लागत शामिल है.

साल 2022 में यूक्रेन की जीडीपी 35-40% तक सिकुड़ गई थी. साथ ही 2023-2024 में इसमें मामूली सुधार हुआ. हालांकि यह अब भी युद्ध-पूर्व स्तर से बहुत नीचे है.

वहीं, रूसी बमबारी में पुल, स्कूल, ध्वस्त सड़कें, अस्पताल, और नष्ट बिजली प्लांट के पुनर्निर्माण के लिए अरबों डॉलर चाहिए. रूस को भी इस युद्ध से भारी क्षति हुई है. हालांकि उसका नुकसान यूक्रेन जितना नहीं दिख रहा है.

अमेरिकी रक्षा मंत्रालय (पेंटागन) के 2023 के एक अनुमान के मुताबिक, रूस ने युद्ध में सेना, हथियार, और लॉजिस्टिक्स पर 211 अरब डॉलर खर्च किए थे. ऐसा अंदाजा है कि साल 2025 तक यह राशि 300 अरब डॉलर से ज़्यादा हो सकती है. पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों से रूस की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा. 2022 में उसकी जीडीपी 2-3% घट गई.

अगर सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नुकसानों को जोड़ा जाए, तो रूस-यूक्रेन युद्ध से अब तक 1.5 खरब डॉलर का नुकसान हो चुका है. इसमें यूक्रेन का बुनियादी ढांचा, रूस की युद्ध लागत सहित अनेक कारक हैं.

क्या यूक्रेन युद्ध जीत सकता है? रूस-यूक्रेन शांति वार्ता में आए दिन रुकावटें मिल रही हैं. रूसी सेना को अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोकने के लिए यूक्रेन लगातार संघर्ष कर रहा है. अब तो ये है कि कीव को सैनिकों की किल्लत है. वहीं अंतरराष्ट्रीय समुदाय से समर्थन और सहयोग की दरकार है. इन सबको लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सैनिकों की संख्या बढ़ाने के प्रयास में यूक्रेन में सैन्य भर्ती की आयु पहले ही घटाकर 25 वर्ष कर दी है. फिर भी सेना में कमी देखी जा रही है.