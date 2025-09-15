ETV Bharat / international

बढ़ते महासागरों से 15 लाख ऑस्ट्रेलियाई लोगों को खतरा

2050 तक 15 लाख से ज़्यादा ऑस्ट्रेलियाई लोगों के घरों और आजीविका को खतरा होगा. ( AFP )

By AFP Published : September 15, 2025 at 9:30 AM IST 3 Min Read

गोल्ड कोस्ट: जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते महासागरों और बाढ़ से 2050 तक 15 लाख से ज़्यादा ऑस्ट्रेलियाई लोगों के घरों और आजीविका को खतरा होगा, जबकि गर्मी से संबंधित बीमारियों से होने वाली मौतों में भी तेज़ी आएगी. यह चेतावनी सोमवार को एक ऐतिहासिक रिपोर्ट में दी गई है, जो इस हफ़्ते देश द्वारा उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य जारी करने से पहले जारी की गई है. लंबे समय से प्रतीक्षित राष्ट्रीय जलवायु जोखिम मूल्यांकन में पाया गया है कि बढ़ते तापमान का ऑस्ट्रेलिया में जीवन पर "व्यापक, संयोजित और समवर्ती" प्रभाव पड़ेगा, जहां 2.7 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं. जलवायु मंत्री क्रिस बोवेन ने कहा, "हम अब जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे हैं. यह अब कोई पूर्वानुमान, अनुमान या भविष्यवाणी नहीं है - यह एक जीवंत वास्तविकता है, और इसके किसी भी प्रभाव से बचने के लिए बहुत देर हो चुकी है." सरकार के लिए स्वतंत्र रूप से तैयार की गई इस रिपोर्ट में पाया गया है कि तटीय क्षेत्रों में रहने वाले 15 लाख लोगों को 2050 तक समुद्र के स्तर में वृद्धि और तटीय बाढ़ का खतरा होगा. इसी तरह से 2090 तक, लगभग 30 लाख लोग बढ़ते महासागरों के कारण खतरे में होंगे. समुद्र के स्तर में वृद्धि घरों, आजीविका और सांस्कृतिक संबंधों के लिए एक बड़ा खतरा है - खासकर टोरेस स्ट्रेट द्वीप समूह जैसे स्थानों पर. ऑस्ट्रेलिया के सबसे उत्तरी छोर के गर्म पानी में बिखरे हुए, कम आबादी वाले ये द्वीप वैश्विक औसत से कहीं अधिक तेज़ी से बढ़ते समुद्रों से खतरे में हैं.