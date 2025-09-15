बढ़ते महासागरों से 15 लाख ऑस्ट्रेलियाई लोगों को खतरा
2050 तक 15 लाख से ज़्यादा ऑस्ट्रेलियाई लोगों के घरों और आजीविका को खतरा होगा, जबकि गर्मी से होने वाली मौतों में भी तेजी आएगी.
गोल्ड कोस्ट: जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते महासागरों और बाढ़ से 2050 तक 15 लाख से ज़्यादा ऑस्ट्रेलियाई लोगों के घरों और आजीविका को खतरा होगा, जबकि गर्मी से संबंधित बीमारियों से होने वाली मौतों में भी तेज़ी आएगी.
यह चेतावनी सोमवार को एक ऐतिहासिक रिपोर्ट में दी गई है, जो इस हफ़्ते देश द्वारा उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य जारी करने से पहले जारी की गई है.
लंबे समय से प्रतीक्षित राष्ट्रीय जलवायु जोखिम मूल्यांकन में पाया गया है कि बढ़ते तापमान का ऑस्ट्रेलिया में जीवन पर "व्यापक, संयोजित और समवर्ती" प्रभाव पड़ेगा, जहां 2.7 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं.
जलवायु मंत्री क्रिस बोवेन ने कहा, "हम अब जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे हैं. यह अब कोई पूर्वानुमान, अनुमान या भविष्यवाणी नहीं है - यह एक जीवंत वास्तविकता है, और इसके किसी भी प्रभाव से बचने के लिए बहुत देर हो चुकी है."
सरकार के लिए स्वतंत्र रूप से तैयार की गई इस रिपोर्ट में पाया गया है कि तटीय क्षेत्रों में रहने वाले 15 लाख लोगों को 2050 तक समुद्र के स्तर में वृद्धि और तटीय बाढ़ का खतरा होगा. इसी तरह से 2090 तक, लगभग 30 लाख लोग बढ़ते महासागरों के कारण खतरे में होंगे.
समुद्र के स्तर में वृद्धि घरों, आजीविका और सांस्कृतिक संबंधों के लिए एक बड़ा खतरा है - खासकर टोरेस स्ट्रेट द्वीप समूह जैसे स्थानों पर.
ऑस्ट्रेलिया के सबसे उत्तरी छोर के गर्म पानी में बिखरे हुए, कम आबादी वाले ये द्वीप वैश्विक औसत से कहीं अधिक तेज़ी से बढ़ते समुद्रों से खतरे में हैं.
सोमवार की यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब ऑस्ट्रेलिया आने वाले हफ़्ते में उत्सर्जन में कमी के अपने अगले दौर के लक्ष्यों की घोषणा करने वाला है, जो ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते के तहत एक प्रमुख दायित्व है. कई लोगों को उम्मीद है कि देश और भी महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का खुलासा करेगा.
ऑस्ट्रेलियाई संपत्ति के मूल्यों में 2050 तक 611 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (406 अरब अमेरिकी डॉलर) का नुकसान होने का अनुमान है और 2090 तक यह बढ़कर 770 अरब डॉलर हो सकता है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर तापमान 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, तो देश के सबसे अधिक आबादी वाले शहर सिडनी में गर्मी से होने वाली मौतों में 400 प्रतिशत से ज़्यादा की वृद्धि हो सकती है.
और रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन तेज़ होगा, ऑस्ट्रेलिया की अनोखी प्रजातियाँ या तो स्थानांतरित होने, नई परिस्थितियों के अनुकूल होने या विलुप्त होने के लिए मजबूर होंगी.
क्लाइमेट काउंसिल एनजीओ की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमांडा मैकेंजी ने रिपोर्ट को "भयावह" बताया. मैकेंजी ने कहा, "हम जलवायु प्रदूषण को अभी और तेज़ी से कम करके एक बेहतर भविष्य चुन सकते हैं."
उन्होंने आगे कहा, "पहला कदम 2035 के लिए सबसे मज़बूत जलवायु लक्ष्य को क़ानून बनाना और नई प्रदूषणकारी परियोजनाओं को रोकना है."
दुनिया के सबसे बड़े जीवाश्म ईंधन निर्यातकों में से एक, ऑस्ट्रेलिया की जलवायु कार्रवाई को एक राजनीतिक और आर्थिक दायित्व मानने के लिए आलोचना की गई है.
