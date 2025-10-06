ETV Bharat / international

माउंट एवरेस्ट के बर्फीले तूफान में फंस गए 1,000 पर्वतारोही, रेस्क्यू टीम ने 350 ट्रैकरों को बचाया

तूफान की वजह से माउंट एवरेस्ट पर 1,000 लोग फंस गए हैं. चीनी मीडिया के मुताबिक अब तक 350 ट्रैकरों को निकाला जा चुका है.

Mount Everest Climbers Stranded
तूफान की वजह से माउंट एवरेस्ट पर 1,000 ट्रैकर फंसे. (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 6, 2025 at 9:35 AM IST

बीजिंग: माउंट एवरेस्ट की सुदूर तिब्बती ढलानों पर रविवार को बचाव कार्य जारी है. यहां दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत के पूर्वी हिस्से में स्थित शिविरों में बर्फीले शिविरों में एक हजार लोग फंस गए हैं. वहीं चीनी मीडिया के मुताबिक 350 लोगों को अब तक निकाला जा चुका है.

4,900 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर स्थित इस क्षेत्र में बर्फबारी के कारण वहां पहुंचना नामुमकिन सा हो गया है. यहां फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए सैकड़ों स्थानीय ग्रामीणों और बचाव दल दिन रात काम कर रहे हैं.

बीबीसी ने स्थानीय मीडिया के हवाले से बताया कि कुछ पर्यटकों को पहले ही बचा लिया गया है. तिब्बत में माउंट एवरेस्ट की पूर्वी ढलानों पर शुक्रवार शाम से भारी बर्फबारी शुरू हुई और तेज हो गई है, जो पर्वतारोहियों और पैदल यात्रियों के बीच एक लोकप्रिय क्षेत्र है.

उधर पड़ोसी देश नेपाल में भी भारी बारिश हुई है. इसके कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई है. जिसकी वजह से 52 लोगों की मौत हो गई है.

गौर करें तो माउंट एवरेस्ट को चीन में माउंट कोमोलांगमा कहा जाता है. 8,849 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है.

इस बीच, 2025 के प्रशांत क्षेत्र के तूफानी मौसम का 21वां नामित तूफान, टाइफून मत्मो, रविवार को दक्षिण चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के झानजियांग शहर के ज़ुवेन काउंटी के पूर्वी तट पर पहुंच गया है.

स्थानीय सरकारों ने 151 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति वाले इस तूफान के आने से पहले ग्वांगडोंग और हैनान के दक्षिणी प्रांतों से लगभग 3,47,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया.

बता दें कि नेपाल और चीन (तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र) की सीमा पर हिमालय पर्वत की चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है. यह इसे दोनों देशों का हिस्सा बनाता है. यह हिमालय पर्वत श्रृंखला की कड़ी है. इतना ही नहीं ये पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है. इसकी ऊंचाई 8,848 से 8,849 मीटर के बीच है.

गौर करें तो एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है. हरेक साल हिमालय की इस चोटी पर लोग चढ़ने की कोशिश करते हैं. वहीं इस पर ट्रैकिंग करना बेहद खतरनाक माना जाता है. अक्तूबर के महीने में एवरेस्ट और उसके आसपास के इलाकों में ट्रैकिंग को सबसे सुरक्षित माना जाता है. इस मौसम में तापमान सामान्य रहता है. आसमान साफ रहता है. हालांकि हाइकर्स और गाइड शुक्रवार शाम को शुरू हुए बर्फीले तूफान से हैरान हैं. कुदांग टाउनशिप में सुरक्षित निकाले गए एक हाइकर ने मीडिया को बताया कि पहाड़ों में बहुत ज्यादा बारिश और ठंड थी. वहां पर हाइपरथर्मिया का खतरा है.

