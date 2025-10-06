ETV Bharat / international

माउंट एवरेस्ट के बर्फीले तूफान में फंस गए 1,000 पर्वतारोही, रेस्क्यू टीम ने 350 ट्रैकरों को बचाया

तूफान की वजह से माउंट एवरेस्ट पर 1,000 ट्रैकर फंसे. ( AP )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 6, 2025 at 9:35 AM IST 3 Min Read

बीजिंग: माउंट एवरेस्ट की सुदूर तिब्बती ढलानों पर रविवार को बचाव कार्य जारी है. यहां दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत के पूर्वी हिस्से में स्थित शिविरों में बर्फीले शिविरों में एक हजार लोग फंस गए हैं. वहीं चीनी मीडिया के मुताबिक 350 लोगों को अब तक निकाला जा चुका है. 4,900 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर स्थित इस क्षेत्र में बर्फबारी के कारण वहां पहुंचना नामुमकिन सा हो गया है. यहां फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए सैकड़ों स्थानीय ग्रामीणों और बचाव दल दिन रात काम कर रहे हैं. बीबीसी ने स्थानीय मीडिया के हवाले से बताया कि कुछ पर्यटकों को पहले ही बचा लिया गया है. तिब्बत में माउंट एवरेस्ट की पूर्वी ढलानों पर शुक्रवार शाम से भारी बर्फबारी शुरू हुई और तेज हो गई है, जो पर्वतारोहियों और पैदल यात्रियों के बीच एक लोकप्रिय क्षेत्र है. उधर पड़ोसी देश नेपाल में भी भारी बारिश हुई है. इसके कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई है. जिसकी वजह से 52 लोगों की मौत हो गई है. गौर करें तो माउंट एवरेस्ट को चीन में माउंट कोमोलांगमा कहा जाता है. 8,849 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है.