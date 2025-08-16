ETV Bharat / international

शिखर वार्ता से कम नहीं था ट्रंप-पुतिन का मिलन; उड़ते सैन्य विमानों को ट्रंप ने दी सलामी - TRUMP PUTIN RED CARPET

अलास्का में ट्रंप-पुतिन की खास बैठक उसी तरह के सख्त प्रोटोकॉल के साथ हो रही है थी, जैसा, शिखर सम्मेलनों में देखा जाता है.

अलास्का में ट्रंप-पुतिन की खास बैठक उसी तरह के सख्त प्रोटोकॉल के साथ हुई.
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 16, 2025 at 11:15 AM IST

एंकोरेज (अलास्का): यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को अलास्का के एंकोरेज में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने और यूक्रेन में युद्ध की समाप्ति पर चर्चा करने के लिए संयुक्त बेस एल्मेंडॉर्फ-रिचर्डसन स्थित एयर फोर्स वन से बाहर निकले. उससे पहले ही रेड कार्पेट को अंतिम रूप से अच्छी तरह से साफ किया गया था.

हालांकि यह बैठक कुछ ही दिनों में आयोजित की जा रही थी. मगर शुक्रवार की यह खास बैठक उसी तरह के सख्त प्रोटोकॉल के साथ हो रही है थी, जैसा कि आमतौर पर लंबे समय से नियोजित शिखर सम्मेलनों में देखा जाता था.

आगमन के समय से लेकर विमानों के पार्किंग स्थल तक, हर चीज पर सावधानीपूर्वक बातचीत की गई. कोई भी नेता दूसरे का इंतजार करते हुए नहीं दिखना चाहता. हालांकि ट्रंप पहले पहुंच गए, लेकिन पुतिन के उनका स्वागत करने के लिए तैयार होने तक वे विमान में ही रहे.

सम्मान के पारंपरिक प्रतीक, रेड कार्पेट पर अमेरिकी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी किया गया. इसके साथ चार F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान खड़े किए गए. गौर करें तो ऐसे आयोजनों में, कोई भी तस्वीर या पल मात्र संयोग पर नहीं छोड़ा जाता. रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी ऐतिहासिक वार्ता में राष्ट्रपति पुतिन के साथ थे.

रूसी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट में क्रेमलिन के हवाले से कहा गया, "अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ रूसी अधिकारी विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव होंगे."

बता दें कि रूस की ये घोषणा, वॉशिंगटन द्वारा अंतिम समय में यह घोषणा किए जाने के बाद आया कि दोनों नेता अकेले नहीं मिलेंगे. अपनी विशिष्ट लाल टाई पहने, ट्रंप, ज्वॉइंट बेस एल्मेंडॉर्फ-रिचर्डसन में रेड कार्पेट पर उतरे और पुतिन के आने का इंतजार किया. गहरे रंग के सूट पहने दोनों नेताओं ने कार्पेट पर कंधे से कंधा मिलाकर चलने से पहले एक-दूसरे से हाथ मिलाया. इस दौरान टर्मिनल पर मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर उनका जोरदार स्वागत किया.

इस दौरान अमेरिकी सैन्य विमानों के ऊपर से गुजरते ही ट्रंप ने एक सलामी दी. एल्मेंडॉर्फ एयरबेस के टरमैक ने डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया. बता दें कि ये एल-आकार में बिछा एक लालकालीन "अलास्का 2025" नामक प्लेटफ़ॉर्म की ओर आया था. कालीन पर चार F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान बिछे हुए थे, जो एक अद्भुत दृश्य था, क्योंकि एल्मेंडॉर्फ में तैनात स्क्वाड्रनों को अमेरिकी हवाई क्षेत्र में आने वाले रूसी विमानों को रोकने का काम सौंपा गया है.

व्हॉइट हाउस के मुताबिक, ट्रंप ने अलास्का के दो अमेरिकी सीनेटरों लिसा मुर्कोव्स्की और डैन सुलिवन के साथ-साथ गवर्नर माइक डनलेवी से भी मुलाकात की. अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ आमने-सामने की मुलाकातें कुछ हद तक रहस्यमयी रहीं. कमरे के अंदर केवल एक अनुवादक होने के कारण, अक्सर यह स्पष्ट नहीं हो पाता था कि वास्तव में क्या चर्चा हुई.

शुक्रवार के सत्र में दो सहयोगियों - विदेश मंत्री मार्को रुबियो और अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ - के शामिल होने से बैठक समाप्त होने के बाद और अधिक साफ संदेश मिला.

व्हॉइट हाउस ने कहा है कि पुतिन के साथ बैठक में ट्रंप अकेले नहीं होंगे. उनके साथ रुबियो और विटकॉफ भी उनके साथ होंगे. बैठक के बाद दोपहर के भोजन में रुबियो, विटकॉफ, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और ट्रंप की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी विल्स भी शामिल ुए.

