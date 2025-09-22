मोरक्को में ऑपरेशन सिंदूर पर राजनाथ बोले- हमने धर्म नहीं, बल्कि कर्म देखकर मारा
राजनाथ सिंह दो दिवसीय दौरे पर मोरक्को पहुंचे हैं. उन्होंने यह बातें भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहीं.
Published : September 22, 2025 at 10:01 AM IST
रबात: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को मोरक्को के रबात में पहलगाम आतंकवादी हमले को अंजाम देने वाले पाकिस्तानी आतंकवादियों और भारत की प्रतिक्रिया को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने दोनों देशों के बीच की कार्रवाई के अंतर को उजागर करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों को उनके धर्म को नहीं बल्कि उनके कर्मों को देखकर मारा है. इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी नागरिक या सैन्य प्रतिष्ठान को अछूता नहीं छोड़ा गया था.
अपनी यात्रा के दौरान मोरक्को के रबात में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करते हुए रक्षा मंत्री ने भारत की धर्मनिरपेक्षता पर भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि भारत विभिन्न समुदायों के लोगों के बीच भेदभाव नहीं करता. राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि अब भारत की विशेषता देखो, आतंकवादियो ने देशवाशियों का धर्म पूछ कर मारा, मगर हम लोगों ने किसी का धर्म देख नहीं, उनका कर्म देख कर मारा है.
#WATCH | #OperationSindoor | Rabat, Morocco: At the interaction with the Indian community in Morocco, Defence Minister Rajnath Singh says, " the terrorists came here and killed our citizens after asking their religion. humne kisi ka dharm dekh kar nahi, unka karm dekh kar maara… pic.twitter.com/EKiewH5xBo— ANI (@ANI) September 22, 2025
भारत में मजबूत धर्मनिरपेक्ष आधार होने का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि हमें लोगों के किसी भी धर्म को मानने में कोई समस्या नहीं है. यह स्वतंत्रता है कि जो कोई भी जिस भी धर्म को मानना चाहता है, वह उसमें विश्वास करे. कोई भी हो, चाहे वह किसी विशेष धर्म या समुदाय से हो, हम भेदभाव नहीं करते. यह भारत का चरित्र है.
राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने केवल उन लोगों और संगठनों को निशाना बनाया जो हमले के लिए जिम्मेदार थे, किसी भी नागरिक या सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया. उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ उन्हीं लोगों को मारा जिन्होंने हमारे लोगों को मारा. हमने किसी नागरिक या सैन्य प्रतिष्ठान पर हमला नहीं किया. सिर्फ भारत ही ऐसा चरित्र रख सकता है. अगर हम चाहते, तो किसी भी सैन्य या नागरिक प्रतिष्ठान पर हमला कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया. हमें भारत के इस चरित्र को बनाए रखना चाहिए.
#WATCH | #OperationSindoor | Rabat, Morocco: At the interaction with the Indian community in Morocco, Defence Minister Rajnath Singh says, " ...'jinh mohi mara, tinh mohi mare'...the same was done this time, too. we killed only those who killed our people. we didn't attack any… pic.twitter.com/lzA5t8TqJX— ANI (@ANI) September 22, 2025
बता दें, राजनाथ सिंह रविवार को दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मोरक्को पहुंचे, जो किसी भारतीय रक्षा मंत्री की पहली मोरक्को यात्रा है. सिंह कैसाब्लांका मोहम्मद वी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे, जहां कैसाब्लांका के सैन्य कमान के प्रमुख वली और मोरक्को में भारतीय राजदूत संजय राणा ने उनका स्वागत किया. भारतीय एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित भारतीय समुदाय के सदस्य भी बड़ी संख्या में मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए उपस्थित हुए.
पढ़ें: ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी कैंप को किया था ध्वस्त, लश्कर कमांडर का कबूलनामा
