मोरक्को में ऑपरेशन सिंदूर पर राजनाथ बोले- हमने धर्म नहीं, बल्कि कर्म देखकर मारा

रबात: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को मोरक्को के रबात में पहलगाम आतंकवादी हमले को अंजाम देने वाले पाकिस्तानी आतंकवादियों और भारत की प्रतिक्रिया को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने दोनों देशों के बीच की कार्रवाई के अंतर को उजागर करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों को उनके धर्म को नहीं बल्कि उनके कर्मों को देखकर मारा है. इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी नागरिक या सैन्य प्रतिष्ठान को अछूता नहीं छोड़ा गया था.

अपनी यात्रा के दौरान मोरक्को के रबात में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करते हुए रक्षा मंत्री ने भारत की धर्मनिरपेक्षता पर भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि भारत विभिन्न समुदायों के लोगों के बीच भेदभाव नहीं करता. राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि अब भारत की विशेषता देखो, आतंकवादियो ने देशवाशियों का धर्म पूछ कर मारा, मगर हम लोगों ने किसी का धर्म देख नहीं, उनका कर्म देख कर मारा है.

भारत में मजबूत धर्मनिरपेक्ष आधार होने का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि हमें लोगों के किसी भी धर्म को मानने में कोई समस्या नहीं है. यह स्वतंत्रता है कि जो कोई भी जिस भी धर्म को मानना ​​चाहता है, वह उसमें विश्वास करे. कोई भी हो, चाहे वह किसी विशेष धर्म या समुदाय से हो, हम भेदभाव नहीं करते. यह भारत का चरित्र है.