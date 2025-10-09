राजनाथ का ऑस्ट्रेलिया दौरा, पारंपरिक रूप से हुआ स्वागत, ऑस्ट्रेलियाई नेताओं संग की अहम बैठक
राजनाथ सिंह का पारंपरिक 'वेलकम टू कंट्री' समारोह में सम्मानित किया गया. रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई नेताओं साथ महत्वपूर्ण वार्ता की.
Published : October 9, 2025 at 9:51 AM IST
कैनबरा: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा और रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए गुरुवार को अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर कैनबरा पहुँचे. उनकी यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ती गति और एक स्वतंत्र, खुले और सुरक्षित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है.
कैनबरा हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के सहायक रक्षा मंत्री पीटर खलील और संयुक्त अभियान प्रमुख वाइस एडमिरल जस्टिन जोन्स ने राजनाथ सिंह का गर्मजोशी और सम्मान के साथ स्वागत किया. संसद भवन में ऑस्ट्रेलिया के उप-प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने राजनाथ सिंह का औपचारिक स्वागत किया.
राजनाथ सिंह के सम्मान में पारंपरिक 'वेलकम टू कंट्री' स्मोक सेरेमनी का आयोजन किया गया. यह एक प्रतीकात्मक ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी अनुष्ठान है जो इस भूमि के पारंपरिक संरक्षकों को मान्यता देता है और मित्रता एवं मेल-मिलाप का प्रतीक है.
राजनाथ सिंह ने उप-प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के साथ व्यापक चर्चा की. इसमें दोनों पक्षों के वरिष्ठ रक्षा अधिकारी शामिल हुए. दोनों नेताओं ने भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग में तेजी से हो रही वृद्धि की सराहना की और वार्ता को उत्पादक, दूरदर्शी और रणनीतिक समन्वय के विस्तार पर केंद्रित बताया.
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज भी बैठक में शामिल हुए और उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैनबरा नई दिल्ली के साथ अपनी साझेदारी को कितना महत्व देता है. दृश्यों में प्रधानमंत्री अल्बानीज को राजनाथ सिंह के साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए दिखाया गया. साथ ही अल्बानीज, मार्लेस और सिंह को एक साथ दिखाया गया जो दो इंडो-पैसिफिक भागीदारों के बीच एकता और सहयोग का मजबूत प्रतीक है.
रक्षा मंत्रालय ने X पर एक पोस्ट में कहा, 'रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के बहुउद्देशीय टैंकर परिवहन विमान KC-30A में सवार हुए. सिडनी से कैनबरा जाते समय उन्होंने F-35 में हवा से हवा में ईंधन भरने की प्रक्रिया देखी. भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स (RAAF) और भारतीय सशस्त्र बलों को 2024 में हवा से हवा में ईंधन भरने की अनुमति देने वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे.'
रक्षा मंत्री सिंह गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया की अपनी आधिकारिक यात्रा के तहत कैनबरा पहुँचे, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना है.