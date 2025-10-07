पाकिस्तान में रेलवे ट्रैक पर भीषण विस्फोट, जाफर एक्सप्रेस के पांच डिब्बे पटरी से उतरे, कई घायल
पाकिस्तान में क्वेटा- पेशावर के बीच चलने वाली जाफर एक्सप्रेस को दहशतगर्दों ने एक बार फिर निशाना बनाया.
पेशावर: पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी सिंध प्रांत में मंगलवार को रेलवे ट्रैक पर हुए विस्फोट में कई लोग घायल हो गए. इस विस्फोट में जाफर एक्सप्रेस के पांच डिब्बे पटरी से उतर गए. इस घटना में कई लोग घायल हो गए जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. रेलवे पुलिस ने यह जानकारी दी. पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर इस वर्ष कई बार हमला हो चुके हैं.
यह विस्फोट सिंध के शिकारपुर जिले में सुल्तान कोट के पास सोमरवाह के पास हुआ. पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर बचाव अभियान जारी है. पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी टुकड़ियों ने क्षेत्र की घेराबंदी कर दी. साथ ही विस्फोट की प्रकृति का पता लगाने के लिए साक्ष्य एकत्र करना शुरू कर दिया.
प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि रेलवे ट्रैक को काफी नुकसान पहुँचा है. क्वेटा और पेशावर के बीच चलने वाली जाफर एक्सप्रेस को हाल के महीनों में कई बार निशाना बनाया गया. मार्च में हुआ हमला सबसे भीषण था. इस साल सितंबर में बलूचिस्तान के मस्तुंग के दश्त इलाके में रेलवे ट्रैक पर हुए एक विस्फोट में जाफर एक्सप्रेस का एक डिब्बा नष्ट हो गया और छह अन्य डिब्बे पटरी से उतर गए.
इसमें 12 यात्री घायल हो गए थे. 10 अगस्त को मस्तुंग जिले में एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के विस्फोट से ट्रेन के छह डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे चार लोग घायल हो गए. 4 अगस्त को कोलपुर के पास निकासी के लिए भेजे गए पायलट इंजन पर गोलीबारी हुई.
अलगाववादी बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली. जून 2025 में सिंध के जैकोबाबाद जिले में एक और विस्फोट हुआ जिसमें ट्रेन के चार डिब्बे पटरी से उतर गए. उस हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं थी. 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया गया.
इसमें 26 लोग मारे गए. इनमें सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे. सुरक्षा बलों ने एक लक्षित अभियान में ट्रेन पर हमला करने वाले 33 आतंकवादियों को मार गिराया और 354 बंधकों को छुड़ाया. ऐसा माना जाता है कि जातीय बलूच आतंकवादी समूह ऐसे हमलों को अंजाम देते हैं.