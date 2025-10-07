ETV Bharat / international

पाकिस्तान में रेलवे ट्रैक पर भीषण विस्फोट, जाफर एक्सप्रेस के पांच डिब्बे पटरी से उतरे, कई घायल

पाकिस्तान में रेलवे ट्रैक पर विस्फोट (प्रतीकात्मक फोटो) ( ANI )

Published : October 7, 2025

पेशावर: पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी सिंध प्रांत में मंगलवार को रेलवे ट्रैक पर हुए विस्फोट में कई लोग घायल हो गए. इस विस्फोट में जाफर एक्सप्रेस के पांच डिब्बे पटरी से उतर गए. इस घटना में कई लोग घायल हो गए जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. रेलवे पुलिस ने यह जानकारी दी. पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर इस वर्ष कई बार हमला हो चुके हैं. यह विस्फोट सिंध के शिकारपुर जिले में सुल्तान कोट के पास सोमरवाह के पास हुआ. पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर बचाव अभियान जारी है. पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी टुकड़ियों ने क्षेत्र की घेराबंदी कर दी. साथ ही विस्फोट की प्रकृति का पता लगाने के लिए साक्ष्य एकत्र करना शुरू कर दिया. प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि रेलवे ट्रैक को काफी नुकसान पहुँचा है. क्वेटा और पेशावर के बीच चलने वाली जाफर एक्सप्रेस को हाल के महीनों में कई बार निशाना बनाया गया. मार्च में हुआ हमला सबसे भीषण था. इस साल सितंबर में बलूचिस्तान के मस्तुंग के दश्त इलाके में रेलवे ट्रैक पर हुए एक विस्फोट में जाफर एक्सप्रेस का एक डिब्बा नष्ट हो गया और छह अन्य डिब्बे पटरी से उतर गए.