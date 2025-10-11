विनाशकारी आग से उबर रहे अल्बानिया के फॉरेस्ट
अल्बानिया में अब तक की सबसे भीषण आग में लगभग 60,000 हेक्टेयर यानी लगभग 150,000 एकड़ जल गया था.
October 11, 2025
ग्राम्श: अल्बानिया गर्मियों में लगी विनाशकारी जंगल की आग से उबर रहा है. वहीं स्थानीय लोग और विशेषज्ञ इसके सिकुड़ते जंगलों को बढ़ती आपदाओं से बचाने के लिए एक लंबी वापसी की राह पर हैं.
यूरोपीय वन अग्नि सूचना प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार, इस साल की शुरुआत में दक्षिणी यूरोप के कुछ हिस्सों में लगी आग में यह अल्बानिया के भूभाग का लगभग दो प्रतिशत हिस्सा था, जो जल गया.
इस छोटे से विकासशील देश के लिए ये नुकसान बहुत बड़ा था. इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. दर्जनों घर नष्ट हो गए थे. महत्वपूर्ण जंगल राख में बदल गए थे.
आर्मंड किशा ने एएफपी को बताया, "जंगल बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उन्हें पुनर्जीवित होने के लिए समय चाहिए." ये बातें उन्होंने अपनी बढ़ईगीरी कार्यशाला के खंडहरों में खड़े होकर बताई, जो अगस्त में मध्य ग्राम्श क्षेत्र में लगी आग में नष्ट हो गई थी.
अपने घर और पशुधन को खोने के बाद पुनर्निर्माण की कोशिश करते हुए, किशा उस देवदार के जंगल के लिए शोक मना रहे हैं जो बचपन से उनके चारों ओर था. उन्होंने कहा, "हमें यहां पहले जैसे हरे देवदार के पेड़ नहीं दिखेंगे. यह एक आपदा है."
कोयले की गंध अब भी बनी हुई है, लेकिन स्थानीय अग्निशमन विभाग सर्दियों के गीले महीनों से पहले जंगल को तेजी से बहाल करने की जरूरत की चेतावनी दे रहा है. ग्राम्श अग्निशमन इकाई के प्रमुख इलिर लालपुशी ने कहा, "यह प्राकृतिक आपदा जानलेवा बाढ़ का कारण बन सकती है."
वर्षों से, वैज्ञानिक चेतावनी देते रहे हैं कि भीषण जंगल की आग के बाद विनाशकारी बाढ़ का खतरा नाटकीय रूप से बढ़ जाता है, क्योंकि बारिश जले हुए जंगल की सतह तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती है और शेष वनस्पतियों से पानी के बहाव को बहुत कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है. लापुशी ने कहा, "हमें जंगल को पुनर्जीवित करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी होगी."
विश्व बैंक की 2024 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्बानिया जलवायु आपदाओं के सबसे ज़्यादा जोखिम वाले यूरोपीय देशों में से एक है. रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले दो दशकों में इसके लगभग सभी क्षेत्र बाढ़, जंगल की आग, भूस्खलन या भूकंप से प्रभावित हुए हैं.
रिपोर्ट में कहा गया है कि 1990 के दशक के दौरान अधिकांश बाल्कन क्षेत्रों में अनौपचारिक बस्तियों में तेजी से वृद्धि हुई, जो अक्सर बाढ़-प्रवण भूमि पर बनी थीं, जिसका अर्थ है कि जैसे-जैसे आपदाओं की आवृत्ति बढ़ेगी, वे "मिश्रित और प्रपात" बन सकती हैं.
तिराना स्थित वानिकी इंजीनियर और शोधकर्ता अब्दुल्ला डिकू ने कहा कि चूंकि अल्बानिया जलवायु परिवर्तन के कारण और भी ज़्यादा चरम मौसम का सामना कर रहा है, इसलिए उसके वन प्रबंधन में सुधार जरूरी है.
डिकू ने कहा कि वनों की कटाई, जलविद्युत बांधों से नदियों के प्रवाह में कमी और ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का पलायन देश में जंगल की आग को और तेज कर रहा है और जंगलों को और भी ज़्यादा खतरा पैदा कर रहा है. "कुल मिलाकर स्थिति यह है कि अब हमारे पास 20 या 25 साल पहले की तुलना में कम से कम 30 प्रतिशत कम जंगल हैं."
इस महीने की शुरुआत में, प्रधानमंत्री एडी रामा ने वनों को पुनर्जीवित करने के लिए एक कार्य योजना की घोषणा की. उनकी सरकार ने आग से प्रभावित भूमि पर निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया और आगजनी करने वालों के लिए कठोर दंड का वादा किया.
अगस्त में आग लगाने के आरोप में दस लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें अब रिहा कर दिया गया है. लेकिन डिकू ने कहा कि अल्बानिया वन पुनर्स्थापन परियोजनाओं में पिछड़ा हुआ है और यूरोप में सबसे कम निवेश कर रहा है. जैसे-जैसे दोबारा वृक्षारोपण के प्रयास जारी हैं, स्थानीय लोग और विशेषज्ञ अपने जंगलों में पेड़ों की प्रजाति बदलने पर जोर दे रहे हैं.
जब आग ग्राम्श क्षेत्र में फैली, तो उसने चीड़ के पेड़ों को निगल लिया, जिनके शंकु "आग से भरे बम" में बदल गए, ऐसा बुरी तरह प्रभावित स्केंडरबेगास गांव के निवासी कुजतिम पल्लोसी ने बताया.
पर्यावरण गैर-सरकारी संगठन पीपीएनईए के अनुसार, जंगलों को आपदाओं के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाने के प्रयास जारी हैं.
जीवविज्ञानी मेलितजान नेजाज ने कहा कि एनजीओ अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के साथ मिलकर एक पुनर्स्थापना योजना को लागू करने पर काम कर रहा है, जिसमें ऐसे पेड़ों को शामिल करना शामिल है जो "आग, बाढ़ और भूस्खलन जैसी चरम स्थितियों" का बेहतर ढंग से सामना कर सकें.
ग्राम्श में, नगरपालिका चीड़ के पेड़ों को अन्य पेड़ों, विशेष रूप से पर्णपाती प्रजातियों के साथ बदलने के विकल्प तलाश रही है. लेकिन पल्लोसी के लिए, अपने घर को बचाने के लिए ये बदलाव बहुत देर से किए गए थे। 30 मिनट से भी कम समय में, उसका घर राख में बदल गया, उसकी बकरियां ज़िंदा जल गईं, और उसकी पारिवारिक यादें उसके बच्चों की तस्वीरें आग की भेंट चढ़ गईं.
"यह घर ही हमारे पास था. यह घर मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है, मेरा परिवार है, मेरी मेहनत है. यह घर सचमुच मेरे लिए सब कुछ है."
