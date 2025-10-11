ETV Bharat / international

विनाशकारी आग से उबर रहे अल्बानिया के फॉरेस्ट

जंगल की विनाशकारी आग से उबर रहे अल्बानिया के फॉरेस्ट. ( AFP )

By AFP Published : October 11, 2025 at 12:06 PM IST 5 Min Read

ग्राम्श: अल्बानिया गर्मियों में लगी विनाशकारी जंगल की आग से उबर रहा है. वहीं स्थानीय लोग और विशेषज्ञ इसके सिकुड़ते जंगलों को बढ़ती आपदाओं से बचाने के लिए एक लंबी वापसी की राह पर हैं. यूरोपीय वन अग्नि सूचना प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार, इस साल की शुरुआत में दक्षिणी यूरोप के कुछ हिस्सों में लगी आग में यह अल्बानिया के भूभाग का लगभग दो प्रतिशत हिस्सा था, जो जल गया. इस छोटे से विकासशील देश के लिए ये नुकसान बहुत बड़ा था. इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. दर्जनों घर नष्ट हो गए थे. महत्वपूर्ण जंगल राख में बदल गए थे. आर्मंड किशा ने एएफपी को बताया, "जंगल बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उन्हें पुनर्जीवित होने के लिए समय चाहिए." ये बातें उन्होंने अपनी बढ़ईगीरी कार्यशाला के खंडहरों में खड़े होकर बताई, जो अगस्त में मध्य ग्राम्श क्षेत्र में लगी आग में नष्ट हो गई थी. अपने घर और पशुधन को खोने के बाद पुनर्निर्माण की कोशिश करते हुए, किशा उस देवदार के जंगल के लिए शोक मना रहे हैं जो बचपन से उनके चारों ओर था. उन्होंने कहा, "हमें यहां पहले जैसे हरे देवदार के पेड़ नहीं दिखेंगे. यह एक आपदा है." कोयले की गंध अब भी बनी हुई है, लेकिन स्थानीय अग्निशमन विभाग सर्दियों के गीले महीनों से पहले जंगल को तेजी से बहाल करने की जरूरत की चेतावनी दे रहा है. ग्राम्श अग्निशमन इकाई के प्रमुख इलिर लालपुशी ने कहा, "यह प्राकृतिक आपदा जानलेवा बाढ़ का कारण बन सकती है." वर्षों से, वैज्ञानिक चेतावनी देते रहे हैं कि भीषण जंगल की आग के बाद विनाशकारी बाढ़ का खतरा नाटकीय रूप से बढ़ जाता है, क्योंकि बारिश जले हुए जंगल की सतह तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती है और शेष वनस्पतियों से पानी के बहाव को बहुत कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है. लापुशी ने कहा, "हमें जंगल को पुनर्जीवित करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी होगी." विश्व बैंक की 2024 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्बानिया जलवायु आपदाओं के सबसे ज़्यादा जोखिम वाले यूरोपीय देशों में से एक है. रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले दो दशकों में इसके लगभग सभी क्षेत्र बाढ़, जंगल की आग, भूस्खलन या भूकंप से प्रभावित हुए हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि 1990 के दशक के दौरान अधिकांश बाल्कन क्षेत्रों में अनौपचारिक बस्तियों में तेजी से वृद्धि हुई, जो अक्सर बाढ़-प्रवण भूमि पर बनी थीं, जिसका अर्थ है कि जैसे-जैसे आपदाओं की आवृत्ति बढ़ेगी, वे "मिश्रित और प्रपात" बन सकती हैं.