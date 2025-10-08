ETV Bharat / international

कतर एयरवेज में शाकाहारी यात्री की मौत, फ्लाइट में मांस परोसने का आरोप

कतर एयरवेज में शाकाहारी यात्री की मौत ( Qatar Airways X Account )

दोहा: कतर एयरवेज की एक उड़ान में मारे गए एक 'शाकाहारी' व्यक्ति के शोकाकुल परिवार का कहना है कि मांस के पीस खाने की कोशिश करते समय उनका गला घुट गया. कैलिफोर्निया के 85 वर्षीय हृदय रोग विशेषज्ञ अशोक जयवीरा को अमेरिका से श्रीलंका जा रही कतर की एक उड़ान में मांसाहारी भोजन परोसा गया था. जयवीरा ने 23 जून 2023 को कोलंबो के लिए अपनी उड़ान बुक की थी. एक हफ्ते बाद वह लॉस एंजिल्स अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान में सवार हुए. जयवीरा, जो एक शाकाहारी थे, उन्होंने अपनी साढ़े 15 घंटे की उड़ान के दौरान शाकाहारी भोजन का ऑर्डर दिया था. हालांकि, कतर के एक फ्लाइट अटेंडेंट ने उन्हें बताया कि शाकाहारी भोजन नहीं बचा है और उन्हें मांस वाला नियमित भोजन दिया गया. द इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार 85 वर्षीय जयवीरा को मांस के खाने का निर्देश दिया गया था. कैलिफोर्निया स्टेट कोर्ट में 31 जुलाई को दायर उनके बेटे की शिकायत में कहा गया है, "उन्हें दिए गए भोजन में मांस खाने की कोशिश करते समय, अशोक जयवीरा का कुछ ही देर बाद दम घुटने लगा." शिकायत में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उन्हें किस खाने से दम घुटा. चालक दल ने यात्री की मदद करने की कोशिश की

जब जयवीरा का दम घुटने लगा, तो कतर एयरवेज के चालक दल के सदस्यों ने उनकी मदद की. हालांकि, पायलट इमरजेंसी लैंडिंग नहीं कर सका. शिकायत के अनुसार केबिन क्रू ने मेडएयर से संपर्क किया, जो एक ऐसी सेवा है जहां विमानन-प्रशिक्षित आपातकालीन डॉक्टर एयरलाइन कर्मचारियों को उड़ान के दौरान होने वाली चिकित्सा आपात स्थितियों में दूर से मार्गदर्शन प्रदान करते हैं.