नई दिल्ली: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन के बीच बहुचर्चित मुलाकात की संभावना कम है. एक शीर्ष रूसी राजनयिक ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया कि पुतिन तब तक जेलेंस्की से मुलाकात नहीं करेंगे, जब तक यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने की मॉस्को की कुछ पुरानी मांगों पर सहमत नहीं हो जाता.

गौर करें तो यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका है. ट्रंप ने शुक्रवार को कहा था कि दोनों के बीच मुलाकात कराना "तेल और सिरका" मिलाने जितना मुश्किल है. "हम देखेंगे कि पुतिन और जेलेंस्की साथ मिलकर काम करेंगे या नहीं. आप जानते ही हैं, यह थोड़ा-बहुत तेल और सिरके जैसा है. जाहिर है, उनके बीच बहुत अच्छी बनती नहीं है." ट्रंप ने आगे कहा, "हम देखेंगे" कि क्या उन्हें ऐसी किसी बैठक में शामिल होने की जरूरत पड़ेगी.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पुतिन और जेलेंस्की को एक साथ लाना 'तेल और सिरके को मिलाने जैसा' है. ट्रंप ने इस हफ़्ते की शुरुआत मॉस्को और कीव को शांति की ओर ले जाने की अपनी कोशिश में एक कूटनीतिक सफलता की घोषणा करते हुए की थी.

उन्होंने घोषणा की थी कि उन्होंने पुतिन और जेलेंस्की के बीच सीधी बातचीत की व्यवस्था शुरू कर दी है. चार दिन बाद ही रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रंप की आशावादी सोच को झटका लगा है.

ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि अगर सीधी बातचीत तय नहीं होती है, तो वह दो हफ़्तों में अपने अगले कदमों पर फैसला लेंगे. उन्होंने रूस पर नए प्रतिबंध या टैरिफ लगाने की संभावना जताई. इस तरह से देखें तो यह एक ऐसी धमकी है, जो उन्होंने पहले भी दी थी, लेकिन उस पर अमल नहीं किया.

ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "हम देखेंगे कि उनकी मुलाकात होती है या नहीं. यह देखना दिलचस्प होगा. अगर उनकी मुलाकात नहीं होती है, तो उन्होंने मुलाकात क्यों नहीं की, क्योंकि मैंने उनसे मुलाकात करने के लिए कहा था. लेकिन मुझे दो हफ़्तों में पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूं."

ट्रंप ने एक ऐसी सफलता का दावा किया है जो पहले नहीं थी: ट्रंप ने सोमवार को घोषणा की कि उन्होंने जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ व्हॉइट हाउस वार्ता समाप्त करने और पुतिन से फोन पर बात करने के तुरंत बाद पुतिन-ज़ेलेंस्की बैठक की तैयारियां शुरू कर दी हैं. यूरोपीय नेताओं ने व्हॉइट हाउस बैठक में राष्ट्रपति के लहजे की सराहना की, जब उन्होंने युद्ध-पश्चात यूक्रेन के लिए यूरोपीय सुरक्षा गारंटी का समर्थन करने के अस्पष्ट वादे किए.

कुछ दिन पहले पुतिन के साथ अलास्का शिखर सम्मेलन के बाद अपनी टिप्पणियों से बढ़ी यूरोपीय चिंता को भी ट्रंप ने कम किया, जब वे रूसी नेता की उस मांग की ओर झुके हुए दिखाई दिए. इसमें यूक्रेन से रूस द्वारा ज़ब्त की गई जमीन छोड़ने की मांग की गई थी.

यूरोपीय नेताओं ने यह भी उम्मीद जताई कि ट्रंप सीधी बातचीत की अपनी योजना की घोषणा के बाद, जिसके बाद संभवतः उनके साथ त्रिपक्षीय वार्ता भी हो सकती है, प्रगति कर रहे हैं.

लेकिन हाल के दिनों में ट्रंप के शांति प्रयासों के प्रति पुतिन की प्रतिबद्धता को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है, क्योंकि रूसी अधिकारियों ने बातचीत की मेज पर मौजूद नए प्रस्तावों के आधार स्तंभों पर आपत्ति जताई है.

रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि पुतिन शांति वार्ता की शर्तों पर चर्चा के लिए जेलेंस्की से मिलने को तैयार हैं, लेकिन केवल तभी जब वरिष्ठ अधिकारी प्रमुख मुद्दों पर पहले ही निर्णय ले लें. इसमें लंबी बातचीत प्रक्रिया शामिल हो सकती है, क्योंकि दोनों पक्ष अभी भी एक-दूसरे से काफी दूर हैं.

एनबीसी के रविवार के शो "मीट द प्रेस विद क्रिस्टन वेल्कर" के लिए एक टेप किए गए साक्षात्कार में लावरोव ने कहा, "कोई बैठक की योजना नहीं है." उन्होंने आगे कहा, "पुतिन, जेलेंस्की से तब मिलने को तैयार हैं, जब शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा तैयार हो, और यह एजेंडा अभी तक तैयार नहीं है."

रूस सुरक्षा गारंटी पर किसी भी प्रगति में अनिश्चितता पैदा कर रहा है: यूक्रेन युद्ध के बाद किसी भी रूसी हमले को रोकने के लिए पश्चिमी सुरक्षा गारंटी चाहता है. वहीं अमेरिकी और यूरोपीय अधिकारी इस बारे में विस्तृत प्रस्ताव लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि यह कैसे काम कर सकता है. लेकिन लावरोव ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि मॉस्को की भागीदारी के बिना यूक्रेन के लिए सुरक्षा व्यवस्था करना व्यर्थ है.

इस बीच, पुतिन ने शुक्रवार को सरोव का दौरा किया, जो मॉस्को से लगभग 370 किलोमीटर (230 मील) पूर्व में स्थित एक बंद शहर है. साथ ही 1940 के दशक के उत्तरार्ध से रूस के परमाणु हथियार कार्यक्रम का आधार रहा है. इस यात्रा ने एक स्पष्ट अनुस्मारक दिया कि रूस दुनिया की अग्रणी परमाणु शक्तियों में से एक है.

लंदन स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज के वरिष्ठ फेलो और बेलारूस में पूर्व ब्रिटिश राजदूत निगेल गोल्ड-डेविस ने कहा, "उन्होंने अपनी स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं किया है."

ट्रम्प द्वारा शांति वार्ता की योजना का प्रचार करने के बीच रूस ने गुरुवार को इस वर्ष अब तक का अपना सबसे बड़ा हवाई हमला किया. इसमें 574 ड्रोन और 40 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ पश्चिमी यूक्रेन पर ध्यान केंद्रित किया गया.

"रूस इस (शिखर सम्मेलन) बैठक को टालने के लिए कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है. मुद्दा बैठक का नहीं है, बल्कि यह है कि वे युद्ध समाप्त नहीं करना चाहते," ज़ेलेंस्की ने शुक्रवार को कीव दौरे पर आए नाटो महासचिव मार्क रूट के साथ कहा.

रूट ने कहा कि ट्रंप पुतिन के साथ "गतिरोध तोड़ना" चाहते हैं और यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी प्रदान करने में अमेरिका को शामिल करना चाहते हैं. रूट ने बताया कि जिन गारंटियों पर चर्चा हो रही है, वे दो "स्तरों" पर आधारित होंगी. पहली, जो शांति समझौते या दीर्घकालिक युद्धविराम के बाद होगी, यूक्रेनी सशस्त्र बलों को "जितना संभव हो सके उतना मजबूत" बनाने पर केंद्रित होगी. दूसरी, यूरोप और अमेरिका द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा प्रतिबद्धताओं से संबंधित होगी.

यूरोप के मुख्य राजनयिक ने पुतिन के 'जाल' की चेतावनी दी: यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास ने शुक्रवार को कहा कि तीन साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति समझौते के तहत यूक्रेन द्वारा रूस को जमीन देने की संभावना पुतिन द्वारा बिछाया गया एक "जाल" है.

काजा कल्लास ने कहा कि रूसी नेता अपनी सेना के आक्रमण को रोकने के बदले में यूक्रेन से रियायतें मांग रहे हैं, लेकिन उनकी ये मांगें मानना ​​उस देश को पुरस्कृत करने के समान होगा, जिसने लड़ाई शुरू की थी. कल्लास ने बीबीसी को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि पुतिन को रियायतें देने की हालिया चर्चा "बिल्कुल वही जाल है, जिसमें रूस हमें फंसाना चाहता है."

उन्होंने कहा, "मेरा मतलब है, सारी चर्चा इस बारे में हो रही है कि यूक्रेन को क्या छोड़ना चाहिए, यूक्रेन क्या रियायतें देने को तैयार है, जबकि हम यह भूल रहे हैं कि रूस ने एक भी रियायत नहीं दी है और वे ही यहाँ आक्रामक हैं, वे ही हैं जो दूसरे देश पर क्रूरतापूर्वक हमला कर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं."

कल्लास ने कहा, "रूस बस टालमटोल कर रहा है. यह स्पष्ट है कि रूस शांति नहीं चाहता." "राष्ट्रपति ट्रंप बार-बार कह रहे हैं कि हत्याएं रुकनी चाहिए और पुतिन बस हंस रहे हैं, हत्याएं रोक नहीं रहे, बल्कि हत्याएं बढ़ा रहे हैं." (एपी/एएफपी इनपुट्स के साथ)