मॉस्को: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष दिसंबर में भारत का आधिकारिक दौरा करेंगे. इस दौरे की पुष्टि क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने शुक्रवार को की. उन्होंने बताया कि इस यात्रा के संबंध में तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए पुतिन एक सितंबर को चीन के तियानजिन में होने जा रहे शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) प्लस शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे.

यूरी उशाकोव ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा, "एससीओ प्लस बैठक के ठीक बाद हमारे राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे. इस दौरान दिसंबर में प्रस्तावित भारत यात्रा की तैयारियों पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी."

उन्होंने आगे बताया कि यह इस वर्ष दोनों नेताओं के बीच पहली आमने-सामने की मुलाकात होगी, हालांकि दोनों नेता नियमित रूप से टेलीफोन पर बातचीत करते रहे हैं.

प्रधानमंत्री मोदी पिछले साल दो बार रूस का दौरा कर चुके हैं — पहली बार वार्षिक भारत-रूस शिखर सम्मेलन में भाग लेने और दूसरी बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कज़ान शहर की यात्रा के दौरान. दोनों नेताओं के बीच हुए इन संवादों ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी थी.

दिसंबर में प्रस्तावित पुतिन की भारत यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है. माना जा रहा है कि इस दौरान दोनों देश रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, विज्ञान और तकनीक, तथा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग जैसे कई अहम मुद्दों पर समझौतों को अंतिम रूप दे सकते हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन युद्ध के चलते बदले वैश्विक परिदृश्य में भारत और रूस के रिश्ते नई दिशा ले सकते हैं. भारत की तटस्थ कूटनीति और रूस के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी को देखते हुए, यह दौरा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा.

इसके अलावा एशिया में शक्ति संतुलन, चीन की बढ़ती भूमिका, और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बीच रूस के लिए भारत एक भरोसेमंद भागीदार के रूप में उभरा है. इस बहुप्रतीक्षित दौरे को लेकर दोनों देशों में राजनयिक स्तर पर तैयारियाँ तेज़ हो गई हैं. उम्मीद की जा रही है कि यह यात्रा भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी को नई ऊँचाई प्रदान करेगी.

