मॉस्को: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शुक्रवार को टेलीफोन पर महत्वपूर्ण बातचीत हुई. दोनों नेताओं ने आपसी रणनीतिक साझेदारी के तहत कई द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की. इस बातचीत का मुख्य फोकस व्यापार, निवेश, अर्थव्यवस्था में सहयोग और यूक्रेन संकट पर रहा.

क्रेमलिन की ओर से जारी बयान के अनुसार, राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीवन विटकॉफ़ से हुई हालिया बैठक की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यूक्रेन संकट को लेकर अमेरिका और रूस के बीच चल रही बातचीत के क्या प्रमुख परिणाम रहे हैं और आने वाले समय में इस दिशा में क्या संभावनाएं हैं.

बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के साथ भारत की ‘विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी’ का उल्लेख करते हुए पुतिन द्वारा दी गई जानकारी के लिए आभार जताया. उन्होंने दोहराया कि भारत का रुख यूक्रेन संकट को लेकर स्पष्ट है – “यह समस्या केवल राजनीतिक और कूटनीतिक मार्ग से ही हल होनी चाहिए.”

दोनों नेताओं ने भारत-रूस द्विपक्षीय संबंधों को और मज़बूत करने पर भी सहमति जताई. व्यापार, ऊर्जा, निवेश और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आगे की रूपरेखा पर चर्चा की गई. भारत और रूस के बीच वर्षों से रक्षा, विज्ञान, अंतरिक्ष और ऊर्जा के क्षेत्र में गहरा सहयोग रहा है.

इस बातचीत से एक दिन पहले रूस के राष्ट्रपति ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की थी. हालांकि इस बैठक का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि यह वार्ता भी रणनीतिक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित रही.

पुतिन ने अमेरिकी दूत से हुई बातचीत की जानकारी केवल भारत को ही नहीं, बल्कि चीन, दक्षिण अफ्रीका, बेलारूस, कजाखस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी दी. इससे साफ है कि रूस इस मुद्दे पर अपने करीबी देशों को लगातार विश्वास में ले रहा है.

भारत ने एक बार फिर वैश्विक मंच पर संतुलित कूटनीति की मिसाल पेश की है, जिसमें युद्ध से दूर रहकर शांति और समाधान का मार्ग अपनाने की नीति प्राथमिकता पर है.

