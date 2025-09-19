अहंकार टूटा: ट्रंप ने कबूला - यूक्रेन से युद्ध जारी रखकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने निराश किया
ब्रिटेन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहाकि यूक्रेन में युद्ध जारी रखकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सचमुच मुझे निराश किया.
चेकर्स: अमेरिकी राष्ट्रपति की ऐतिहासिक ब्रिटेन यात्रा के अंतिम दिन, गुरुवार को प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने "सचमुच मुझे निराश किया है."
ट्रंप ने यूरोपीय देशों से रूसी तेल खरीदना बंद करने का आग्रह करते हुए कहा कि "अगर तेल की कीमतें गिरती हैं, तो पुतिन उस युद्ध से हट जाएंगे."
विंडसर कैसल में किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा शाही शान-शौकत से नवाजे जाने के एक दिन बाद, ट्रंप, ब्रिटिश पीएम स्टारमर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए और उन्हें अन्य नेताओं की तरह तीखी आलोचना से बचाया. हालांकि उन्होंने सुझाव दिया कि ब्रिटिश नेता आव्रजन पर लगाम लगाने के लिए सेना का इस्तेमाल कर सकते हैं.
इस बीच, स्टारमर ने यूक्रेन के मुद्दे पर ट्रंप को हल्के से उकसाया और पुतिन पर और दबाव बनाने का आह्वान किया, क्योंकि वह कीव पर ट्रंप और यूरोपीय सहयोगियों के बीच की खाई पाटने की कोशिश कर रहे हैं.
गौर करें तो ट्रंप, लंबे समय से पुतिन के साथ दोस्ताना संबंध रखते हैं. उन्होंने रूसी नेता पुतिन को को युद्ध जारी रखने के लिए फटकार लगाई. ट्रंप ने कहा, "मुझे लगा था कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ मेरे संबंधों के कारण यह सबसे आसान होगा, लेकिन उन्होंने मुझे निराश किया है."
"उन्होंने सचमुच मुझे निराश किया है." उन्होंने यूरोपीय देशों से रूसी तेल खरीदना बंद करने का आग्रह करते हुए कहा कि "यदि तेल की कीमत कम हो जाती है, तो पुतिन उस युद्ध से हट जाएंगे."
स्टारमर का जिक्र करते हुए, ट्रंप ने कहा कि "हमारी कुछ असहमतियों में से एक" ब्रिटेन की फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की योजना पर थी. अपने देश में आव्रजन पर कड़ी कार्रवाई में उलझे अमेरिकी नेता ने ब्रिटेन में आव्रजन पर अपने विचार साझा करते हुए खुलासा किया, "मैंने प्रधानमंत्री से कहा था कि मैं इसे रोकूंगा", भले ही इसके लिए सेना बुलानी पड़े.
लेकिन लंदन के उत्तर में प्रधानमंत्री के आधिकारिक कंट्री हाउस में बाकी समय दोनों नेता एकमत दिखे, क्योंकि ट्रंप ने ब्रिटेन के साथ अमेरिका के "अटूट बंधन" की सराहना की और स्टारमर के साथ एक बड़े तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए.
हस्ताक्षर समारोह में, जिसमें कई अमेरिकी तकनीकी सीईओ शामिल हुए, स्टारमर ने कहा कि वह और ट्रंप "ऐसे नेता हैं जो सचमुच एक-दूसरे को पसंद करते हैं." यह समझौता माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ब्लैकस्टोन जैसी अमेरिकी दिग्गज कंपनियों द्वारा ब्रिटेन में £150 बिलियन ($205 बिलियन) के निवेश के वादे के बाद हुआ है.
ट्रंप ने इससे पहले विंडसर में राजा चार्ल्स को अलविदा कहा था और उन्हें "एक महान सज्जन और महान राजा" कहा था. अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने गुरुवार को अपनी यात्रा समाप्त की और ब्रिटिश धरती पर 48 घंटे से भी कम समय बिताने के बाद वापस लौट गए.
निवेश सौदों और यूक्रेन पर बढ़ते गठबंधन के साथ, कूटनीतिक प्रयासों के संकेत के तौर पर, स्टारमर ट्रंप को अभूतपूर्व दूसरी राजकीय यात्रा की अनुमति देने का कुछ औचित्य सिद्ध कर सकते हैं.
लेकिन वॉशिंगटन में अपने राजदूत पीटर मैंडेलसन को बर्खास्त करने के बाद, बदनाम दिवंगत फाइनेंसर जेफरी एपस्टीन से उनके संबंधों के कारण, ब्रिटिश नेता को घरेलू स्तर पर अब भी राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ रहा है. यौन अपराधी एपस्टीन ने हाल के हफ्तों में 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में दोनों के संबंधों के बारे में और खुलासे करके ट्रंप को परेशान किया है.
हालांकि, ट्रंप ने स्टारमर की मदद की, यह दावा करके कि वे मैंडेलसन को नहीं जानते, जबकि उन्होंने मई में अमेरिका के साथ ब्रिटेन के व्यापार समझौते पर मुहर लगाने के लिए ओवल ऑफिस में राजदूत की मेजबानी की थी. बुधवार को ट्रंप को ब्रिटिश सरकार की पूरी भव्यता के साथ सम्मानित किया गया. 2019 में उनकी पहली यात्रा के बाद, यह दूसरी बार है.
"यह वास्तव में मेरे जीवन के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है," ट्रंप ने राजकीय भोज में कहा. इस बीच, राजा ने ट्रम्प के शांति प्रयासों और यूक्रेन के प्रति समर्थन की सराहना की, क्योंकि पूरे दिन बंदूकों की सलामी, घुड़सवार सैनिकों और बैगपाइप की धूम रही, ये सब अमेरिकी राष्ट्रपति के शाही परिवार के प्रति आकर्षण को दर्शाने के लिए किया गया था.
मेलानिया गुरुवार सुबह विंडसर में रहीं, जहां उन्होंने राजकुमारी कैथरीन के साथ स्काउट्स से मुलाकात की और रानी कैमिला के साथ क्वीन मैरी के डॉल हाउस का अवलोकन किया. हालांकि, अमेरिकी प्रथम महिला के पति को ब्रिटिश जनता से दूर रखा गया था, और बुधवार को लगभग 5,000 लोगों ने उनके दौरे के विरोध में मध्य लंदन में मार्च निकाला.
