अहंकार टूटा: ट्रंप ने कबूला - यूक्रेन से युद्ध जारी रखकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने निराश किया

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (दाएं), 15 अगस्त, 2025 को अलास्का के एल्मेंडॉर्फ-रिचर्डसन स्थित ज्वाइंट बेस में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हाथ मिलाते हुए. ( AFP )

चेकर्स: अमेरिकी राष्ट्रपति की ऐतिहासिक ब्रिटेन यात्रा के अंतिम दिन, गुरुवार को प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने "सचमुच मुझे निराश किया है." ट्रंप ने यूरोपीय देशों से रूसी तेल खरीदना बंद करने का आग्रह करते हुए कहा कि "अगर तेल की कीमतें गिरती हैं, तो पुतिन उस युद्ध से हट जाएंगे." विंडसर कैसल में किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा शाही शान-शौकत से नवाजे जाने के एक दिन बाद, ट्रंप, ब्रिटिश पीएम स्टारमर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए और उन्हें अन्य नेताओं की तरह तीखी आलोचना से बचाया. हालांकि उन्होंने सुझाव दिया कि ब्रिटिश नेता आव्रजन पर लगाम लगाने के लिए सेना का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस बीच, स्टारमर ने यूक्रेन के मुद्दे पर ट्रंप को हल्के से उकसाया और पुतिन पर और दबाव बनाने का आह्वान किया, क्योंकि वह कीव पर ट्रंप और यूरोपीय सहयोगियों के बीच की खाई पाटने की कोशिश कर रहे हैं. गौर करें तो ट्रंप, लंबे समय से पुतिन के साथ दोस्ताना संबंध रखते हैं. उन्होंने रूसी नेता पुतिन को को युद्ध जारी रखने के लिए फटकार लगाई. ट्रंप ने कहा, "मुझे लगा था कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ मेरे संबंधों के कारण यह सबसे आसान होगा, लेकिन उन्होंने मुझे निराश किया है." "उन्होंने सचमुच मुझे निराश किया है." उन्होंने यूरोपीय देशों से रूसी तेल खरीदना बंद करने का आग्रह करते हुए कहा कि "यदि तेल की कीमत कम हो जाती है, तो पुतिन उस युद्ध से हट जाएंगे." स्टारमर का जिक्र करते हुए, ट्रंप ने कहा कि "हमारी कुछ असहमतियों में से एक" ब्रिटेन की फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की योजना पर थी. अपने देश में आव्रजन पर कड़ी कार्रवाई में उलझे अमेरिकी नेता ने ब्रिटेन में आव्रजन पर अपने विचार साझा करते हुए खुलासा किया, "मैंने प्रधानमंत्री से कहा था कि मैं इसे रोकूंगा", भले ही इसके लिए सेना बुलानी पड़े. लेकिन लंदन के उत्तर में प्रधानमंत्री के आधिकारिक कंट्री हाउस में बाकी समय दोनों नेता एकमत दिखे, क्योंकि ट्रंप ने ब्रिटेन के साथ अमेरिका के "अटूट बंधन" की सराहना की और स्टारमर के साथ एक बड़े तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए.