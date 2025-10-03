ETV Bharat / international

POK के बाद पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन, शरीफ सरकार ने टेके घुटने, बातचीत के लिए बनाई समिति

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में विरोध प्रदर्शनों की आग पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में भी फैल गई है. कराची में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और पुलिस ने इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब पर धावा बोल दिया है, जहां वकील शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे. यह घटना पीओके में पुलिस गोलीबारी में कम से कम 12 लोगों के मारे जाने के बाद हुई है, जहां 38 सालों में यह सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है.

पुलिस ने रविवार को इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब पर धावा बोल दिया और पीओके में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन कर रहे पत्रकारों और प्रदर्शनकारियों पर हमला किया. आवामी एक्शन कमेटी (AAC) के नेता शौकत नवाज मीर ने पाकिस्तान सरकार और सेना पर स्थानीय लोगों पर अत्याचार करने और उनकी आवाज दबाने का आरोप लगाया.

'अपने ही लोगों को मार रही सरकार'

उन्होंने कहा, "यह सरकार एक डायन है. यह लोगों को डरा-धमकाकर मार रही है. यह सरकार अपने ही लोगों को मार रही है." मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह समूह जम्मू-कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी से जुड़े वकीलों का था. पुलिस की एक टीम ने प्रदर्शनकारी वकीलों पर हमला कर दिया, जो अंदर भाग गए, जिसके बाद पुलिस ने प्रेस क्लब पर धावा बोल दिया.

पत्रकारों को भी नहीं बख्शा

इसके बाद पुलिस ने प्रेस क्लब के अंदर लाठीचार्ज किया और पत्रकारों को भी नहीं बख्शा. वीडियो में पुलिस को प्रेस क्लब के अंदर मौजूद उपकरणों को नष्ट करते और कुछ प्रदर्शनकारियों को घसीटते हुए बाहर निकालते हुए दिखाया गया है.अरब न्यूज के अनुसार, जम्मू-कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी (JKJAAC) ने कराची में भी विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जहां सैकड़ों लोग पीओके में बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच पाकिस्तानी सरकार से कार्रवाई और जवाबदेही की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए.