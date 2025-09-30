पाकिस्तान सरकार के खिलाफ PoK में भारी प्रदर्शन, पुलिस की फायरिंग में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत
PoK में बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क पर उतरकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया.
Published : September 30, 2025 at 12:29 AM IST
मुजफ्फराबाद: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में हिंसक विरोध प्रदर्शन और पूर्ण बंद का दौर जारी है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में तीन लोगों की मौत हो गई और एक दर्जन से ज्यादा घायल हो गए.
संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी (JAAC) ने मांगों को पूरा करने में सरकार की विफलता के बाद सोमवार को बंद का आह्वान किया था. सरकार के खिलाफ बंद के समर्थन में बड़ी संख्या लोग सड़कों पर उतर आए. इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़पें हुईं.
पीओके के मीरपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में बंद के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने अधिकारों की मांग के लिए एकजुट हुए. प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों पर न्याय की उनकी मांगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया.
वहीं, हिंसा के बीच, JAAC के अध्यक्ष शौकत नवाज मीर ने मीडिया से बात करते हुए सरकार की संस्थाओं पर प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "इस समय, सरकार लोगों को मारने पर उतर आई है. पुलिस हमारे साथ है." उन्होंने आगे आरोप लगाया, "राज्य में लोग मारे जा रहे हैं और हमारा पाकिस्तानी मीडिया झूठी खबरें फैला रहा है."
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पीओके में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी ने ऑनलाइन विरोध प्रदर्शनों को बढ़ावा दिया और अनवर के नेतृत्व वाली सरकार पर "अक्षमता और दमन" का आरोप लगाते हुए बयान जारी किए, जिससे कई क्षेत्रों में अशांति फैल गई.
पीटीआई ने एक्स पर पोस्ट किया, "सारा मीरपुर अपने अधिकारों और इस अक्षम अनवर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है."
पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदर्शनों के दौरान सरकार समर्थित हिंसा हुई. पीटीआई ने दावा किया, "मुस्लिम (क्रिमिनल) कॉन्फ्रेंस के गुंडों द्वारा सरकार के संरक्षण में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर सीधी गोलीबारी करने का वीडियो सामने आया है, जिसमें चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं."
