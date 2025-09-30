ETV Bharat / international

पाकिस्तान सरकार के खिलाफ PoK में भारी प्रदर्शन, पुलिस की फायरिंग में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत

पाकिस्तान सरकार के खिलाफ PoK में भारी प्रदर्शन, पुलिस की फायरिंग में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत ( ANI )

मुजफ्फराबाद: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में हिंसक विरोध प्रदर्शन और पूर्ण बंद का दौर जारी है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में तीन लोगों की मौत हो गई और एक दर्जन से ज्यादा घायल हो गए.

संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी (JAAC) ने मांगों को पूरा करने में सरकार की विफलता के बाद सोमवार को बंद का आह्वान किया था. सरकार के खिलाफ बंद के समर्थन में बड़ी संख्या लोग सड़कों पर उतर आए. इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़पें हुईं.

पीओके के मीरपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में बंद के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने अधिकारों की मांग के लिए एकजुट हुए. प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों पर न्याय की उनकी मांगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया.

वहीं, हिंसा के बीच, JAAC के अध्यक्ष शौकत नवाज मीर ने मीडिया से बात करते हुए सरकार की संस्थाओं पर प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "इस समय, सरकार लोगों को मारने पर उतर आई है. पुलिस हमारे साथ है." उन्होंने आगे आरोप लगाया, "राज्य में लोग मारे जा रहे हैं और हमारा पाकिस्तानी मीडिया झूठी खबरें फैला रहा है."