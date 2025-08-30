जकार्ता (इंडोनेशिया) : इंडोनेशिया की राजधानी में शुक्रवार को तनाव बढ़ गया, जब दंगा पुलिस और सांसदों के भत्ते के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच झड़प के दौरान एक डिलीवरी सवार को कथित तौर पर पुलिस के बख्तरबंद वाहन द्वारा कुचल दिया गया. वहीं इंडोनेशिया के शहर मकास्सर में एक काउंसिल बिल्डिंग भवन में प्रदर्शनकारियों द्वारा आग लगा दी गई. आग से कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई.

प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार तड़के मध्य जकार्ता स्थित पुलिस मोबाइल ब्रिगेड के मुख्यालय तक मार्च किया और कुछ ने परिसर में घुसने का प्रयास किया. पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों के एक गुस्साए समूह ने एक पुलिस चौकी और पुलिस परिसर के पास खड़ी कारों में आग लगा दी. उन्होंने यातायात संकेतों और अन्य बुनियादी ढांचे को भी नष्ट कर दिया, जिससे क्षेत्र में यातायात ठप हो गया.

यह अशांति सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आने के बाद पैदा हुई, जिसमें गुरुवार की झड़पों के दौरान मोटरसाइकिल टैक्सी चालक की मौत दिखाई गई थी, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया तथा सुरक्षा बलों के खिलाफ व्यापक आक्रोश पैदा हो गया.

पीड़ित की पहचान 21 वर्षीय अफ्फान कुर्नियावान के रूप में हुई है, जो कथित तौर पर एक खाद्य वितरण सेवा का ऑर्डर पूरा कर रहा था. वह कई दिनों से चल रहे हिंसक प्रदर्शनों के बाद हुई झड़प में फंस गया था.

प्रत्यक्षदर्शियों ने स्थानीय टेलीविजन को बताया कि राष्ट्रीय पुलिस की मोबाइल ब्रिगेड इकाई की बख्तरबंद कार अचानक प्रदर्शनकारियों की भीड़ में घुस गई और कुर्नियावान को टक्कर मार दी, जिससे वह गिर गया. रुकने के बजाय, कार उसके ऊपर से गुजर गई.

राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने शांति की अपील की और एक टेलीविजन भाषण में संवेदना व्यक्त की. सुबियांतो ने कहा, "मैं इस घटना से बहुत चिंतित और दुखी हूं." "मैं अधिकारियों की अत्यधिक कार्रवाई से स्तब्ध और निराश हूं." पूर्व जनरल ने कहा कि वह विरोध प्रदर्शनों से जुड़े घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और उन्होंने विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं.

इंडोनेशिया में युवक को कुचल दिए जाने के बाद हिंसा भड़क गई (AP)

उन्होंने लोगों से "लगातार अशांति फैलाने वाले और अराजकता फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहने" का आह्वान किया. सुबियांतो ने कहा, "ऐसी स्थिति में, मैं सभी नागरिकों से शांत रहने और मेरी अगुवाई वाली सरकार पर भरोसा रखने का आग्रह करता हूं, जो लोगों के लिए सबसे अच्छा काम करेगी."

अधिकारियों ने पुष्टि की है कि घटना से जुड़े पुलिस मोटर ब्रिगेड के सात सदस्यों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है, हालांकि बख्तरबंद वाहन के चालक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है.

शुक्रवार को कुर्नियावान के अंतिम संस्कार के दौरान हजारों मोटरसाइकिल सवारों के साथ-साथ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और राजनेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने शहर के मध्य में एक प्रमुख ट्रैफिक सर्कल को भर दिया और मुख्य मार्गों पर फैल गए.

