नेपाल के बाद फ्रांस में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी जनता, सैकड़ों युवा गिरफ्तार

फ्रांस के दक्षिण में मार्सिले में "ब्लॉक एवरीथिंग" आंदोलन के दौरान बुधवार 10 सितंबर को प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करती फ्रांसीसी पुलिस. ( AP )

September 10, 2025

हैदराबादः नेपाल के बाद फ्रांस में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गयी. न्यूज एजेंसी एपी के अनुसार फ्रांस के गृह मंत्री ने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन की पुष्टि की है. गृह मंत्री के अनुसार लगभग 200 गिरफ्तारियों भी की गयीं हैं. बता दें कि फ्रांस में नए प्रधानमंत्री बुधवार को पदभार ग्रहण करने वाले हैं. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने मंगलवार को सेबेस्टियन लेकोर्नू को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया था. क्यों हो रहा विरोध प्रदर्शनः मीडिया रिपोर्टस के अनुसार फ्रांस की जनता राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से नाराज हैं. प्रस्तावित मितव्ययिता उपायों को अस्वीकार करने के लिए इस विरोध प्रदर्शन की उम्मीद हफ्तों से की जा रही थी. अधिकारियों ने लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए करीब 80 हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया था. फ्रांस के दक्षिण में मार्सिले में "ब्लॉक एवरीथिंग" आंदोलन के दौरान बुधवार विरोध प्रदर्शन करते लोग. (AP)

