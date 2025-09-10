नेपाल के बाद फ्रांस में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी जनता, सैकड़ों युवा गिरफ्तार
फ्रांस के गृह मंत्री ने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के शुरुआती चरण में लगभग 200 गिरफ्तारियों की घोषणा की.
हैदराबादः नेपाल के बाद फ्रांस में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गयी. न्यूज एजेंसी एपी के अनुसार फ्रांस के गृह मंत्री ने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन की पुष्टि की है. गृह मंत्री के अनुसार लगभग 200 गिरफ्तारियों भी की गयीं हैं. बता दें कि फ्रांस में नए प्रधानमंत्री बुधवार को पदभार ग्रहण करने वाले हैं. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने मंगलवार को सेबेस्टियन लेकोर्नू को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया था.
क्यों हो रहा विरोध प्रदर्शनः
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार फ्रांस की जनता राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से नाराज हैं. प्रस्तावित मितव्ययिता उपायों को अस्वीकार करने के लिए इस विरोध प्रदर्शन की उम्मीद हफ्तों से की जा रही थी. अधिकारियों ने लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए करीब 80 हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया था.
राजनीतिक अस्थिरताः
यह विरोध प्रदर्शन अत्यधिक राजनीतिक अस्थिरता के दौर में हुआ. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने मंगलवार को सेबेस्टियन लेकोर्नू को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया. विश्वास मत में फ्रांस्वा बायरू को पद से हटाए जाने के मात्र 24 घंटे बाद ही यह नियुक्ति की गई. 39 वर्षीय लेकोर्नू पिछले तीन वर्षों से सशस्त्र बलों के मंत्री रहे हैं. यूक्रेन में रूस के युद्ध पर फ्रांस की प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.
ऋण बढ़ रहाः
मीडिया रिपोर्टस की मानें तो फ्रांस का सार्वजनिक ऋण बढ़ रहा है. 3.3 ट्रिलियन यूरो या सकल घरेलू उत्पाद के 114% तक पहुंच गया है. बायरू ने 44 बिलियन यूरो की बचत का प्रस्ताव रखा था, लेकिन बजट को विश्वास मत के लिए रखने का उनका निर्णय विफल रहा. नेशनल असेंबली ने 364 मतों के मुकाबले 194 मतों से सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया.
