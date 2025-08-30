बीजिंग : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपनी दो दिवसीय जापान यात्रा समाप्त करके टोक्यो से चीन के तियानजिन शहर पहुंचे. चीन पहुंचने पर उनका रेड कारपेट पर भव्य स्वागत किया गया. प्रधानमंत्री एक सितंबर तक चीन में रहेंगे. पीएम मोदी यहां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. सम्मेलन से हटकर पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात मिलेंगे.
चीन पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "चीन के तियानजिन पहुंच गया हूं. एससीओ शिखर सम्मेलन में विचार-विमर्श और विभिन्न विश्व नेताओं से मुलाकात के लिए उत्सुक हूं."
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi arrives in Tianjin, China. He will attend the SCO Summit here.— ANI (@ANI) August 30, 2025
(Video: ANI/DD) pic.twitter.com/dWnRHGlt95
भारत-चीन के हाल के संबंधों में आई मधुरता को देखते हुए, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक पर भी दुनिया की निगाहें हैं. अमेरिका द्वारा भारतीय इंपोर्ट पर 50 फीसदी टैरिफ लगाए जाने के बाद एससीओ शिखर सम्मेलन को विशेष रूप से अहम माना जा रहा है.
एससीओ- एशिया का बड़ा प्लेटफार्म
साल 2001 में बने एससीओ में इस समय 9 सदस्य देश हैं. इनमें चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान. वहीं बेलारूस, अफगानिस्तान और मंगोलिया इसके ऑब्जर्वर हैं. इस मंच को एशिया में राजनीति, सुरक्षा और व्यापार के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है.
Landed in Tianjin, China. Looking forward to deliberations at the SCO Summit and meeting various world leaders. pic.twitter.com/gBcEYYNMFO— Narendra Modi (@narendramodi) August 30, 2025
2019 में भारत आए थे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग
मोदी और जिनपिंग ने आखिरी बार अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान मुलाकात की थी. इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई थी. वहीं शी जिनपिंग अंतिम बार 2019 में भारत दौरे पर आए थे. तब दोनों नेताओं ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मुलाकात थी.
बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने टोक्यो में शुक्रवार को अपने जापानी समकक्ष शिगेरु इशिबा के साथ भारत-जापान शिखर वार्ता में भाग लिया था. इसका मकसद दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना था. इस दौरान उन्होंने चार फैक्ट्रियों का दौरा किया था.
पीएम मोदी ने शिगेरु इशिबा के साथ शिखर वार्ता से पूर्व इंडिया-जापान बिजनेस फोरम को भी संबोधित किया. यहां पर उन्होंने कहा कि जापान की तकनीक और भारत की प्रतिभा मिलकर इस सदी की तकनीकी क्रांति का नेतृत्व कर सकते हैं.
